پارلمان بریتانیا هواوی را به تبانی با دولت چین متهم کرد

روز گذشته پارلمان بریتانیا با انتشار یک گزارش، حضور هواوی در این کشور را محکوم کرده و در این گزارش آمده شواهد روشنی از تبانی هواوی با حزب کمونیست چین وجود دارد. ادعاهای مربوط به همکاری گسترده هواوی با حزب کمونیست این کشور خبر جدیدی نیست اما حالا قانون‌گذاران بریتانیا هم در این زمینه وارد عمل شده‌اند.

طبق این گزارش جدید کمیسیون امنیت ملی پارلمان بریتانیا، شواهد روشنی از هم‌دستی بین هواوی و دولت چین وجود دارد که حذف تجهیزات این شرکت از شبکه‌های ۵G بریتانیا را توجیه می‌کند. بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، چند ماه قبل اعلام کرد که تمام تجهیزات هواوی باید تا سال ۲۰۲۷ از زیرساخت‌های مخابراتی این کشور خارج شوند اما حالا این گزارش جدید نشان می‌دهد که این کار باید زودتر انجام شود.

در این گزارش آمده حذف تجهیزات هواوی تا سال ۲۰۲۷ یک تصمیم منطقی است اما اگر بریتانیا از سوی متحدان تحت فشار قرار بگیرد یا تهدیدات چین افزایش پیدا کند، دولت باید مهلت مربوط به حذف این تجهیزات را به سال ۲۰۲۵ تغییر دهد.

در ماه ژانویه، بوریس جانسون اعلام کرد که هواوی می‌تواند تجهیزات ۵G مربوط به بخش‌های غیرحیاتی شبکه‌های ۵G این کشور را تامین کند. اگرچه هواوی به‌عنوان یک فروشنده‌ی «پرخطر» در نظر گرفته می‌شد، اما مسوولین موردنظر می‌گفتند اگر شبکه‌های ۵G با بهره‌گیری از تجهیزات متنوع ساخته شوند، خطر مطرح شده توسط هواوی قابل مدیریت خواهد بود.

اما چند ماه بعد، دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه هواوی وضع کرد که در نهایت تا حد زیادی جلوی خرید تراشه از طرف هواوی را می‌گیرند. پس از اعلام این محدودیت‌ها، مرکز امنیت سایبری بریتانیا اعلام کرد که این تغییرات به معنای عدم امکان بررسی زنجیره‌ی تامین هواوی است و به همین خاطر دیگر نمی‌توانند امنیت تجهیزات این شرکت را تضمین کنند. در نتیجه، دولت بریتانیا تصمیم گرفت تصمیم اولیه‌ی خود را در مورد مجوز ورود تجهیزات هواوی به شبکه‌های مخابراتی کشور تغییر دهد.

در گزارش جدید کمیسیون امنیت ملی پارلمان از تصمیم دولت بریتانیا برای محروم کردن هواوی به دلیل ارتباطش با حزب کمونیست چین تمجید شده و طبق این گزارش، هواوی به دلیل حمایت آشکار از سازمان‌های اطلاعاتی چین و قانون اطلاعات ملی این کشور، معمولا از طرف دولت کمک‌های مالی دریافت می‌کند.

هواوی بارها خاطرنشان کرده که بسیاری از شرکت‌ها در کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و بریتانیا از طرف دولت یارانه دریافت می‌کنند و همچنین این شرکت چینی متعهد شده که هیچوقت به سازمان‌های اطلاعاتی چین اجازه‌ی دسترسی به تکنولوژی‌های خود را نمی‌دهد. سخنگوی هواوی در واکنش به این گزارش گفته: «این گزارش فاقد اعتبار است، چرا که بیشتر بر پایه‌ی نظرات است تا واقعیت. ما مطمئنیم مردم دلایل این اتهامات بی‌اساس تبانی را متوجه می‌شوند و در عوض آنچه هواوی در طول ۲۰ سال گذشته برای بریتانیا انجام داده را به خاطر می‌آورند.»

در این گزارش صرفا به هواوی توجه نشده و در کل خطرات امنیتی شبکه‌های ۵G مورد بررسی قرار گرفته است. در همین زمینه، نمایندگان پارلمان بریتانیا بر کمبود شرکت‌های فعال در این حوزه تاکید کرده‌اند. در این گزارش آمده که کمبود تنوع شرکت‌های سازنده‌ی تجهیزات ۵G منجر به بروز مشکلات مختلفی در این حوزه می‌شود.

نمایندگان پارلمان تاکید کرده‌اند که انگلستان و هم‌پیمانانش در حال حاضر در مقایسه با چین از توانایی یکسانی برای ساخت تجهیزات مخابراتی بهره نمی‌برند اما ائتلاف جدیدی از دموکراسی‌ها می‌تواند این وابستگی به تکنولوژی‌های ساخت چین را کاهش دهد.

