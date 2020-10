اوایل امسال بود که وان پلاس از گوشی میان‌رده اما قدرتمند وان پلاس نورد رونمایی کرد. این اولین باری بود که شاهد یک گوشی میان‌رده از وان پلاس بودیم و به نظر می‌رسد آخرین محصول میان‌رده‌ی این شرکت هم نخواهد بود، چون به‌زودی دو نسخه‌ی دیگر از آن با نام‌های وان پلاس نورد N10 5G و N100 هم راهی بازار می‌شوند.

وان پلاس به نسبت شرکت‌های بزرگ سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند نظیر سامسونگ و هواوی، یک شرکت نوپا به حساب می‌آید اما کاملا در ساخت گوشی‌های هوشمند حرفه‌ای عمل می‌کند. طوری که توانسته طرفداران زیادی را هم به خود جذب کند. در حال حاضر بازار فروش محصولات این شرکت آنقدرها گسترده نیست و هر سال هم تعداد کمی گوشی ساخت وان پلاس راهی بازار می‌شود.

اما برای در اختیار داشتن سهم بیشتر از بازار، وان پلاس باید گوشی‌های بیشتری تولید کند؛ خصوصا در بخش میان‌رده که در حال حاضر کاربران زیادی هم دارد. در همین راستا این شرکت وان پلاس نورد را با قابلیت سخت‌افزاری بسیار خوب و قیمت حدودا ۴۰۰ دلار راهی بازار کرد. بعد از ورود این گوشی به بازار و استقبال خوب کاربران از آن، شرکت چینی تصمیم گرفت نسخه‌های مختلفی از آن را هم تولید کرده و به دست کاربران برساند.

این دو گوشی وان پلاس نورد N10 5G و N100 نام دارند و قرار است در تاریخ ۲۶ اکتبر (۵ آبان) رونمایی شوند. در همین ماه، وان پلاس ۸ تی هم معرفی می‌شود اما این اتفاق حدودا دو هفته قبل از معرفی دو گوشی یادشده و در تاریخ ۲۳ مهر رخ می‌دهد. وان پلاس ۸ تی هم یک پرچم‌دار مقرون به صرفه به حساب می‌آید که گفته می‌شود با قیمت پایه‌ی ۶۵۰ دلار در دسترس قرار می‌گیرد. اگر این قیمت‌گذاری درست باشد، بنابراین زنگ خطر برای گوشی‌هایی نظیر گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن و آیفون ۱۲ به صدا در خواهد آمد.

اما وان پلاس دو گوشی میان‌رده‌ی وان پلاس نورد N10 5G و N100 را بیشتر با هدف عرضه در بازار آمریکا طراحی کرد چون وان پلاس نورد در این کشور وارد بازار نشد. ظاهرا مدل N10 5G به یک پردازنده‌ی اسنپدراگون ۶۹۰، ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی مجهز می‌شود. همچنین گفته می‌شود نمایشگر آن ۶.۵ اینچی بوده و از رفرش ریت ۹۰ هرتز بهره می‌برد.

هیجان‌انگیزترین شایعه در رابطه با این گوشی، خبر تجهیز آن به دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی است. این می‌تواند اتفاق بسیار جالبی باشد چون در وان پلاس ۸ تی، سنسور اصلی ۴۸ مگاپیکسلی است. ظاهرا این دوربین ۶۴ مگاپیکسلی در کنار یک دوربین ۸ مگاپیکسلی فوق عریض و دو دوربین ۲ مگاپیکسلی (احتمالا سنجش عمق و ماکرو)، وظیفه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری در وان پلاس نورد N10 5G را بر عهده خواهند داشت. این گوشی احتمالا با قیمت ۳۰۰ یورو در اروپا و ۴۰۰ دلار در آمریکا به فروش می‌رسد.

اما در رابطه با وان پلاس نورد N100 که به نظر می‌رسد گوشی ضعیف‌تری باشد، اطلاعات زیادی منتشر نشده و متاسفانه باید به شایعاتی که اخیرا پیرامون آن شکل گرفته بود متوسل شویم. طبق این شایعات، نماینده‌ی ارزان قیمت وان پلاس قرار است به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۴۶۰، ۴ گیگابایت رم و باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شود. قیمتی هم که برای آن در نظر گرفته شده ۲۰۰ دلار است بنابراین باید آن را یک گوشی پایین‌رده بدانیم. این مشخصات کاملا مشابه مشخصاتی است که پیش‌تر در رابطه با وان پلاس کلاور منتشر شده بود. محصولی که توانستیم به لطف بنچمارک، از پردازنده و میزان حافظه‌ی رم آن مطلع شویم.

همانطور که گفته شد، اگر مشکلی در برنامه‌ریزی‌های وان پلاس بوجود نیاید، وان پلاس نورد N10 5G و N100 در تاریخ ۲۶ اکتبر (۵ آبان) رونمایی می‌شوند. در رابطه با زمان عرضه‌ی رسمی آن‌ها هنوز اطلاعاتی در دسترس نیست.

منبع: PhoneArena

