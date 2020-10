نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که در دوران همه‌گیری بیماری کووید ۱۹، شرکت اپل توانسته است که رتبه‌ی نخست لیست برند‌هایی را که کاربران با آن ارتباط عاطفی بیشتری را دارند به خود اختصاص دهد.

با توجه به نتایج تحقیق MBLM به نام میزان رابطه‌ی نزدیک کاربران با یک برند در دوران همه‌گیری بیماری کووید ۱۹، که در آن برند‌های مختلف و میزان ارتباط عاطفی کاربران با آن برند در دوران بحران جهانی بررسی شده است، می‌توان گفت که کاربران با برند اپل بیشترین ارتباط عاطفی را در مقایسه با سایر برند‌ها داشته‌اند.

در تحقیق قبلی که توسط MBLM در ماه می (اردیبهشت ماه) منتشر شده بود هم اپل توانسته بود که رتبه‌ی نخست این لیست را به خود اختصاص دهد. بعد از اپل شرکت‌های آمازون و گوگل به‌ترتیب در رتبه‌ی دوم و سوم قرار دارند. این بررسی همچنین نشان می‌دهد که شرکت اپل انتخاب اول خانم‌ها است در حالی که مردان شرکت آمازون را به عنوان انتخاب اول خود انتخاب کرده‌اند.

بعد از گوگل، قرارگیری «والمارت» (Walmart) و یوتوب به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم و پنجم، پنج شرکت برتر این لیست را تشکیل می‌دهند. شما می‌توانید که لیست کامل این برند‌ها را در زیر مشاهده کنید.

اپل آمازون گوگل والمارت یوتوب تویوتا «دیزنی» (Disney) تنفلیکس شورولت پلی‌استیشن

نگاهی به تحقیق قبلی نشان می‌دهد که برند‌های گوگل، یوتوب و تویوتا، برند‌هایی هستند که امسال و در دوران بحران جهانی به این لیست اضافه شده‌اند.

MBLM در رابطه با این تحقیق صورت گرفته می‌گوید: «بررسی امسال نشان می‌دهد که توجه افراد بیشتر به برند‌های رسانه‌ای که به تولید محتوای سرگرم کننده می‌پردازند جلب شده است و در این لیست تنها نام دو برند خودروسازی به چشم می‌خورد. این موضوع نشان می‌دهد که کاربران بیشتر به دنبال دیدن محتوای جذاب ارائه شده توسط برند‌های تولید کننده‌ی محتوای سرگرم کننده هستند و کمتر به خودرو‌هایشان توجه می‌کنند.»

بخشی دیگری از این تحقیق نشان می‌دهد که به دلیل همه‌گیری بیماری کووید ۱۹، کاربران زیادی از پلتفرم‌های مختلف جهت ارتباط برقرار کردن با یکدیگر استفاده کرده‌اند. این موضوع باعث شده‌ است که برخی از این برند‌ها رشد %۲۳ را تجربه کنند. به عنوان Zoom به برندی تبدیل شد که کاربران بیشترین استفاده از آن را در این بحران جهانی داشته‌اند. بعد از این برند، برند‌های Purell و نتفلیکس که در واقع بخشی از اکوسیستم تلفن‌های همراه هستند، رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی‌های MBLM نشان می‌دهد که شرکت‌های که کاربران بیشترین ارتباط عاطفی را با آن‌ها داشته‌اند توانسته‌اند که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ عملکرد بهتری را در زمینه‌های افزایش درآمد، قیمت سهام و افزایش در سود داشته باشند.

MBLM این تحقیق را در اواخر تابستان ۲۰۲۰ و با بررسی نظرات ۳۰۰۰ نفر در سراسر کشور آمریکا انجام داده است.

مشخصات، قیمت و تاریخ عرضه‌ی هر چهار مدل آیفون ۱۲ فاش شد

منبع: Appleinsider

The post نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد کاربران اپل بیشترین ارتباط عاطفی را با این برند دارند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala