اپل قرار است به زودی از گوشی‌های سری آیفون ۱۲ رونمایی کند. در همین راستا اطلاعات مربوط به این محصولات به طور کامل لو رفته و به همین خاطر این فرصت را بدست آوردیم تا محصولات این سری را با گوشی‌های کنونی مقایسه کنیم. البته از آن جایی که آیفون‌های جدید هنوز معرفی نشده‌اند، این مقایسه‌ها صرفا بررسی مشخصات اولیه روی کاغذ خواهد بود. در این مطلب به مقایسه‌ی آیفون ۱۲ ۵G و گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن می‌پردازیم تا ببینیم در نهایت کدام یک ارزش خرید بیشتری خواهد داشت.

آن دسته از کاربرانی که به‌تازگی گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس را خریداری کرده‌اند، احتمالا با ورود گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن بسیار آشفته شده‌اند. چون این محصول همان قدرت سخت‌افزاری و امکانات نرم‌افزاری را با قیمت ۷۰۰ دلار ارائه می‌کند و دلیل ارزان بودن آن به جنس بدنه، وضوح کمتر نمایشگر و طراحی تخت آن برمی‌گردد که بدیهی است این تفاوت‌ها با ۳۰۰ دلار توجیه نمی‌شوند.

اما دلیل اصلی تولید چنین محصولی، رقابت با آیفون‌های جدید بود. اپل یکی دو سالی هست که با عرضه‌ی پرچم‌داران مقرون به صرفه نظیر آیفون XR و آیفون ۱۱، توانسته بخش بزرگی از بازار را در اختیار داشته باشد و سامسونگ هم که به خوبی از این موضوع آگاه است، تلاش کرده اس ۲۰ فن ادیشن را به عنوان رقیبی جدی برای آیفون ۱۲ ۵G راهی بازار کند.

اما این گوشی تا چه اندازه می‌تواند در رقابت با آیفون ۱۲ موفق شود؟ آیا قیمت پایه‌ی ۷۰۰ دلار می‌تواند تنها دلیل برتری این گوشی به نسبت رقیب باشد؟ در ادامه احتمالا به پاسخ این پرسش دست پیدا خواهیم کرد.

تفاوت‌های اصلی بین آیفون ۱۲ ۵G و گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن

نمایشگر ۶.۱ اینچی ۶۰ هرتزی در مقابل ۶.۵ اینچی ۱۲۰ هرتزی

حافظه‌ی داخلی ۶۴ گیگابایتی در مقابل ۱۲۸ گیگابایتی با قیمت ۷۰۰ دلار

دوربین دوگانه ۱۲ مگاپیکسلی در مقابل سه دوربین ۱۲/۱۲/۸ مگاپیکسلی اصلی، تله‌فوتو و فوق عریض

پردازنده‌ی ۵ نانومتری A14 Bionic در مقابل اسنپدراگون ۸۶۵ ۷ نانومتری

بدنه‌ی شیشه‌ای در مقابل بدنه‌ی پلاستیکی

رنگ‌بندی و جنس بدنه

اینطور که به نظر می‌رسد، هم آیفون ۱۲ و هم گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن در رنگ‌های سفید، قرمز، نارنجی، بنفش و آبی در دسترس قرار می‌گیرند. تنها تفاوت دو گوشی در این بخش، رنگ مشکی برای آیفون و سبز نعنایی برای گلکسی اس ۲۰ است که خب هر دو زیبایی خاص خود را دارند. به طور کلی از این نظر هر دو گوشی عملکرد خوبی داشته و می‌توانند طیف وسیعی از کاربران را راضی نگه دارند.

اما باید این موضوع را هم به خاطر بسپاریم که گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با بدنه‌ای پلاستیکی راهی بازار شده اما اپل قصد دارد آیفون ۱۲ را با بدنه‌ای از جنس فلز و شیشه عرضه کند. از آن جایی که کهکشانی سامسونگ از استاندارد IP68 بهره می‌برد، نمی‌توان استفاده از پلاستیک را یک نقطه ضعف در نظر گرفت چون این موضوع تاثیری در کیفیت گوشی ندارد. خصوصا اینکه پلاستیک استفاده شده در آن از کیفیت بسیار بالایی هم برخوردار است. با این حال نمی‌توان انکار کرد در دست نگه داشتن آیفون به خاطر استفاده از فلز و شیشه حس بهتری دارد.

آیفون ۱۲ ۵G جدی‌ترین رقیب گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن و گلکسی نوت ۲۰ خواهد بود

نمایشگر

اما واضح‌ترین تفاوت بین این دو گوشی، طراحی ظاهری آن‌هاست. جایی که آیفون ۱۲ با نمایشگری ۶.۱ اینچی با یک ناچ نسبتا بزرگ (باریک‌تر از قبل) در قسمت بالایی طراحی شده اما سامسونگ، گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن را با نمایشگری ۶.۵ اینچی و تخت با یک حفره‌ی بسیار کوچک در مرکز آن جهت تعبیه‌ی دوربین سلفی طراحی کرد.

تفاوت در اندازه‌ی نمایشگر، باعث تغییر در ابعاد گوشی هم شده. اینطور که از خبرها و شایعات اخیر پیرامون نماینده‌ی اپل شنیده‌ایم، به نظر می‌رسد ابعاد این گوشی ۰.۳۳ × ۲.۹۸ × ۵.۹۴ اینچ باشد. در مقایسه با گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن که از ابعاد ۰.۳۳ × ۲.۹۳ × ۶.۲۹ برخوردار است. بنابراین از لحاظ ضخامت، ظاهرا دو گوشی شرایط مشابهی را دارند اما آیفون کمی عریض‌تر و اس ۲۰ کمی کشیده‌تر است.

اگرچه سامسونگ اس ۲۰ فن ادیشن را با بدنه‌ای پلاستیکی طراحی کرده اما این گوشی ۲ گرم سنگین‌تر از گلکسی اس ۲۰ پلاس با بدنه‌ای از جنس فلز و شیشه است (۱۹۰ در مقابل ۱۸۸ گرم). این در حالی است که از لحاظ اندازه‌ی نمایشگر، اس ۲۰ پلاس ۰.۲ اینچ بزرگ‌تر هم هست. از آن طرف آیفون ۱۲ از نمایشگر کوچک‌تری بهره می‌برد اما به خاطر ساختار بدنه‌ی شیشه‌ای، انتظار می‌رود اختلاف وزن زیادی با رقیب نداشته باشد. لازم به ذکر است در حال حاضر آیفون ۱۱ با نمایشگری ۶.۱ اینچی، ۱۹۴ گرم وزن دارد.

بدیهی است کار کردن یک دست با گوشی اپل کمی آسان‌تر خواهد بود اما سامسونگ با کاهش عرض گوشی، باعث شده در دست نگه داشتن اس ۲۰ بسیار راحت‌ باشد. با این حال این موضوع کمی به اندازه‌ی دست کاربران هم بستگی دارد. اما به طور کلی، در دست داشتن و کار کردن با هر دو گوشی آسان خواهد بود و تفاوت اندازه‌ی ۰.۴ اینچی اصلا در این زمینه مشکلی ایجاد نمی‌کند.

سخت‌افزار و نرم‌افزار

در تمامی بخش‌های مربوط به سخت‌افزار، آیفون از اس ۲۰ فن ادیشن ضعیف‌تر است. جز پردازنده‌ی A14 که قلب تپنده‌ی نماینده‌ی کوپرتینویی‌ها را تشکیل می‌دهد. این پردازنده‌ی بسیار قدرتمند با لیتوگرافی ۵ نانومتری تولید شده و از ۱۱.۸ میلیارد ترانزیستور بهره می‌برد. همین مسئله در کنار افزایش توان پردازشی، باعث کاهش چشمگیر مصرف انرژی نیز می‌شود.

در طرف مقابل گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن هم به پردازنده‌ی توانمند اسنپدراگون ۸۶۵ مجهز شده که مبتنی بر لیتوگرافی ۷ نانومتری است. بدیهی است هر دو گوشی در اکوسیستم خود، توان اجرای تمام بازی‌ها و نرم‌افزارها را دارند اما توان محاسباتی پردازنده‌ی جدید اپل به خصوص در زمینه‌ی گرافیکی و واقعیت افزوده/واقعیت مجازی، بیشتر از تراشه‌ی کوالکام است. البته این برتری طبیعی است چون اسنپدراگون ۸۶۵ پرچم‌دار امسال و A14 پرچم‌دار سال آینده‌ی اپل به حساب می‌آید و باید با اسنپدراگون ۸۷۵ مقایسه شود.

اما در بخش باتری که جز آیفون ۱۱ پرو مکس هنوز هیچ آیفونی نتوانسته آنطور که باید کاربران را راضی نگه دارد، باز هم شاهد برتری اس ۲۰ فن ادیشن هستیم. سامسونگ این گوشی را به یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز کرده که در بررسی‌ باتری هم توانسته امتیاز بسیار خوبی را بدست بیاورد. اپل هم به گفته‌ی بسیاری از خبرگزاری‌های معتبر، قرار است از یک باتری ۲۷۷۵ میلی‌آمپر ساعتی برای آیفون ۱۲ استفاده کند. اگرچه پردازنده‌ی A14 بسیار کم مصرف است، اما انتظار می‌رود اس ۲۰ فن ادیشن در نگه‌داری شارژ، عملکرد بهتری داشته باشد. همانطور که توانست آیفون ۱۱ را با باتری ۳۱۱۰ میلی‌آمپر ساعتی پشت سر بگذارد.

