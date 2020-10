جانشین حقیقی گوشی محبوب پوکوفون F1 در دست ساخت قرار دارد

پوکو F2 پرو یکی از بهترین گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه ۲۰۲۰ است اما در حقیقت همان ردمی K30 پرو محسوب می‌شود که فقط نام آن تغییر یافته است. اما این گوشی ۵۰۰ دلاری از پوکوفون F1 که در سال ۲۰۱۸ با قیمت حدودا ۳۰۰ دلار عرضه شد، بسیار گران‌تر است. حالا مدیر برند پوکو در هند اعلام کرده که گوشی پوکو F2 پرو راهی بازار هند نخواهد شد و جانشین حقیقی پوکوفون F1 که در بازار هند با نام پوکو F1 عرضه شده، در دست ساخت قرار دارد.

او در جریان مصاحبه با روزنامه‌ی The Indian Express گفته: «پوکو F1 گوشی هوشمندی بود که بازار را تغییر داد و مشتریان همین انتظار را از جاشنین این گوشی دارند که پوکو F2 پرو چنین محصولی نیست. ما مشغول ساخت جانشین حقیقی پوکو F1 هستیم اما توسعه‌ی آن زمان‌بر است.»

این نقل قول حاکی از آن است که احتمالا جانشین پوکوفون F1 با قیمت مشابه راهی بازار خواهد شد. البته با توجه به افزایش قابل توجه قیمت پرچم‌داران در سال ۲۰۲۰، پایین نگه داشتن قیمت یک گوشی پرچم‌دار بسیار سخت‌تر از گذشته شده است. این موضوع تا حد زیادی به قیمت بالای قطعات ۵G و تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۸۶۵ برمی‌گردد. همچنین در این زمینه می‌توانیم به افزایش تعداد دوربین‌ها هم اشاره کنیم که قیمت نهایی گوشی‌ها را بیشتر می‌کنند.

البته با توجه به اینکه در سال ۲۰۲۱ احتمالا قیمت قطعات ۵G کاهش پیدا می‌کند، جانشین پوکو F1 هم می‌تواند با قیمت مناسبی به دست کاربران برسد. در ضمن گفته می‌شود اسنپ‌دراگون ۸۷۵ نسبت به نسل قبلی خود تفاوت قیمت قابل توجهی نخواهد داشت. در زمینه‌ی دوربین هم می‌توانیم به کمپانی‌های گوگل و اپل اشاره کنیم که هر دو گوشی‌های مقرون به صرفه‌ی مبتنی بر فقط یک دوربین اصلی با کیفیت را روانه‌ی بازار کرده‌اند؛ این یعنی دوربین‌های چندگانه یک ویژگی ضروری محسوب نمی‌شوند.

استراتژی ری‌برندینگ پوکو

همانطور که احتمالا می‌دانید، پوکو و ردمی هر دو از برندهای زیرمجموعه‌ی شیائومی هستند و بیشتر گوشی‌های برند پوکو همان گوشی‌های ردمی محسوب می‌شوند که فقط نام آن‌ها تغییر یافته یا به اصطلاح ری‌برند شده‌اند. این مقام ارشد پوکو اعلام کرده که نسخه‌های ری‌برند شده نسبت به همتایان مبتنی بر برند ردمی حرف بیشتری برای گفتن دارند و از قیمت مناسب‌تری بهره می‌برند. او همچنین خاطرنشان کرده پوکو یک برند تازه‌نفس است و به همین خاطر ساخت گوشی‌های جدید در رده‌های یک چالش دشوار برای آن‌ها محسوب می‌شود.

او در بخشی از این مصاحبه گفته: «اولین گوشی وان‌پلاس مدل ری‌برند شده‌ی گوشی اوپو بود و ریلمی هم برای اولین گوشی خود این رویکرد را تکرار کرد.» به گفته‌ی این مقام ارشد، برند پوکو در آینده هم برای بخش زیادی از گوشی‌های خود این رویکرد را ادامه می‌دهد و در زمینه‌ی نرم‌افزار هم قصد ندارند به جای رابط کاربری MIUI رابط کاربری دیگری را توسعه دهند.

