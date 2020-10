TCMC با یک شرط عجیب برای فروش تراشه به هواوی مجوز دریافت کرد

اینطور که به نظر می‌رسد، TSMC بالاخره توانست از وزارت بازرگانی ایالات متحده، مجوز فروش تراشه به هواوی را دریافت کند. اما ظاهرا این مجوز اصلا قرار نیست به هواوی کمکی کند.

در ماه مه سال ۲۰۱۹، وزارت بازرگانی آمریکا شرکت هواوی را به لیست سیاه خود افزود. بدین ترتیب ارتباط غول چینی با زنجیره‌های تامین آمریکایی جهت خرید نرم‌افزار و سخت‌افزار قطع شد. درست یک سال بعد، ایالات متحده شرایط را سخت‌تر هم کرد. این کشور تمامی شرکت‌های سازنده‌ی تراشه را که از فناوری آمریکا در ساخت محصولات خود استفاده می‌کردند، از ارتباط با هواوی منع و اعلام کرد اگر قرار باشد بین آن‌ها ارتباطی برقرار شود، شرکت مورد نظر باید از وزارت بازرگانی آمریکا مجوز دریافت کند.

این خبر بسیار بدی برای هواوی است. چون نمی‌تواند به تراشه‌های ۵ نانومتری کرین ۹۰۰۰ که توسط TSMC تولید شده دسترسی داشته باشد. هواوی قصد داشت از این پردازنده در سری میت ۴۰ که به زودی‌ هم رونمایی می‌شوند استفاده کند. همچنین قرار است در گوشی تاشو میت ایکس ۲ و ایستگاه‌های پایه‌ای که در تجهیزات شبکه‌ی ۵G هواوی مورد استفاده قرار می‌گیرند، شاهد حضور این پردازنده باشیم. بنابراین این شرکت به تعداد بسیار زیادی تراشه‌ی کرین ۹۰۰۰ نیازمند است. اما ظاهرا مسأله آنقدر جدی هست که ریچارد یو، مدیرعامل هواوی اعلام کرد کرین ۹۰۰۰ احتمالا آخرین تراشه‌ی پرچم‌دار این شرکت خواهد بود.

اما به گزارش وب‌سایت Sina.com، روز گذشته یکی از افراد مطلع از موضوع ادعا کرد TSMC برای فروش تراشه به هواوی موفق شده از وزارت بازرگانی آمریکا مجوز دریافت کند. اما ظاهرا این ارتباط زمانی می‌تواند شکل بگیرد که TSMC در ساخت تراشه‌ها از فناوری به بلوغ رسیده استفاده کند. منظور از فناوری به بلوغ رسیده یعنی چیزی که پیش‌تر هم مورد استفاده قرار میگرفته و نقاط قوت و ضعف آن کاملا شناخته شده است. ظاهرا این یعنی تراشه‌های هواوی با فناوری‌های قدیمی‌تر تولید شوند و این چیزی نیست که غول چینی می‌خواهد.

در این مجوز آمده که فقط تراشه‌های ۲۸ نانومتری و بالاتر می‌توانند به هواوی ارسال شوند و نمونه‌های ۱۶، ۱۰، ۷ و ۵ نانومتری را شامل نمی‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد این مجوز برای گوشی‌های هوشمند و شبکه‌ی ۵G، هیچ کمکی به هواوی نخواهد کرد. اخیرا حتی اینتل و AMD هم برای ارسال تراشه به هواوی مجوز دریافت کردند اما اگر قرار باشد تراشه‌های ۵ نانومتری به این شرکت ارسال نشود، هواوی با تعداد کم این پردازنده‌ها با شرایط سختی مواجه می‌شود.

از دست دادن دسترسی به TSMC تبعات فاجعه‌باری برای هواوی دارد

این شرکت در ابتدا سفارش ۱۵ میلیون تراشه‌ی کرین ۹۰۰۰ را برای TSMC ارسال کرده بود اما تنها توانست ۸.۸ میلیون را دریافت کند. در بهترین حالت، ۶ ماه طول می‌کشد تا این ذخیره نیز به پایان برسد و این اصلا مدت زمان زیادی نیست. برخی از افراد مطلع از موضوع معتقدند وزارت بازرگانی آمریکا به دنبال این نیست که هواوی را به طور کامل از دریافت تراشه محروم کند. در واقع این شرکت چینی است که باید کمی انعطاف از خود نشان داده و راهی برای نجات پیدا کند.

TSMC در ماه مه امسال اعلام کرد که در حال ساخت یک شرکت بزرگ در ایالت آریزونا است و قصد دارد از سال ۲۰۲۳ در آنجا شروع به کار کند. به نظر می‌رسد این شرکت قصد دارد از سال ۲۰۲۳، به تولید تراشه‌های ۳ نانومتری بپردازد. برخی‌ها معتقدند TSMC قصد داشته با ساخت شرکتی در آمریکا، رضایت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را بدست بیاورد تا بتواند به هواوی که یکی از بزرگ‌ترین مشتریان آن به حساب می‌آید تراشه بفروشد. اما کیث کرچ، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اقتصادی پیش‌تر اعلام کرده بود ایالات متحده هیچگاه با TSMC چنین توافقی را انجام نداد.

هواوی فعلا از موضع خود کوتاه نیامده (در واقع همیشه اتهامات وارده را رد کرده) و منتظر است تا در انتخابات پیش رو، دولت جدیدی روی کار بیاید تا بتواند از این مشکل بزرگی که در آن گرفتار شده نجات پیدا کند. هرچند در حالی که انتخابات کمتر از ۳۰ روز دیگر اتفاق می‌افتد، حتی اگر دولت جدید هم روی کار بیاید باز هم هواوی نمی‌تواند در آن زمانی که مد نظر دارد به چیپ‌های کرین ۹۰۰۰ دسترسی داشته باشد.

پارلمان بریتانیا هواوی را به تبانی با دولت چین متهم کرد

منبع: PhoneArena

The post TCMC با یک شرط عجیب برای فروش تراشه به هواوی مجوز دریافت کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala