اینطور که به نظر می‌رسد، قبل از معرفی جانشین اگزینوس ۹۹۰، سامسونگ قصد دارد جایگزین اگزینوس ۹۸۰ را معرفی کند. پردازنده‌ای که اگزینوس ۱۰۸۰ نام داشته و اولین پردازنده‌ی ۵ نانومتری غول کره‌ای خواهد بود.

سامسونگ برای سال ۲۰۲۱ برنامه‌های بزرگ زیادی دارد. بخشی از آن مربوط به گوشی‌هاست که گفته می‌شود قرار است تغییرات زیادی را در تعداد و قابلیت‌های آن‌ها شاهد باشیم، بخشی دیگر نیز مربوط به پردازنده‌ی اختصاصی این شرکت یعنی اگزینوس است که تاکنون نتوانسته‌اند به اندازه‌ی نماینده‌های کوالکام، کاربران را راضی نگه دارند.

سال آینده و با آغاز تولید تراشه‌های ۵ نانومتری، ظاهرا همه چیز تغییر خواهد کرد و سامسونگ هم قرار است با استفاده از هسته‌های قدرتمند ARM، پردازنده‌ای را تولید کند که از لحاظ قدرت و سرعت، چیزی کمتر از رقیب از خانواده‌ی اسنپدراگون نداشته باشد. به گفته‌ی دکتر پن ژیبائو (Pan Xuebao)، مدیر موسسه تحقیقات نیمه هادی سامسونگ واقع در هندوستان، اولین پردازنده‌ی ۵ نانومتری غول کره‌ای هم نه اگزینوس ۲۱۰۰، بلکه اگزینوس ۱۰۸۰ خواهد بود و به‌زودی نیز رونمایی می‌شود.

البته از آن جایی که این تراشه قرار است جایگزین اگزینوس ۹۸۰ شود، یعنی همان پردازنده‌ای که اکنون در گلکسی A71 5G و A51 5G بکار رفته، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم یک پرچم‌دار باشد. با این حال در گوشی‌های قدرتمند مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اینطور که به نظر می‌رسد، ویوو هم اولین شرکتی خواهد بود که به گفته‌ی Ice Universe، از این پردازنده در گوشی ویوو X60 استفاده می‌کند.

حرکت سامسونگ از تراشه‌های ۵ نانومتری به سمت فناوری ۳ نانومتری

از فرایند ساخت اگزینوس ۱۰۸۰ هنوز خبری منتشر نشده اما مطمئن هستیم باید آن را جزئی از پردازنده‌های ۵ نانومتری دانست که امسال و سال بعد رونمایی و راهی بازار می‌شوند. پردازنده‌هایی نظیر A14، اسنپدراگون ۸۷۵، کرین ۹۰۰۰ و البته پردازنده‌ی پرچم‌دار خود سامسونگ یعنی اگزینوس ۲۱۰۰.

اگزینوس ۱۰۸۰ اما از دو نوع هسته تشکیل می‌شود. دسته‌ی اول را هسته‌های نوع Cortex-A78 تشکیل می‌دهند که جایگزین Cortex-A77 سری کنونی می‌شوند. به گفته‌ی خود ARM، این هسته به نسبت قبل حدودا ۲۰ درصد سرعت بیشتر و ۵۰ درصد مصرف بهینه‌تر خواهد داشت. بنابراین پیشرفت محسوسی را از اگزینوس ۹۸۰ به ۱۰۸۰ شاهد خواهیم بود.

در بخش گرافیک، احتمالا شاهد Mali-G78 خواهیم بود که دو نسل از G76 بکار رفته در اگزینوس ۹۸۰ جدیدتر است. بنابراین بدیهی است شاهد افزایش قابل توجه قدرت گرافیکی محصول مجهز به اگزینوس ۱۰۸۰ باشیم. همچنین به نظر می‌رسد پردازنده‌ی گرافیکی جدید از لحاظ مصرف انرژی هم عملکرد بهتری داشته باشد. اگرچه مواردی نظیر قدرت سخت‌افزاری و مصرف بهینه‌ی انرژی به پیکربندی پردازشگر گرافیکی بستگی دارد؛ اینکه سامسونگ از چه تعداد هسته در آن استفاده خواهد کرد. مثلا در اگزینوس ۹۸۰ از یک گرافیک ۵ هسته‌ای استفاده شده.

سامسونگ برای سال آینده، یک پردازنده‌ی قدرتمند را نیز در دست ساخت دارد؛ اگزینوس ۲۱۰۰. پردازنده‌ای که قرار است جایگزین اگزینوس ۹۹۰ شود که هیچگاه نتوانست آنطور که باید رضایت کاربران را به خود جلب کند. ظاهرا سامسونگ قصد دارد از هسته‌ی بسیار قدرتمند Cortex-X1 در این پردازنده استفاده کند و این می‌تواند جهش بزرگی در توان پردازشی پردازنده‌های این شرکت پدید بیاورد.

اگزینوس ۲۱۰۰ با لیتوگرافی ۵ نانومتری احتمالا به‌زودی راهی بازار می‌شود

منبع: GSMArena

