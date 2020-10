همان‌گونه که در خبر‌ها خوانده‌اید اپل در هفته گذشته فروش محصولات صوتی مانند هدفون‌ها و اسپیکر‌های سایر برند‌ها مانند بوز و لاجیتک را در فروشگاه‌های فیزیکی و آنلاینش متوقف کرد تا تنها به فروش محصولات صوتی بیتس و اپل بپردازد. بعضی از تحیل‌گران هم پیش‌بینی کردند که این اقدام اپل احتمالا به خاطر رونمایی از نسخه‌ی استودیو ایرپادز در مراسم رونمایی از آیفون ۱۲ است.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که به احتمال زیاد اپل قصد داشته‌ باشد از دو مدل هدفون ایرپادز استودیو رونمایی کند. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که قیمت مدل خاص‌تر از این هدفون که در ساخت آن از موادی مانند فلز و چرم استفاده شده است، به احتمال زیاد ۶۰۰ دلار خواهد بود و اپل قصد دارد مدل استاندارد از این ایرپادز را با قیمت ۳۵۰ دلار عرضه کند.

این اطلاعات جدید همچنین نشان می‌دهند که اپل در مدل استاندارد ایرپادز استودیو از پارچه‌هایی با قابلیت عبور جریان هوا در قسمت گوشی‌ها استفاده کرده‌ است. البته این اطلاعات می‌گویند که قسمت‌های پارچه‌ای این گوشی‌ها حالتی آهن‌ربایی داشته تا جدا کردن و تعویض آن‌ها با نمونه‌های جدیدتر به‌راحتی صورت بگیرد.

اپل در ایرپاد استودیو از جک هدفون استفاده نخواهد کرد اما انتظار داریم که در آن از پورت USB-C استفاده شده باشد. از دیگر قابلیت‌های ایرپادز استودیو می‌توان به قابلیت حذف نویز به صورت فعال، قابلیت تشخیص خودکار گوشی چپ و راست توسط ایرپادز استودیو اشاره کرد. وجود قابلیت دوم باعث می‌شود که کاربران بتوانند بدون توجه به این که کدام گوشی برای گوش سمت راست و کدام گوشی برای گوش سمت چپ در نظر گرفته شده است، از ایرپادز استودیو استفاده کنند.

با وجود اینکه در ابتدا پیش‌بینی می‌شد در مراسم این هفته‌ی اپل که در ۱۳ اکتبر (۲۲ مهر) برگزار می‌شود شاهد رونمایی از ایرپادز استودیو خواهیم بود، اما اکنون به نظر می‌رسد که اپل از این هدفون جدید و همچنین «ایرتگز» (AirTags) در این مراسم رونمایی نخواهد کرد.

یکی از افشاکنندگان در رابطه با این موضوع گفته است که اپل قصد دارد در ماه مارچ ۲۰۲۱ (اسفند ۱۳۹۹) از این محصول‌ها رونمایی کند. به نظر می‌رسد که مهندسان اپل هنوز مشغول توسعه‌ی این محصول‌ها هستند.

پیش‌بینی‌های صورت گرفته نشان می‌دهند که اپل قصد دارد ایرتگز‌های خود را تا جای ممکن به صورت کوچک و همراه با فناوری‌های ارتباطی مانند بلوتوث برای جهت‌ یابی و ارتباط با آخرین نسخه از تلفن‌های همراه آیفون و آیپد‌ها عرضه کند.

