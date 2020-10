اپل چند روز دیگر در تاریخ ۱۳ اکتبر (۲۲ مهر) از گوشی‌های آیفون ۱۲ و اسپیکر هوشمند هوم‌پاد مینی رونمایی می‌کند. اما برای افرادی که منتظر معرفی اولین کامپیوتر مک مبتنی بر تراشه‌ی اختصاصی اپل هستند، باید بگوییم که طبق یک گزارش جدید ماه آینده یعنی نوامبر احتمالا شاهد معرفی آن خواهیم بود.

طبق گزارش خبرگزاری بلومبرگ، اپل در ماه نوامبر یک مراسم دیگر برگزار خواهد کرد که این کامپیوتر مک در جریان مراسم موردنظر معرفی می‌شود. در این گزارش آمده این کامپیوتر مک یک لپ‌تاپ خواهد بود و در این زمینه شایعات مختلفی منتشر شده و به همین خاطر ماه آینده می‌توانیم انتظار معرفی نسل جدید مک‌بوک پرو ۱۳ اینچی، مک‌بوک ایر یا مک‌بوک ۱۲ اینچی را داشته باشیم.

چند ماه قبل، اپل در جریان کنفرانس WWDC خبر مهاجرت کامپیوترهای خود به سمت بهره‌گیری از تراشه‌های اختصاصی خود را اعلام کرد که در همان زمان اعلام شد اولین کامیپوتر مبتنی بر تراشه‌ی ساخت اپل تا انتهای سال جاری عرضه می‌شود و طی دو سال کل کامپیوترهای اپل به بهره‌گیری از تراشه‌های ساخت این شرکت روی می‌آورند.

این تراشه‌ها بر معماری Arm هستند و این یعنی نسل‌های جدید کامپیوترهای مک به راحتی قادر به اجرای اپلیکیشن‌های آیفون و آیپد خواهند بود. در هر صورت باید ببینیم نخستین کامپیوتر مک مبتنی بر تراشه‌ی اختصاصی اپل نسبت به رقبا چه حرفی برای گفتن دارد و آیا می‌تواند انواع کاربران را راضی نگه دارد یا نه.

