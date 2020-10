دوربین کانن EOS R1 احتمالا دارای سنسور ۲۱ مگاپیکسلی خواهد بود

تاکنون اطلاعات مختلفی در رابطه با جانشین احتمالی دوربین DSLR کانن EOS 1D در خانواده‌ی دوربین‌های بدون آینه کانن یعنی سری R منتشر شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده نام این دوربین جدید احتمالا کانن EOS R1 خواهد بود و کانن قصد دارد تا آن را به دوربین بدون آینه مناسب عکاسی ورزشی تبدیل کند.

این شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که شرکت کانن در حال توسعه‌ی سنسور جدیدی برای این دوربین است که به احتمال زیاد دارای رزولوشن ۲۱ مگاپیکسل است.

با توجه به اینکه در دنیای امروز بسیاری از دوربین‌ها یا حتی دوربین‌های تلفن‌های همراه دارای سنسور‌های با رزولوشن‌های بالا هستند، به نظر می‌رسد که استفاده از سنسوری با رزولوشن ۲۱ مگاپیکسلی در این دوربین جدید یک تصمیم اشتباه توسط کانن باشد.

البته باید به این نکته هم توجه کرد این دوربین یعنی EOS R1 قصد دارد که نماینده‌ی دوربین کانن EOS 1D X باشد. با توجه به این موضوع استفاده از سنسوری ۲۱ مگاپیکسلی هم انتخاب معقولی است. همان‌گونه که می‌دانید کانن در دوربین EOS 1D X Mark III از سنسوری ۲۰٫۱ مگاپیکسلی استفاده کرده است.

با توجه به این موضوع، و استفاده از سنسوری ۲۱ مگاپیکسلی در این دوربین بدون آینه‌ی جدید، انتظار داریم عکس‌های گرفته شده با دوربین EOS R1 داری اندک کیفیت بیشتری در مقایسه با دوربین EOS 1D X Mark III باشند. البته باید به این موضوع هم توجه کرد که دوربین‌های مورد استفاده عکاسان حرفه‌ای حیات وحش یا ورزشی دارای سنسور‌هایی با مگاپیکسل بالا نیستند و به همین دلیل حجم عکس‌های گرفته شده با این دوربین‌ها هم انقدر زیاد نیست.

شرکت‌های سازنده‌ی این نوع دوربین‌ها، در زمان توسعه‌ی دوربین مناسب برای این نوع عکاسان بیشتر تمرکز خود را بر روی ویژگی‌هایی مانند اندازه‌ی بافر مناسب، سرعت عکاسی پیاپی بالا و سیستم فوکوس سریع و دقیق می‌گذارند.

از جمله دیگر اطلاعات منتشر شده از این سنسور جدید می‌توانیم به گستره‌ی دینامیکی ۱۲۰ دسیبلی، توانایی ضبط تصاویر به صورت ۱۲۰ فریم در ثانیه و بهره‌مندی از قابلیت «گلوبال شاتر» (Global Shutter) اشاره کنیم.

انتظار می‌رود که دوربین EOS R1 در سال ۲۰۲۱ عرضه شود. حدس و گمان‌هایی هم وجود دارند که پیش‌بینی می‌کنند احتمالا در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ باید شاهد رونمایی از این دوربین جدید باشیم.

