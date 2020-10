ساعاتی قبل اکانت رسمی هواوی در توییتر اعلام کرد که گوشی‌های هواوی میت ۴۰ در تاریخ ۲۲ اکتبر (۱ آبان) ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران رسما معرفی می‌شوند.

طبق اعلام یکی از افشاگران، پیش‌فروش این گوشی‌ها در چین از همان روز آغاز می‌شود و از ۸ روز بعد یعنی ۳۰ اکتبر (۹ آبان) روانه‌ی بازار چین می‌شوند. به احتمال زیاد ۳۰ اکتبر تاریخ عرضه‌ی این گوشی‌ها فقط در بازار چین است و بر اساس گزارش‌ها، کاربران دیگر کشورها برای خرید گوشی‌های هواوی میت ۴۰ باید تا سال ۲۰۲۱ صبر کنند.

بر اساس اطلاعات فاش شده، این خانواده از ۴ گوشی هواوی میت ۴۰، میت ۴۰ پرو، میت ۴۰ پرو پلاس و میت‌ ۴‌۰ پورشه دیزاین تشکیل شده است. مدتی قبل شرکت هواوی اعلام کرد که خانواده‌ی هواوی میت‌ ۴۰‌ آخرین گوشی‌های مجهز به تراشه‌ی پرچم‌دار کایرین هستند زیرا به دلیل تحریم‌های آمریکا، دیگر هیچ شرکتی حاضر نیست تراشه‌های پرچم‌دار طراحی شده توسط هواوی را تولید کند.

این گوشی‌ها از تراشه‌ی ۵ نانومتری کایرین ۹۰۰۰ بهره می‌برند و مدل پرو هم مبتنی بر نمایشگر ۶.۷ اینچی است. در حفره‌ی این نمایشگر دو دوربین سلفی تعبیه شده و در پنل پشتی هم دوربین چهارگانه دیده می‌شود که یک دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی به‌عنوان دوربین اصلی این ماژول انجام وظیفه می‌کند. از دیگر ویژگی‌های این گوشی‌ها می‌توانیم به احتمال پشتیبانی از شارژ سریع ۶۶ وات اشاره کنیم.

منبع: GizmoChina

The post گوشی‌های هواوی میت ۴۰ در تاریخ ۱ آبان رسما معرفی می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala