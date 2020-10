شرکت کانن تاکنون لنز‌های جذابی را برای دوربین‌های بدون آینه و فول فریم خود عرضه کرده است. با وجود عرضه‌ی این لنز‌ها، اما این لنز‌های RF عرضه شده به کاملی لنز‌هایی نیستند که هم اکنون در خانواده‌ی EF شاهد حضور آن‌ها هستیم.

اطلاعات منتشر شده توسط افشاکنندگان اطلاعات نشان می‌دهند که کانن در حال توسعه‌ی ۱۶ لنز جدید با مانت RF است و به احتمال زیاد این لنز‌های جدید در سال ۲۰۲۱ عرضه خواهند شد.

به طرفدارن لنز‌های کانن باید بگوییم که این اطلاعات جدید نشان می‌دهند که نام دو لنزRF 70-200mm f/4 و RF 50mm f/1.8 که کاربران بیشترین انتظار را داشتند که در آینده‌ای نزدیک به لنز‌های RF اضافه شوند، هم در این لیست منتشر شده به چشم می‌خورند.

زمانی که سعی داشته باشید از دوربین‌های جدیدی استفاده کنید باید بدانید که با وجود اینکه این دوربین‌های جدید کارکرد شگفت‌انگیزی دارند، اما در زمان تهیه‌ی لنز‌های مناسب برای این دوربین‌ها، به طور معمول لنز‌های با مانت قدیمی رفته‌رفته با لنز‌هایی با مانت جدید جایگزین می‌شوند؛ زیرا هیچ عکاسی نمی‌خواهد که برای همیشه از لنز‌های قدیمی استفاده کند.

با توجه به این موضوع، اطلاعات منتشر شده توسط سایت Canon Rumors در رابطه با برنامه‌‌های آتی کانن برای رونمایی از لنز‌های جدید با مانت RF در سال ۲۰۲۱، برای طرفداران این برند و دوربین‌های بدون آینه‌ی آن خبر خوشحال کننده‌ای خواهد بود.

با توجه به این اطلاعات جدید می‌توانیم انتظار داشته باشیم که دو لنز جدید یعنی RF 70-200mm f/4L IS USM و RF 50mm f/1.8 STM هم از لحاظ کیفیت عدسی‌های به کار رفته در آن‌ها و هم از لحاظ کیفیت بدنه نسبت به نسخه‌های EF خود دارای کیفیت بیشتری باشند. به احتمال زیاد کانن اول از این دو لنز رونمایی خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که حتی شاید شاهد عرضه‌ی یکی یا هر دوی این لنزها تا قبل از سال ۲۰۲۱ باشیم.

با توجه به این موضوع، در سال ۲۰۲۱ کانن قصد دارد که رفته‌رفته از ۱۴ لنز باقی مانده با مانت RF رونمایی کند. البته با توجه به همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ در جهان ممکن است که عرضه‌‌ی بعضی از این لنز‌ها تا سال ۲۰۲۲ به تعویق بیفتد.

پیش‌بینی می‌شود که دو لنز انقلابی تیلت‌شیفت با قابلیت فوکوس خودکار، تمامی لنز‌های تله‌فوتو با فاصله‌ی کانون ثابت و برخی از لنز‌های مخصوص عکاسی ماکرو و پرتره جز لنز‌هایی باشند که در نهایت در سال ۲۰۲۲ شاهد رونمایی از آن‌ها باشیم.

شما می‌توانید لیست تمامی این لنز‌ها در این قسمت ببینید.

کانن TS-R 14mm f/4L

کانن TS-R 24mm f/3.5L

کانن RF 10-24mm f/4L USM

کانن RF 14-35mm f/4L IS USM

کانن RF 24mm f/1.8 IS STM Macro

کانن RF 35mm f/1.2L USM

کانن RF 100mm f/2.8L Macro IS USM

کانن RF 135mm f/1.4L USM

کانن RF 100-400mm f/5.6-7.1 IS USM

کانن RF 400mm f/2.8L IS USM

کانن RF 500mm f/4L IS USM

کانن RF 600mm f/4L IS USM

کانن RF 800mm f/5.6L IS USM

کانن RF 1200mm f/8L IS USM

اگر این اطلاعات منتشر شده درست باشند، برنامه‌ی کانن برای رونمایی از این لنز‌ها به طور حتم خبر خوشحال کننده‌ی برای طرفداران این برند خواهد بود. با توجه به برنامه‌ی کانن برای رونمایی از دوربین EOS R5 با سنسور ۹۰ مگاپیکسلی و این لنز‌های جدید RF، به نظر می‌رسد که ۲۰۲۱ سال شگفت‌انگیزی برای این شرکت ژاپنی خواهد بود.

کانن رکورد طولانی‌ترین عکس چاپ شده در جهان را به خود اختصاص داد

منبع: PetaPixel

The post کانن احتمالا ۱۶ لنز جدید RF را در ۲۰۲۱ به لنز‌های خود اضافه خواهد کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala