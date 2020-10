این روزها گوشی‌های هوشمند از توان پردازشی بسیار زیادی بهره می‌برند و می‌توانند وظایف متنوعی را با سرعت زیادی انجام دهند. این پیشرفت به لطف افزایش روزافزون توان پردازنده‌ها ممکن شده که سال به سال بهتر از گذشته می‌شوند. کوالکام معمولا در انتهای هر سال میلادی، از جدیدترین تراشه‌ی پرچم‌دار خود رونمایی می‌کند که امسال قرار است اسنپدراگون ۸۷۵ به‌عنوان قدرتمندترین تراشه‌ی این شرکت انجام وظیفه کند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این تراشه مبتنی بر فناوری ساخت ۵ نانومتری است که نسبت به فرایند ۷ نانومتری بهبودهای قابل توجهی را به ارمغان می‌آورد. در ادامه به هر آنچه از این تراشه می‌دانیم می‌پردازیم و انتظاراتمان را از آن مطرح می‌کنیم.

توان پردازش

تراشه‌های ۵ نانومتری معمولا در مقایسه با نمونه‌های ۷ نانومتری از لحاظ مصرف انرژی حدود ۲۰ درصد کارکرد بهینه‌تری دارد و در ضمن ۲۵ درصد کوچک‌تر هستند. همچنین مطمئنا اسنپ‌دراگون ۸۷۵ نسبت به اسنپدراگون ۸۶۵ و ۸۶۵ پلاس قرار است از نظر پردازشی عملکرد بهتری داشته باشد. طبق گزارش‌های مختلف، این تراشه مجهز به هسته‌ی Cortex-X1 خواهد بود که نقش قابل توجهی در بهبود عملکرد آن ایفا می‌کند.

گفته می‌شود این هسته‌ی پردازشی در مقایسه با تراشه‌های مبتنی بر هسته‌ی Cortex A77 می‌تواند حدود ۳۰ درصد سرعت بیشتری داشته باشد. در ضمن هسته‌ی موردنظر حتی نسبت به Cortex A78 که به تازگی معرفی شده هم حرف بیشتری برای گفتن دارد.

شرکت تولیدکننده‌ی اسنپدراگون ۸۷۵

کوالکام معمولا تولید تراشه‌های پرچم‌دار خود را به شرکت تایوانی TSMC واگذار می‌کند. در این میان باید خاطرنشان کنیم در سال ۲۰۱۶ سامسونگ موفق شد نظر کوالکام را برای تولید اسنپ‌دراگون ۸۲۰ جلب کند. اما حالا بنا به گزارش‌های جدید، سامسونگ برای تولید اسنپدراگون ۸۷۵ با کوالکام قرارداد همکاری امضا کرده است.

گفته می‌شود ارزش قرارداد مذکور بین ۸۵۰ میلیون دلار تا ۱ میلیارد دلار است و در حال حاضر تولید انبوه این تراشه با بهره‌گیری از فناوری لیتوگرافی ماوراء بنفش موسوم به EUV در مجموعه کارخانه‌های جدید سامسونگ واقع در شهر هواسئونگ کره جنوبی آغاز شده است. گفتنی است سامسونگ هم مشغول ساخت تراشه‌های ۵ نانومتری اختصاصی اگزینوس است و دریافت این سفارش اهمیت زیادی برای این شرکت دارد.

رقبای مهم

همان‌طور که اشاره کردیم، اسنپدراگون ۸۷۵ قرار است قدرت قابل توجهی را برای کاربران ارائه کند و به همین خاطر رقیب مهمی برای تراشه‌ی A14 Bionic اپل محسوب می‌شود. طبق بررسی‌های صورت گرفته، تراشه‌ی A14 از نظر عملکرد پردازنده و پردازنده‌ی گرافیکی در مقایسه با A13 اختلاف زیادی ندارد. این یعنی در حالی که امسال اپل تصمیم گرفته توان پردازشی جدیدترین تراشه‌ی خود را فقط به طور اندکی افزایش دهد، اسنپدراگون ۸۷۵ قرار است در مقایسه با نسل قبلی خود توان بسیار بیشتری را به ارمغان بیاورد.

در این میان باید به تراشه‌ی ۵ نانومتری اگزینوس ۲۱۰۰ ساخت سامسونگ هم اشاره کنیم. طبق گزارش‌ها، این تراشه مبتنی بر هسته‌های پردازشی Cortex-A78 است و به احتمال زیاد از هسته‌ی بسیار قدرتمند Cortex-X1 بهره نمی‌برد. طی سال‌های گذشته، پردازنده‌های اگزینوس همواره ضعیف‌تر از نمونه‌های اسنپدراگون ظاهر شده‌اند و امسال هم به دلیل این اختلاف، احتمالا فاصله‌ی بین این دو تراشه‌ی پرچم‌دار بیشتر از گذشته می‌شود.

گوشی‌های مبتنی بر اسنپدراگون ۸۷۵

شرکت‌ها در حال حاضر مشغول ساخت گوشی‌های مبتنی بر این تراشه هستند. به گفته‌ی منابع آگاه، شیائومی و ویوو از جمله شرکت‌هایی هستند که اولین گوشی‌های مبتنی بر این تراشه را راهی بازار خواهند کرد. شیائومی می ۱۱ (که شاید می ۲۰ نام بگیرد) مجهز به دوربین زیر نمایشگر یا ردمی K40 پرو می‌توانند مقام اولین گوشی دارای اسنپدراگون ۸۷۵ را از آن خود کنند. علاوه بر این گوشی‌ها، مانند روند سال‌های گذشته بدون شک بخشی از مدل‌های گلکسی اس ۲۱ سامسونگ که در فوریه ۲۰۲۱ معرفی می‌شوند، مجهز به این تراشه خواهند بود.

همچنین بنا به گزارش‌های جدید، کوالکام مشغول همکاری با ایسوس برای عرضه‌ی گوشی‌های گیمینگ مجهز به اسنپدراگون ۸۷۵ با برند خود است. گفته می‌شود اولین گوشی این خانواده اوایل سال ۲۰۲۱ عرضه می‌شود و بنابراین شاید گوشی گیمینگ کوالکام به‌عنوان اولین گوشی مجهز به این تراشه به دست کاربران برسد. از آنجایی که کوالکام بدون شک می‌خواهد برای اولین گوشی خود سروصدای زیادی ایجاد کند، احتمالا چنین کاری یعنی عرضه‌ی اولین گوشی مجهز به اسنپدراگون ۸۷۵ از طرف کوالکام بسیار بالا به نظر می‌رسد.

تاریخ عرضه و قیمت احتمالی

با وجود اینکه بحران کرونا صنایع مختلف را با مشکلات زیادی مواجه کرده، اما کوالکام مانند سال‌های گذشته در انتهای سال جاری میلادی می‌خواهد از این تراشه رونمایی کند. مدتی قبل این شرکت دعوتنامه‌ی مربوط به کنفرانس سالانه‌ی خود را برای رسانه‌ها ارسال کرد که قرار است در تاریخ ۱ تا ۲ دسامبر (۱۱ تا ۱۲ آذر) ۲۰۲۰ برگزار شود. اگرچه در این دعوتنامه هیچ اشاره‌ی مستقیمی به رونمایی از تراشه‌ها نشده، ولی با توجه به عبارت ذکر شده در آن و همچنین سابقه‌ی این شرکت، در این تاریخ از اسنپدراگون ۸۷۵ رونمایی خواهد شد.

همانطور که گفتیم اسنپدراگون ۸۷۵ بدون شک یک تراشه‌ی بسیار قدرتمند خواهد بود و همچنین شرکت‌های برای خرید آن باید قیمت بالایی بپردازند. گفته می‌شود پکیج کامل این تراشه به همراه مودم ۵G حدود ۲۵۰ دلار قیمت دارد. این یعنی حدود ۱۰۰ دلار گران‌تر از اسنپدراگون ۸۶۵ خواهد بود. به همین خاطر بسیاری از گوشی‌های پرچم‌دار مجهز به این تراشه مطمئنا با قیمت بالاتری نسبت به نسل قبلی خود روانه‌ی بازار می‌شوند. البته در مورد قیمت‌گذاری این تراشه هنوز چیزی تایید نشده و باید منتظر انتشار گزارش‌های موثق بمانیم زیرا در این زمینه هیچوقت خود کوالکام قیمت تراشه‌های خود را به طور رسمی اعلام نمی‌کند.

اسنپدراگون ۷۷۵G

کوالکام هر ساله از چندین تراشه رونمایی می‌کند و در بین آن‌ها می‌توانیم به اسنپدراگون ۷۷۵G اشاره کنیم که جانشین ۷۶۵G محسوب می‌شود. این تراشه مبتنی بر فناوری ساخت ۶ نانومتری خواهد بود و به‌عنوان یک میان‌رده ظاهرا قابلیت‌های جذابی را به ارمغان می‌آورد. به‌عنوان مثال گفته می‌شود از نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت ۱۲۰، ۲۵۶ گیگابایت حافظه UFS 3.1 و ۱۲ گیگابایت رم LPDDR5 پشتیبانی می‌کند. مطابق روند سال‌های گذشته، این تراشه مدتی بعد از اسنپدراگون ۸۷۵ در سال ۲۰۲۱ رسما معرفی خواهد شد.

