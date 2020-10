AMD بعد از مدت‌ها انتظار، از پردازنده‌های رایزن ۵۰۰۰ دسکتاپ خود رونمایی کرد. پردازنده‌هایی که مبتنی بر معماری ذن ۳ (Zen 3) بوده و در محدوده‌ی قیمتی ۲۹۹ – ۷۹۹ دلار قرار می‌گیرند.

بعد از اینکه اینتل از پردازنده‌های نسل ۱۰ خود رونمایی کرد، شاهد محصول خاصی از سوی AMD نبودیم تا اینکه بالاخره از سری رایزن ۵۰۰۰ رونمایی شد. البته هنوز این پردازنده‌ها مورد بررسی دقیق کاربران قرار نگرفته‌اند و به همین خاطر کمی زود است بخواهیم در رابطه با توان پردازشی آن‌ها در مقایسه با نماینده‌های تیم آبی حرف بزنیم. بنابراین بهتر است بپردازیم به ادعاهایی که AMD در این رابطه مطرح کرده.

قدرتمندترین پردازنده‌ی این سری، رایزن ۹ ۵۹۵۰X نام دارد که از ۱۶ هسته و ۳۲ رشته بهره می‌برد. این پردازنده در حالت پایه فرکانس ۳.۴ گیگاهرتز را ارائه می‌دهد ولی در حالت بوست این میزان به ۴.۹ گیگاهرتز افزایش پیدا می‌کند. کش سطح سوم محصول جدید به ۶۴ مگابایت می‌رسد و توان پردازشی آن نیز ۱۰۵ وات است. به ادعای AMD، در بین پردازنده‌های دسکتاپ هم‌رده، عملکرد رایزن ۹ ۵۹۵۰X در بخش تک و چند هسته‌ای بهترین است.

AMD این پردازنده را ۷۹۹ دلار قیمت‌گذاری و آن را به عنوان جایگزین ۳۹۵۰X معرفی کرد که با قیمت ۷۴۹ دلار راهی بازار شده بود. رقیب سر سخت و بسیار قدرتمند رایزن ۹ ۵۹۵۰X، اینتل Core i9-10980XE است که از ۱۸ هسته و ۳۶ رشته بهره می‌برد و فرکانس آن در حالت عادی به ۳.۰ و در حالت توربو بوست به ۴.۸ گیگاهرتز می‌رسد. اینتل این پردازنده را حدودا ۱۰۰۰ دلار قیمت‌گذاری کرد.

کمی ضعیف‌تر از پرچم‌دار اصلی، رایزن ۹ ۵۹۰۰X را در اختیار داریم که از ۱۲ هسته و ۲۴ رشته بهره می‌برد. ۵۹۰۰X در حالت عادی در فرکانس ۳.۷ گیگاهرتز فعالیت می‌کند اما در حالت بوست می‌تواند این میزان را تا ۴.۸ گیگاهرتز نیز افزایش دهد. کش سطح سوم این پردازنده به ۶۴ مگابایت می‌رسد و از توان مصرفی ۱۰۵ وات برخوردار است. به ادعای AMD، در بین پردازنده‌های بالارده مخصوص گیمینگ، ۵۹۰۰X بهترین انتخاب است.

AMD این پردازنده را ۵۴۹ دلار قیمت‌گذاری و آن را به عنوان جایگزین رایزن ۹ ۳۹۰۰X که با قیمت ۴۹۹ دلار راهی بازار شده بود معرفی کرد. به نظر می‌رسد جدی‌ترین رقیب این پردازنده در تیم آبی، اینتل Core i9-10900K باشد که از ۱۰ هسته و ۲۰ رشته بهره می‌برد و در محدوده‌ی فرکانسی ۳.۷-۵.۳۰ گیگاهرتز فعالیت می‌کند. اینتل این پردازنده را ۵۰۰ دلار قیمت‌گذاری کرد.

در بخش پردازنده‌های مقرون به صرفه هم رایزن ۷ ۵۸۰۰X حضور دارد که از ۸ هسته و ۱۶ رشته بهره می‌برد. این پردازنده می‌تواند در حالت پایه فرکانس ۳.۸ و در حالت بوست، فرکانس ۴.۷ گیگاهرتز را ارائه دهد. کش سطح سوم آن نیز به ۳۲ مگابایت می‌رسد و از توان مصرفی ۱۰۵ وات برخوردار است.

AMD این پردازنده‌ را ۴۴۹ دلار قیمت‌گذاری و آن را به عنوان جایگزین رایزن ۷ ۳۸۰۰X که با قیمت ۳۹۹ دلار راهی بازار شده بود معرفی کرد. اصلی‌ترین رقیب رایزن ۷ ۵۸۰۰X از خانواده‌ی اینتل، Core i7-10700K است که از ۸ هسته و ۱۶ رشته برخوردار بوده و در محدوده‌ی فرکانسی ۳.۱-۵.۰ گیگاهرتز فعالیت می‌کند. اینتل این پردازنده را حدودا ۳۹۰ دلار قیمت‌گذاری کرد.

در نهایت هم می‌رسیم به رایزن ۵ ۵۶۰۰X که به عنوان پردازنده‌ی اقتصادی راهی بازار خواهد شد. AMD این محصول را به ۶ هسته و ۱۲ رشته مجهز کرده که در محدوده‌ی فرکانسی ۳.۷-۴.۶ فعالیت می‌کنند. کش سطح سوم این پردازنده به ۳۲ مگابایت می‌رسد و توان مصرفی آن نیز تنها ۶۵ وات است. همچنین ۵۶۰۰X تنها پردازنده‌ای است که با خنک‌کننده درون جعبه راهی بازار می‌شود (در مقایسه با دو پردازنده‌ی دیگر این سری).

AMD این پردازنده را ۲۹۹ دلار قیمت‌گذاری و آن را به عنوان جایگزین رایزن ۳۶۰۰X با قیمت ۲۴۹ دلار معرفی کرد. رقیب اصلی رایزن ۵ ۵۶۰۰X از سری اینتل، Core i5-10600K است که از ۶ هسته و ۱۲ رشته بهره می‌برد و در محدوده‌ی فرکانسی ۴.۱-۴.۸ گیگاهرتز فعالیت می‌کند. اینتل این پردازنده را حدودا ۲۶۰ دلار قیمت‌گذاری کرد.

AMD هنوز جزئیات مربوط به معماری ذن ۳ را فاش نکرده اما مدعی شده این معماری کاملا جدید بوده و از پایه طراحی شده، نه اینکه صرفا نسخه‌ی بروزرسانی شده‌ی دو معماری قبلی باشد. به ادعای این شرکت، معماری جدید باعث افزایش ۱۹ درصدی IPC (دستورالعمل در هر سیکل) به نسبت سری قبل شده. البته این ۱۹ درصد، میانگین فعالیت‌های مربوط به گیمینگ و ورک‌استیشن است، نه اینکه در هر فعالیت، شاهد ۱۹ درصد IPC بیشتری باشیم. همچنین قدرت پردازشی محصولات جدید هم به ازای هر وات، حدودا ۲۴ درصد به نسبت قبل افزایش داشته.

به لطف معماری جدید، AMD توانست عملکرد پردازنده‌های جدید را بدون نیاز به افزایش توان مصرفی، بهبود بخشد. همانطور که مشاهده می‌کنید، توان مصرفی این پردازنده‌ها کاملا مشابه پردازنده‌های نسل قبل است در حالی که عملکرد آن‌ها بهبود پیدا کرده. این یعنی پردازنده‌ی شما از همان میزان انرژی بهره می‌برد منتها عملکرد بهتری از خود به نمایش می‌گذارد.

اینطور که به نظر می‌رسد، AMD در طراحی چیپلت‌ها نیز تغییراتی را بوجود آورده. AMD برخلاف اینتل که از طراحی یکپارچه برای تولید چیپ استفاده می‌کند، به طراحی چیپلت روی آورد که هم هزینه‌ی ساخت کمتری دارد و هم اجازه می‌دهد به راحتی از تعداد هسته‌های بیشتری استفاده شود. البته این مزیت به قیمت افزایش زمان تاخیر بدست می‌آید.

همانطور که احتمالا متوجه شده‌اید، AMD امسال قیمت محصولات خود را ۵۰ دلار افزایش داده و به نظر می‌رسد دلیل این اقدام، حذف پردازنده‌های غیر X است. برای مثال این شرکت سال گذشته به همراه رایزن ۵ ۳۶۰۰X، از مدل ۳۶۰۰ آن نیز رونمایی کرد که قیمت پایین‌تری داشت اما امسال چنین چیزی را شاهد نیستیم. به همین خاطر قیمت‌ها تا حدودی افزایش پیدا کرد اما در عوض پردازنده‌ها افزایش قدرت خوبی داشته‌اند.

ظاهرا باز هم AMD در بازار پردازنده‌ها، با خود رقابت می‌کند چون با حضور سری رایزن ۵۰۰۰ در بازار، قیمت مدل‌های کنونی کاهش پیدا می‌کند و از آن جایی که عملکرد آن‌ها فوق‌العاده خوب بوده، به نظر می‌رسد کاربران بیشتری را به خود جذب کنند. خصوصا اینکه پردازنده‌های این شرکت سازگاری خوبی با مادربردهای قدیمی‌تر دارند. در عوض برای خرید اینتل حتما باید مادربردهای جدیدی خریداری کرد و همین مسئله باعث شده قیمت تمام شده برای ارتقای یک پلتفرم مبتنی بر اینتل بسیار افزایش پیدا کند.

حال که صحبت از مقایسه شده، بد نیست به تعدادی از بنچمارک‌هایی که AMD منتشر کرد اشاره کنیم. برای مقایسه، این شرکت از یک سیستم مجهز به ۱۶ گیگابایت رم DDR با سرعت ۳۶۰۰ مگاهرتز، پردازنده‌ی گرافیکی RTX 2080 Ti و پردازنده‌ی رایزن ۹ ۵۹۰۰X استفاده کرد. از محصولات رقیب هم اینتل Core i9-10900K با همین ترکیب سخت‌افزاری انتخاب شد که در نهایت نماینده‌ی تیم قرمزها توانست در مجموع، ۲۴ درصد عملکرد سریع‌تری داشته باشد. به نظر می‌رسد باید با دورانی که اینتل همیشه در بخش گیمینگ از AMD عملکرد بهتری داشت خداحافظی کنیم.

سری رایزن ۵۰۰۰ از تاریخ ۵ نوامبر (۱۵ آبان) برای خرید در دسترس قرار می‌گیرند. همچنین این پردازنده‌ها با تمام مادربردهایی با چیپست B550 و X570 سازگاری کامل دارند. خبر فوق‌العاده این جاست که برای مادربردهایی با چیپست B450 نیز در ژانویه‌ی سال ۲۰۲۱ یک بروزرسانی بایوس منتشر می‌شود که به آن‌ها اجازه می‌دهد از پردازنده‌های جدید هم پشتیبانی کنند.

لازم به ذکر است AMD در پایان مراسم خود به پردازنده‌های گرافیکی سری رادئون RX 6000 نیز اشاره‌ی کوتاهی داشت. قرار است این گرافیک‌ها در تاریخ ۲۸ اکتبر (۷ آبان) رونمایی شوند.

