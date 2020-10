سری آیفون ۱۲ به‌زودی راهی بازار می‌شوند و به لطف خبرگزاری‌های گوناگون و افشاگران، تقریبا از تمام مشخصات فنی این محصول آگاهی داریم. اما سامسونگ زودتر از اپل از گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن و نوت ۲۰ رونمایی کرد. محصولاتی که بیشتر از همه برای رقابت با آیفون ۱۲ راهی بازار شدند تا بتوانند به لطف قیمت خوبی که دارند، پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی اپل را پشت سر بگذارد. اما به نظر می‌رسد در کشور کره، آیفون ۱۲ می‌تواند به عنوان یک گوشی ۵G مقرون به صرفه، گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن و یا حتی گلکسی نوت ۲۰ را شکست دهد.

به گزارش یکی از مطبوعات کره‌ای با نام Aju News، آیفون ۱۲ در کشور کره با قیمت پایه‌ی ۹۹۰.۰۰۰ وون (۸۶۰ دلار)، آیفون ۱۲ پرو با قیمت ۱.۳ میلیون وون (۱.۱۲۹ دلار) و آیفون ۱۲ پرو مکس با قیمت ۱.۵ میلیون وون (۱۳۰۳ دلار) در دسترس قرار خواهند گرفت. Aju News همچنین معتقد هست آیفون ۱۲ مینی با قیمت ۸۵۰.۰۰۰ وون (۷۳۸ دلار) در این کشور در دسترس قرار می‌گیرد. این در حالی است که آیفون ۱۱ با قیمت ۹۹۰.۰۰۰ وون (۸۶۰ دلار) در کره عرضه شده بود.

با نگاهی به قیمت آیفون ۱۲ مینی و آیفون ۱۲، به نظر می‌رسد اپل قصد دارد گلکسی نوت ۲۰ و اس ۲۰ فن ادیشن را پشت سر بگذارد که به ترتیب با قیمت ۱.۱۹۹ میلیون وون (حدودا ۱۰۰۰ دلار) و ۸۹۹.۸۰۰ وون (۷۸۶ دلار) در کشور کره عرضه شدند. سامسونگ در حال حاضر در کشور خود، پرفروش‌ترین برند گوشی‌های هوشمند به حساب می‌آید اما به نظر می‌رسد اپل قصد دارد غول کره‌ای را دقیقا در همین بازار به چالش بکشد.

اخیرا دیده بودیم کاربران کره‌ای به آیفون SE تمایل بسیار زیادی نشان دادند و با آگاهی از توجه و علاقه‌ی کاربران این کشور به آیفون‌های مقرون به صرفه، گفته می‌شد اپل به نسبت سال گذشته، قصد دارد آیفون‌های جدید را کمی زودتر (احتمالا در تاریخ ۳۰ اکتبر ۹ آبان ماه) در کره جنوبی عرضه کند تا بدین ترتیب بتواند عملکرد موفق‌تری در این بازار داشته باشد.

عملکرد حیرت‌انگیز اپل در فروش آیفون در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۰

همچنین در حال حاضر کشور کره در توسعه و استفاده از اینترنت ۵G رتبه‌ی اول جهان را در اختیار دارد و از آن جایی هم که سری آیفون ۱۲ به لطف پردازنده‌ی قدرتمند A14 از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کنند، به نظر می‌رسد اپل قصد دارد بخشی از این بازار را نیز به خود اختصاص دهد و خب چه بازاری بهتر از کره که بیشتر از همه‌ جای دنیا در توسعه‌ی این شبکه‌ی پر سرعت موفق بوده؟

این کشور به کمک سه شرکت مخابراتی بسیار بزرگ خود با نام‌های SK Telecom Co ،KT Corp و LG Uplus Corp توانست تا آخر ماه آگوست مشتریان ۵G خود را به ۸.۶۵ میلیون نفر برساند. پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا آخر امسال به ۱۰ میلیون نفر هم افزایش پیدا کند. یعنی در واقع حدودا یک پنجم مردم این کشور احتمالا تا پایان سال می‌توانند از اینترنت ۵G بهره‌مند باشند.

اینطور که به نظر می‌رسد اپل می‌خواهد با عرضه‌ی زودهنگام آیفون‌ها در کره، عملکرد گوشی‌های جدید و مجهز به ۵G خود را مورد بررسی قرار دهد. گزارشات از این موضوع حکایت دارند که شرکت‌های مخابراتی بزرگ نام‌برده در بالا از ماه آگوست به آیفون ۱۲ ۵G دسترسی داشته و به صورت مخفیانه در حال بررسی آن بودند.

اپل بالاخره متوجه شده که عرضه‌ی یک گوشی میان‌رده یا پرچم‌داری مقرون به صرفه تا چه اندازه می‌تواند محبوبیت این برند را در بین کاربران افزایش دهد. بسیاری از کاربران به محصولات این شرکت علاقه‌مند هستند اما به دلیل نبود یک میان‌رده و همچنین عموما قیمت بالا، نمی‌توانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند. حال به نظر می‌رسد با عرضه‌ی آیفون ۱۲ مینی و حتی آیفون ۱۲، زنگ خطر برای بسیاری از شرکت‌های اندرویدی و در درجه اول سامسونگ، به صدا در خواهد آمد.

طبق یک نظرسنجی کاربران اندروید به خریدن آیفون ۱۲ تمایل زیادی دارند

منبع: PhoneArena

The post آیفون ۱۲ ۵G جدی‌ترین رقیب گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن و گلکسی نوت ۲۰ خواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala