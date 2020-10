وان پلاس ۸ به عنوان یک پرچم‌دار مقرون به صرفه، به نسبت وان پلاس ۸ پرو کیفیت دوربین کمتری داشت که خب این مسئله به خاطر تفاوت قیمت، طبیعی بود. اما اینطور که به نظر می‌رسد، دوربین وان پلاس ۸ تی قرار است این ضعف را تا حدودی بپوشاند. حداقل این چیزی است که از نمونه تصویر ثبت شده توسط دوربین این گوشی در نور کم متوجه می‌شویم.

در شایعات و خبرهایی که پیرامون وان پلاس ۸ تی منتشر می‌شد، بارها به این نکته هم اشاره شده بود که وان پلاس در نظر دارد دوربین این محصول را ارتقا دهد. اینطور به نظر می‌رسید که شرکت چینی قصد دارد از همان دوربین اصلی وان پلاس ۸ پرو در این گوشی استفاده کند که با توجه به تست‌های مختلف، عملکرد بسیار خوبی هم داشت. بنابراین به نظر می‌رسد این ارتقا خبر بسیار خوبی برای علاقه‌مندان به وان پلاس ۸ تی خواهد بود، حتی اگر باقی سنسورها مشابه وان پلاس ۸ باشد.

تنها مشکلی که در تصاویر ثبت شده توسط وان پلاس ۸ پرو مشاهده می‌شد، اشباع بیش از حد رنگ‌ها بود. طوری که شاید تصویر زیبا‌تر به نظر می‌رسید اما رنگ‌ها از حالت طبیعی خارج می‌شدند. البته طرفداران عکاسی همیشه به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته‌ی اول به تصاویر طبیعی علاقه‌مند هستند و دسته‌ی دوم نیز به زیباتر بودن آن‌ها که ظاهرا وان پلاس هم بیشتر تمرکز خود را روی راضی نگه داشتن دسته‌ی دوم منعطف کرده.

تصاویر زمینه‌ی وان پلاس ۸ تی برای دانلود در دسترس قرار گرفت

با این حال به نظر می‌رسد عملکرد این گوشی در نور شب خوب است. یعنی آنقدری هست که بتوانیم به آن امیدوار باشیم. همانطور که می‌دانید وان پلاس نمی‌خواهد امسال از مدل ۸ تی پرو رونمایی کند. بنابراین وان پلاس ۸ پرو نماینده‌ی اصلی این شرکت در سال ۲۰۲۰ خواهد بود که باید با دیگر پرچم‌داران رقابت کند و خب می‌دانیم اصلا کار راحتی نیست.

وان پلاس ۸ تی قرار است در تاریخ ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) رونمایی شود. تاکنون در رابطه با مشخصات فنی این محصول خبرهای زیادی منتشر شده که از جمله آن می‌توان به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر ۶۵ واتی اشاره کرد. در رابطه با شکل ظاهری این گوشی هم تاکنون تصاویر زیادی منتشر شده اما روز گذشته خود شرکت در یک ویدیویی رسمی از طراحی آن رونمایی کرد که شما عزیزان می‌توانید در زیر، این ویدیو را مشاهده کنید.

