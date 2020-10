مایکروسافت به برخی از کارکنان خود اجازه می‌دهد که برای همیشه از خانه کار کنند. اگرچه در جریان بحران کرونا اکثریت کارکنان این شرکت از خانه وظایف خود را انجام می‌دهند، اما حالا این شرکت از طرح موسوم به «فضای کار هیبریدی» رونمایی کرده که بعد از اتمام این بحران، انعطاف‌پذیری مربوط به محل حضور کارکنان را افزایش می‌دهد و روی هم رفته دورکاری برخی از کارکنان مایکروسافت راحت‌تر خواهد شد.

مایکروسافت به کارمندان خود این امکان را می‌دهد که کمتر از ۵۰ درصد از هفته‌های کاری خود را از خانه کار کنند یا اینکه در صورت موافقت مدیران قادر به دورکاری دائمی خواهند بود. کارمندانی که گزینه‌ی دورکاری دائمی را انتخاب می‌کنند، دفتر یا فضای کار خود را از دست می‌دهند اما همچنان می‌توانند از فضاهای عمومی موجود در دفاتر مایکروسافت بهره ببرند.

اگرچه بیشتر کارکنان می‌توانند از طرح مربوط به دورکاری کمتر از ۵۰ درصد هفته‌های کاری خود بهره ببرند، اما برای برخی دورکاری دائمی بسیار مشکل و حتی غیرممکن خواهد بود. به‌عنوان مثال شغل‌هایی مربوط به آزمایشگاه‌های سخت‌افزار و دیتاسنترها نمی‌توانند به‌طور کامل دور کار شوند و همچنین برخی شغل‌ها به آموزش حضوری نیاز دارند و چنین کاری را مایکروسافت به‌طور کاملا مجازی انجام نخواهد داد.

در ضمن کارمندان در صورت تایید مدیران خود می‌توانند به شهر یا کشور دیگری نقل مکان کنند. البته اگر مثلا یک کارمند به شهر دیگری برود، حقوق و مزایای دریافتی او هم تغییر خواهد کرد و این موارد بین شهرها و مناطق مختلف فرق دارد. همچنین ساعات کاری انعطاف‌پذیر بدون نیاز به موافقت مدیران و حتی کار به صورت پاره‌وقت در صورت کسب موافقت مدیران امکان‌پذیر می‌شود.

شرکت مایکروسافت ماه‌ها قبل اعلام کرد که دفاتر این شرکت تا حداقل ژانویه ۲۰۲۱ به طور کامل باز نمی‌شوند. در زمینه‌ی امکان دورکاری دائمی کارکنان، می‌توانیم به فیسبوک هم اشاره کنیم که مدیرعامل این شرکت اعلام کرده طی ۵ تا ۱۰ سال آینده حدود نیمی از کارکنان این شرکت می‌توانند به‌طور دائمی دورکاری کنند.

منبع: The Verge

