نتایج یک نظر سنجی برگزار شده میان دارندگان تلفن‌های همراه آیفون در کشور آمریکا نشان می‌دهد که در حدود %۴۹ از این کاربران هم اکنون فکر می‌کنند در حال استفاده از فناوری ۵G با استفاده از ایفون‌های‌شان هستند!

همان‌گونه که می‌دانید هیچ کدام از مدل‌هایی آیفون که تاکنون عرضه شده‌اند دارای فناوری ارتباطی جدید ۵G نیستند. این نظر سنجی توسط که توسط Global Wireless Solution انجام شده است نشان می‌دهد که تنها دارندگان آیفون نیستند که در رابطه با فناوری ارتباطی ۵G در تلفن‌های همراه‌شان اطلاعات درستی ندارند.

در حدود %۲۹ از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند از پشتیبانی فناوری ۵G توسط تلفن‌های همراه‌شان ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند. محدود کردن جامعه‌ی آماری به افرادی که امسال تلفن‌های همراه جدیدی را خریده‌اند هم نشان می‌دهد که %۲۴ در رابطه با پشتیبانی تلفن همراه‌شان از فناوری ۵G مطمئن نیستند. همچنین %۳۸ از ۵۰۰۰ نفری که در این نظر سنجی شرکت‌ کرده‌اند هنوز نمی‌دانند که آیا اپراتور‌های مخابراتی فناوری ۵G را در محل زندگی آن‌ها ارائه می‌دهند یا نه.

استفاده از فناوری ۵G باعث خواهد شد که کاربران با داشتن سرعت اینترنتی در حدود ۱۰ برابر ۴G، بتوانند فیلم‌ها را در تنها چند ثانیه دانلود کنند. در کنار ارائه‌ی سرعت بالا برای کاربران استفاده از این فناوری باعث خواهد شد که با توجه به سرعت بالای این فناوری و تاخیر ناچیز در زمان فرستادن و دریافت اطلاعات، شرکت‌ها بتوانند از آن در زمینه‌هایی مانند خودرو‌های خودران استفاده کنند.

اما برای بسیاری از افراد سخت است که مزایای این اینترنت پرسرعت را برای تمامی مردم تصور کنند. یکی از دلایل این موضوع این است که امواج mmWave 5G نمی‌توانند که مسافت‌های طولانی را طی کنند. با توجه به این موضوع اپراتور‌های مانند T-Mobile و AT&T از امواجی با قابلیت انتقال به مسافت‌های طولانی در تجهیزات ۵G خود استفاده کرده‌اند. تنها معایب این امواج که به آن sub-6GHz می‌گویند این است که سرعت اینترنت ارائه شده توسط این امواج همانند امواج mmWave نیست.

۵۴% شرکت کننده‌گان در این نظر سنجی اعلام کردند که سرعت زیادتر فناوری جدید ۵G نظر آن‌ها را به خود جلب کرده است. بعد از این افراد %۱۶ از این افراد گفته‌اند که به نظرشان استفاده از این فناوری جهت برقراری تماس‌های تصویری با کیفیت بالا از جمله مزیت‌های اصلی ۵G است.

۱۳% بقیه مهم‌ترین نقطه‌ی قوت فناوری ۵G را افزایش سرعت اینترنت در نتیجه بهبود کیفیت مشاهده‌‌ی فیلم به صورت آنلاین می‌دانند و نظر بقیه افراد این است که استفاده از این فناوری جهت انجام بازی به صورت آنلاین از جمله مهم‌ترین مزیت‌های این فناوری جدید است.

هواوی با هدف شفاف‌سازی امکان بازرسی از تجهیزات شبکه ۵G خود را فراهم کرد

همان‌گونه که در خبر‌ها خوانده‌اید اپل قصد دارد در ۲۲ مهر از اولین آیفون مجهز به فناوری ارتباطی ۵G رونمایی کند. با وجود اینکه این آیفون‌های جدید اولین آیفون‌هایی هستند که به احتمال زیاد اپل از فناوری ۵G در آن‌ها استفاده خواهد کرد، اما %۴۹ دارندگان آیفون که در این نظر سنجی شرکت کرد‌ه‌اند به اشتباه فکر می‌کنند که هم اکنون آیفون آن‌ها از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند!

البته گفتن این نکته هم ضروری است که تا زمانی که شبکه‌های ارائه دهنده‌ی فناوری ۵G به صورت گسترده ایجاد نشوند، مردم نمی‌توانند که به شکل کامل از مزیت‌های این فناوری جدید استفاده کنند. کاربران اعتقاد دارند که شهر‌های هوشمند بیشترین بهره را از این فناوری ۵G خواهند برد.

در نهایت اکثر افراد شرکت کننده در این نظر سنجی در حدود %۵۴ اعتقاد دارند که با توجه به همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ در آمریکا و ایجاد بحران ناشی از آن در این کشور، گسترش شبکه‌های ارتباطی ۵G باید با سرعت بیشتری صورت بگیرد.

اینترنت ۵G چگونه جهان را تغییر می‌دهد؟

منبع: PhoneArena

The post نیمی از کاربران آیفون به اشتباه فکر می‌کنند که در حال استفاده از فناوری ۵G هستند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala