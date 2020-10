اکثریت قریب به اتفاق موبایل‌های امروزی، سیستم عامل‌های اندروید یا iOS را به اجرا درمی‌آورند، اما در زمانی نه‌چندان دور و نه‌چندان نزدیک، مایکروسافت هم با ویندوز فون و ویندوز ۱۰ موبایل سعی می‌کرد یکی از بازیگران اصلی بازار سیستم عامل‌های موبایل باشد.

ویندوز ۱۰ موبایل آخرین تلاش مایکروسافت برای دستیابی به موفقیت در این بازار بود. این سیستم عامل رابط کاربری بسیار متفاوتی نسبت به iOS و اندروید داشت، از یک حالت دسکتاپ برای اتصال نمایشگرهای اکسترنال بهره می‌برد و از اپلیکیشن‌های فراگیر ویندوز پشتیبانی می‌کرد.

متاسفانه اما پاشنه آشیل تازه‌ترین سیستم عامل مایکروسافت برای موبایل، همچنان کمبود چشمگیر اپلیکیشن‌ها نسبت به اندروید و iOS بود. این موضوع به طور یقین تاثیر شگرفی بر ناکامی مایکروسافت در بازار موبایل گذاشت، اما آیا می‌دانستید که مایکروسافت تا مرز پشتیبانی از اپلیکیشن‌های اندرویدی روی ویندوز ۱۰ موبایل پیش رفت؟

ویندوز ۱۰ موبایل و پروژه استوریا

مایکروسافت در ابتدا شروع به توسعه چندین «پل» نرم‌افزاری برای ویندوز ۱۰ موبایل کرد و هدفش این بود که به توسعه‌دهندگان اجازه دهد اپلیکیشن‌های قدیمی خود روی ویندوز، اندروید و iOS را به آسانی روی پلتفرم جدیدش پورت کنند. دو پل نرم‌افزاری نخست که «پروژه آیلندوود» و «پروژه سنتنیال» نام گرفتند و به ترتیب برای پورت نرم‌افزار‌های iOS و ویندوز ساخته شده بودند، واقعا نهایی شدند و به خوبی کار می‌کردند.

اما متاسفانه پل سوم که «پروژه استوریا» نام داشت، پیش از عرضه رسمی ویندوز ۱۰ موبایل کنسل شد. با این همه، زیرسامانه اندروید را می‌شد در نسخه‌های پیش‌نمایش این سیستم عامل جدید یافت و بنابراین کاربران ایده‌ای کلی از این داشتند که باید منتظر چه باشند.

تسهیل کردن پورت اپلیکیشن‌ها از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر، خود به اندازه کافی کاری دشوار است. اما استوریا و زیرسامانه مرتبط با آن اندکی پیشرفته‌تر طراحی شده بودند. این پروژه در واقع به کاربران و مصرف‌کنندگان صرف هم اجازه می‌داد که اپلیکیشن‌های اندروید را روی موبایلشان نصب کنند. برای این کار لازم بود «حالت توسعه‌دهنده» را روی موبایلی که نسخه پیش‌نمایش ویندوز ۱۰ موبایل را به اجرا در می‌آورد فعال کنید، اپلیکیشن APK2W10M را روی کامپیوتر نصب کنید، موبایل‌ را به کامپیوتر متصل سازید و بعد به سراغ نصب اپلیکیشن دلخواه بروید.

مشخصا چنین فرآیندی برای مصرف‌کنندگان دشوار بود،‌ اما این حقیقت که فایل‌های APK اندروید بدون هیچ دستکاری روی ویندوز ۱۰ موبایل به اجرا در می‌آمدند، نشان می‌داد که ابزارهای مایکروسافت حسابی پیشرفته بوده‌اند و با کمترین تلاش از سوی توسعه‌دهندگان، می‌شد ورژنی باثبات از اپلیکیشن‌های اندروید را روی ویندوز ۱۰ موبایل اجرا کرد.

اگرچه برخی اپلیکیشن‌ها به خوبی روی ویندوز ۱۰ موبایل و دیوایسی مانند لومیا ۱۰۲۰ به اجرا درمی‌آمدند، اما برخی دیگر به خوبی به اجرا در نیامده و یا گلیچ می‌شدند یا کرش می‌کردند؛ عمدتا هم به خاطر نبود سرویس‌های گوگل پلی. در هر صورت برای لحظه‌ای کوتاه می‌شد احساس کرد که دنیای پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های موبایل قرار است کاملا دگرگون شود.

مایکروسافت بیخیال می‌شود

متاسفانه برای کاربران ویندوز فون که امیدوار به دسترسی به اپلیکیشن‌های بیشتر بودند، شرکت ردموندی تصمیم گرفت پروژه استوریا را از نسخه نهایی ویندوز ۱۰ موبایل که اواخر سال ۲۰۱۵ عرضه شد، حذف کند. دلایل مایکروسافت برای این کار نیز،‌ حتی در آن زمان، بسیار عجیب بود.

مایکروسافت در بیانیه خود راجع به کنسل شدن استوریا نوشت: «ما فیدبک‌های زیادی در این رابطه دریافت کردیم که داشتن دو تکنولوژی پل برای آوردن کدهای سیستم عامل‌های موبایل به ویندوز، کاری غیر ضروری است. و نیاز به تصمیم‌گیری میان اینکه کدام نسخه از اپلیکیشن باید پورت شود، توسعه‌دهندگان را گیج کرده است.»

آیا توسعه‌دهندگان واقعا گیج شده بودند که باید ورژن اندرویدی اپلیکیشن خود را روی ویندوز پورت کنند یا ورژن iOS را؟

یک باور دیگر اینست که مایکروسافت پروژه استوریا را کنسل کرد چون این نرم‌افزار خطری بزرگ برای «اپلیکیشن‌های فراگیر ویندوز» به حساب می‌آمد؛ به عبارت دیگر، اپلیکیشن‌هایی که ساخته بودند تا به صورت تمام و کمال از قابلیت‌های ویندوز فون بهره ببرند. هرچه نباشد تمام بیلد‌های ابتدایی ویندوز ۱۰ موبایل انبوهی از فایل‌های APK را بدون نیاز به دستکاری هیچ کدی، به اجرا در می‌آوردند.

از سوی دیگر خبرگزاری Ars Technica نوشت که مایکروسافت احتمالا برای جلوگیری از مشکلات قانونی تصمیم به حذف پروژه استوریا از ویندوز ۱۰ موبایل گرفته است. این خبرگزاری نوشت که مایکروسافت می‌خواست نرم‌افزار جایگزینش برای Google API، شامل «پروژه متن‌باز اندروید» (یا به اختصار AOSP) نباشد. با توجه به اینکه همان موقع، دو شرکت اوراکل و گوگل در حال نبرد قانونی بر سر اندروید بودند، تصمیم مایکروسافت می‌توانست به تشکیل یک پرونده دیگر منجر شود.

اما حتی اگر پروژه استوریا در نسخه نهایی ویندوز ۱۰ موبایل باقی می‌ماند نیز تضمینی وجود نداشت که اپلیکیشن‌های اندرویدی به تنهایی پلتفرم مایکروسافت را زنده نگه دارند. پلتفرم BlackBerry 10 هم با پشتیبانی از اپلیکیشن‌های اندروید در سال ۲۰۱۳ عرضه شد. متاسفانه با وجود ایجاد بهبودهای فراوان و کنار گذاشتن نیاز به تبدیل فایل‌های APK به فایل‌های BAR تا به درستی اجرا شوند، بلک‌بری باز هم پلتفرم خود را کنار گذاشت تا در سال‌های پیش رو، از خود اندروید استفاده کند.

جالب است بدانید که میراث پروژه استوریا هنوز زنده است. یکی از مهندسین مایکروسافت اخیرا تایید کرد که زیرسامانه لینوکس برای ویندوز ۱۰ (که به کاربران اجازه می‌دهد ابزارها و برنامه‌های لینوکس را روی کامپیوترهای ویندوزی اجرا کنند)، با الهام از پروژه پل زدن میان اندروید و ویندوز توسعه یافته است.