اینطور که به نظر می‌رسد در جعبه‌ی آیفون ۱۲ خبری از شارژر نیست و کاربر باید گوشی را با شارژرهای قدیمی شارژ کند. اما خوشبختانه این گوشی از شارژر سریع ۲۰ واتی پشتیبانی می‌کند و خب کاربر باید آن را به صورت مجزا خریداری کند که در این صورت، به هزینه‌ی تمام شده‌ی گوشی، هزینه‌ی خرید شارژر هم اضافه می‌شود؛ شارژری که بعید به نظر می‌رسد قیمت کمی هم داشته باشد. سامسونگ اما در جعبه‌ی اس ۲۰ فن ادیشن یک شارژر ۱۵ واتی سریع قرار داده که می‌تواند گوشی را در مدت ۸۸ دقیقه، به طور کامل شارژ کند.

در بخش نرم‌افزار هم آیفون ۱۲ قطعا با iOS 14 راهی بازار می‌شود و با توجه به سیاست اپل، احتمالا تا ۵ سال هم بروزرسانی می‌شود. در طرف مقابل گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با اندروید ۱۰ راهی بازار شد و تنها به مدت ۳ سال پشتیبانی می‌شود. بنابراین اگر ترتیب نام‌گذاری این دو سیستم عامل تغییر نکند، آیفون ۱۲ با iOS 19 و اس ۲۰ فن ادیشن با اندروید ۱۳ به کار خود پایان می‌دهند.

مقایسه‌ی آیفون ۱۲ با آیفون ۱۲ پرو؛ شباهت‌ها و تفاوت‌های احتمالی

دوربین

آیفون ۱۲ ۵G به احتمال زیاد همانند آیفون ۱۱، به دو دوربین مجهز می‌شود که یکی از آن‌ها اصلی و دیگری فوق عریض است. این در حالی است که اس ۲۰ فن ادیشن در کنار این دو دوربین، یک سنسور تله‌فوتو را نیز در اختیار دارد که می‌تواند به صورت اپتیکال، تا سه برابر بزرگ‌نمایی داشته باشد.

از آن جایی که هر دو لنز به یک اندازه هستند، انتظار می‌رود تفاوت زیادی بین عملکرد آن‌ها شاهد نباشیم. اگرچه اندازه‌ی مگاپیکسل معمولا نشان دهنده‌ی کیفیت بالای دوربین نیست اما از آن جایی که کیفیت عکاسی اس ۲۰ فن ادیشن به اندازه‌ی پرچم‌داران سری اس ۲۰ است، انتظار داریم عملکرد دو گوشی در این بخش تفاوت زیادی نداشته باشد. البته بدیهی است آیفون ۱۲ به نسبت آیفون ۱۱ پیشرفت خوبی داشته که از جمله مهم‌ترین آن، جذب بیشتر نور و بهبود لرزشگیر است اما در مقایسه با رقیب، بعید به نظر می‌رسد این تفاوت عملکرد آنقدرها به چشم بیاید.

برتری نماینده‌ی سامسونگ در این بخش اما به خاطر لنز تله‌فوتویی است که امکان بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳ برابری را فراهم می‌کند. این در حالی است که آیفون اصلا از این لنز بهره نمی‌برد و این می‌تواند نقطه ضعف بزرگی به حساب بیاید. از طرفی چون گشودگی دیافراگم دوربین فوق عریض آیفون به f/1.6 رسیده، انتظار می‌رود عملکرد این دوربین در نور کم به نسبت دوربین فوق عریض گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با گشودگی دیافراگم f/2.4 بسیار بهتر باشد. هرچند این موضوع باید حتما در عمل مورد بررسی قرار بگیرد.

برتری‌های گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن به نسبت آیفون ۱۲ ۵G

بهره‌مندی از لنز تله‌فوتو

نمایشگر با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز

باتری پرظرفیت‌تر با شارژر ۱۵ واتی درون جعبه

حافظه‌ی داخلی دو برابری به نسبت قیمت پایه (۱۲۸ در مقابل ۶۴ گیگابایت)

برتری‌های آیفون ۱۲ ۵G به نسبت گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن

پردازنده‌ی قدرتمندتر A14 با توان محاسباتی بالا و مصرف کمتر انرژی

جنس بدنه

پشتیبانی نرم‌افزاری طولانی مدت

اینطور که به نظر می‌رسد، گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن در رفع نیاز کاربران، عملکرد بهتری خواهد داشت. اما باز هم به سلیقه‌ی کاربر بستگی دارد که نیاز خود را شناسایی کرده و با توجه به برتری‌های دو گوشی به نسبت یکدیگر اقدام به خرید کند. توجه داشته باشید این مقایسه صرفا یک بررسی اولیه با توجه به شایعات پیرامون نماینده‌ی اپل بود. یعنی برای مقایسه‌ی دقیق‌تر، باید تا زمان معرفی رسمی این گوشی منتظر بمانیم.

PhoneArena

