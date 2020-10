یکی از افشاگران مشهور چینی ساعاتی قبل جزییات هر چهار مدل آیفون ۱۲ را لو داد و همچنین طبق اعلام او، در این مراسم به غیر از این گوشی‌ها، فقط شاهد رونمایی از اسپیکر هوشمند هوم‌پاد مینی خواهیم بود. طبق بررسی‌های صورت گرفته، این افشاگر که با نام کاربری Kang در شبکه‌ی اجتماعی Weibo فعالیت دارد، تا حالا چندین مرتبه جزییات محصولات اپل را به درستی پیش‌بینی کرده است.

همانطور که انتظار داشتیم، اپل هفته‌ی آینده از ۴ گوشی به نام‌های آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس رونمایی خواهد کرد. هر ۴ مدل از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند اما فقط مدل‌های مختص بازار آمریکا با فناوری امواج میلی‌متری سازگار هستند. از دیگر ویژگی‌های مشترک بین آن‌ها می‌توانیم به استفاده از نمایشگر Super Retina XDR اشاره کنیم که سال گذشته مدل‌های پرو آیفون ۱۱ پرو همراه با این نمایشگر راهی بازار شدند.

در ضمن اپل از محافظ نمایشگر بهتری استفاده کرده که مقاومت آن‌ها را برابر ضربات افزایش می‌دهد. یکی دیگر از ویژگی‌های مشترک هر چهار مدل، بهره‌گیری از استاندارد Dolby Vision HDR است. در ادامه به دیگر جزییات مطرح شده از طرف این افشاگر می‌پردازیم:

آیفون ۱۲ مینی با نمایشگر ۵.۴ اینچی و قیمت پایه ۶۹۹ دلاری راهی بازار می‌شود. کاربران برای خرید آن می‌توانند از بین رنگ‌های مشکی، سفید، قرمز، آبی و سبز دست به انتخاب بزنند و حافظه داخلی آن هم ۶۴،۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت است. این گوشی از دوربین دوگانه بهره می‌برد که از دوربین واید و اولترا واید تشکیل شده است. پیش‌فروش این گوشی از تاریخ ۶ یا ۷ نوامبر (۱۶ یا ۱۷ آبان) آغاز می‌شود و از تاریخ ۱۳ یا ۱۴ نوامبر (۲۳ یا ۲۴ آبان) راهی بازار خواهد شد.

گوشی بعدی این خانواده آیفون ۱۲ است که از نمایشگر ۶.۱ اینچی بهره می‌برد و قیمت پایه‌ی آن ۷۹۹ دلار است. به نظر می‌رسد اپل برای این گوشی رنگ‌های مشکی، سفید، قرمز، آبی و سبز را انتخاب کرده و برای حافظه داخلی هم کاربران به ۶۴، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت دسترسی دارند. دوربین دوگانه‌ی این گوشی مشابه آیفون ۱۲ مینی است و پیش‌فروش آن از تاریخ ۱۶ یا ۱۷ اکتبر (۲۵ یا ۲۶ مهر) آغاز می‌شود و از تاریخ ۲۳ یا ۲۴ اکتبر (۲ یا ۳ آبان) در قفسه‌ی فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد.

این افشاگر اعلام کرده که کاربران برای خرید آیفون ۱۲ پرو مبتنی بر نمایشگر ۶.۱ اینچی باید حداقل مبلغ ۹۹۹ دلار بپردازند. این مدل در رنگ‌های طلایی، نقره‌ای، گرافیت و آبی عرضه می‌شود و از سه ظرفیت حافظه داخلی ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت بهره می‌برد. در پنل پشتی این گوشی دوربین سه‌گانه تعبیه شده که از دوربین‌های واید، اولترا واید و تله‌فوتو با قابلیت زوم اپتیکال ۴ برابری تشکیل شده است. همچنین در کنار آن‌ها، سنسور LiDAR هم قرار دارد. این افشاگر مدعی شده پیش‌فروش گوشی موردنظر از تاریخ ۱۶ یا ۱۷ اکتبر (۲۵ یا ۲۶ مهر) آغاز می‌شود و از تاریخ ۲۳ یا ۲۴ نوامبر (۲ یا ۳ آبان) به دست کاربران می‌رسد.

در نهایت باید به گوشی آیفون ۱۲ پرو مکس اشاره کنیم که مبتنی بر نمایشگر ۶.۷ اینچی است و با قیمت پایه ۱۰۹۹ دلار روانه‌ی بازار می‌شود. این گوشی هم مانند برادر کوچک‌تر خود در رنگ‌های طلایی، نقره‌ای، گرافیت و آبی به دست خریداران می‌رسد و از نظر حافظه داخلی هم از حداقل ۱۲۸ گیگابایت و حداکثر ۵۱۲ گیگابایت ظرفیت بهره می‌برد. از نظر دوربین و سنسور LiDAR این گوشی تا حد زیادی مشابه آیفون ۱۲ پرو است ولی ظاهرا دوربین تله‌فوتو این گوشی زوم اپتیکال ۵ برابری ارائه می‌دهد. پیش‌فروش این گوشی از تاریخ ۱۳ یا ۱۴ نوامبر (۲۳ یا ۲۴ آبان) آغاز می‌شود و از تاریخ ۲۰ یا ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان یا ۱ آذر) کاربران می‌توانند آن را دریافت کنند.

این افشاگر اعلام کرده که اپل در این رویداد از دو شارژ «مگ‌سیف» و قاب سازگار با آن رونمایی خواهد کرد. اپل به مدت چند سال همراه با مک‌بوک‌های خود شارژرهای مگ‌سیف ارائه می‌کرد که می‌توانستند به طور مغناطیسی به مک‌بوک‌ها وصل شوند و آن‌ها را شارژ کنند. همچنین همانطور که انتظار داشتیم، در جعبه‌ی این آیفون‌ها خبری از وجود شارژر و هدفون سیمی نخواهد بود.

در کنار این ۴ مدل آیفون ۱۲، اسپیکر هوشمند هوم‌پاد مینی با قیمت ۹۹ دلار معرفی می‌شود. این اسپیکر مانند نسل پنجم اپل واچ از تراشه‌ی S5 بهره می‌برد و از تاریخ ۱۶ یا ۱۷ نوامبر (۲۵ یا ۲۶ مهر) به دست کاربران می‌رسد. در هر صورت فقط چند روز دیگر در تاریخ ۲۲ مهر این مراسم برگزار می‌شود و شاهد رونمایی از آن‌ها خواهیم بود.

