احتمالا این مشکل برای شما هم پیش آمده که اگر بخواهید یک سیستم برای بازی، کارهای گرافیکی و … انتخاب کنید، تفاوت بین پردازنده‌ها، کمی در انتخاب شما را سردرگم می‌کنند. در گذشته پردازنده‌های اینتل به سه دسته‌ی i5 ،i3 و i7 تقسیم می‌شدند اما اکنون i9 هم به این جمع اضافه شد تا قلب تپنده‌ی سیستم‌های حرفه‌ای باشد. اما آیا برای انجام بازی با کیفیت بالا یا فعالیت‌های نرم‌افزاری سنگین، لزوما به یک Core i9 یا حتی Core i7 نیاز داریم؟ در این مطلب به مقایسه‌ی پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل در بازی و البته نرم‌افزارهای مختلف می‌پردازیم تا ببینیم چه پردازنده‌ای در محدوده قیمتی مورد نظر می‌تواند بهترین انتخاب باشد.

تنوع پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل بسیار بالاست. حتی قبل از ورود سری i9 هم همینطور بود. به همین خاطر برخی‌ از کاربرانی که به تازگی قصد خرید یک کامپیوتر را دارند و یا می‌خواهند آن را ارتقا دهند، احتمالا به یک راهنمای خرید نیاز خواهند داشت که یک سری نکات را به آن‌ها گوشزد کند. هدف از این مطلب نیز دقیقا همین است. چون تمام پردازنده‌های اینتل بخش خاصی از بازار را هدف قرار می‌دهند و عدم دقت در انتخاب باعث می‌شود بودجه‌ی زیادی را برای یک پردازنده اختصاص دهید بدون اینکه اصلا به آن نیازی داشته باشید و یا برعکس، محصولی را انتخاب کنید که از قدرت کافی برخوردار نیست.

آن دسته از کاربرانی که به انجام بازی‌های رایانه‌ای علاقه‌مند هستند و قصد ارتقای سیستم را دارند، به احتمال زیاد شنیده‌اند که برای انجام بازی‌ها با وضوح بالا، تنها کافی است گرافیک را ارتقا دهند. این حرف زمانی درست است که پردازنده‌ی کنونی شما بتواند تمام نیازهای آن گرافیک را برآورده کند. در غیر این صورت با مشکل گلوگاه مواجه خواهید شد و نمی‌توانید آنطور که باید از توان گرافیک یا پردازنده‌ی خود استفاده کنید. بنابراین همیشه به خاطر داشته باشید یک سیستم کارآمد، لزوما گرافیک یا پردازنده‌ی قدرتمند ندارد، بلکه در درجه‌ی اول، قطعات آن با بیشترین میزان هماهنگی در کنار هم قرار گرفته‌اند.

اما می‌پردازیم به بررسی پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل. این نسل از پردازنده‌های اینتل پیشرفت قابل توجهی به نسبت قبل داشتند. این شرکت امسال دست به کار بزرگی زد و تقریبا تمام پردازنده‌های خود را به قابلیت هایپرتردینگ (به زبان ساده، قابلیت هایپرتردینگ باعث می‌شود هر هسته‌ی واقعی، به دو هسته‌ی مجازی تبدیل شده و کارها بین این دو هسته تقسیم می‌شوند) مجهز کرد. بهتر از همه اینکه اکنون پردازنده‌های Core i3 با ۴ هسته و هشت رشته راهی بازار می‌شوند و این خبر بسیار خوبی برای آن دسته از کاربرانی است که به دنبال یک پردازنده‌ی قدرتمند با قیمت مناسب می‌گردند.

پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل در سری i3، سه محصول را با نام‌های Core i3-10100 ،Core i3-10300 و Core i3-10320 شامل می‌شوند. همگی این پردازنده‌ها از ۴ هسته و ۸ رشته بهره می‌برند و فقط فرکانس هسته‌ها و حافظه‌ی کش سطح سوم است که آن‌ها را از هم متمایز می‌کند. شما عزیزان می‌توانید مشخصات هر یک از این سه را در جدول زیر مشاهده کنید.

اینتل تأیید کرد پردازنده‌های Rocket Lake اوایل ۲۰۲۱ عرضه خواهند شد

نام پردازنده Core i3-10100 Core i3-10300 Core i3-10320 قیمت ۱۲۲ دلار ۱۴۳ دلار ۱۵۴ دلار هسته / رشته ۴/۸ ۴/۸ ۴/۸ فرکانس پایه ۳.۶ گیگاهرتز ۳.۷ گیگاهرتز ۳.۸ گیگاهرتز فرکانس در حالت توربو ۴.۳ گیگاهرتز ۴.۴ گیگاهرتز ۴.۶ گیگاهرتز کش سطح سوم ۶ مگابایت ۸ مگابایت ۸ مگابایت گرافیک داخلی UHD Graphics 630 UHD Graphics 630 UHD Graphics 630 توان مصرفی ۶۵ وات ۶۵ وات ۶۵ وات

سری i5 هم شامل ۶ پردازنده با نام‌های Core i5-10400 ،Core i5-10400F ،Core i5-10500 ،Core i5-10600 ،Core i5-10600K و Core i5-10600KF می‌شود. اگر از پردازنده‌های اینتل استفاده کرده باشید می‌دانید حرف K به معنای ضریب باز بودن پردازنده است. یعنی می‌توانید آن را اورکلاک کنید. حرف F هم مربوط به پردازنده‌ای است که از گرافیک داخلی بهره نمی‌برد و جز همین مورد، فرق دیگری با سری استاندارد ندارد. این پردازنده‌ها به کاربرانی که از گرافیک قدرتمند استفاده می‌کنند توصیه می‌شود. پردازنده‌هایی با پسوند KF هم به آن‌هایی گفته می‌شود که هم امکان اورکلاک کردن در آن‌ها وجود دارد و هم اینکه از پردازنده‌ی گرافیکی بهره نمی‌برند.

نام پردازنده Core i5-10400 Core i5-10400F Core i5-10500 Core i5-10600 Core i5-10600K Core i5-10600KF قیمت ۱۸۲ دلار ۱۵۷ دلار ۱۹۲ دلار ۲۱۳ دلار ۲۶۲ دلار ۲۳۷ دلار هسته / رشته ۶/۱۲ ۶/۱۲ ۶/۱۲ ۶/۱۲ ۶/۱۲ ۶/۱۲ فرکانس پایه ۲.۹ گیگاهرتز ۲.۹ گیگاهرتز ۳.۱ گیگاهرتز ۳.۳ گیگاهرتز ۴.۱ گیگاهرتز ۴.۱ گیگاهرتز فرکانس در حالت توربو ۴.۳ گیگاهرتز ۴.۳ گیگاهرتز ۴.۵ گیگاهرتز ۴.۸ گیگاهرتز ۴.۸ گیگاهرتز ۴.۸ گیگاهرتز کش سطح سوم ۱۲ مگابایت ۱۲ مگابایت ۱۲ مگابایت ۱۲ مگابایت ۱۲ مگابایت ۱۲ مگابایت گرافیک داخلی UHD Graphics 630 ندارد UHD Graphics 630 UHD Graphics 630 UHD Graphics 630 ندارد توان مصرفی ۶۵ وات ۶۵ وات ۶۵ وات ۶۵ وات ۱۲۵ وات ۱۲۵ وات

سری i7 شامل ۴ پردازنده می‌شوند. Core i7-10700 ،Core i7-10700F ،Core i7-10700K و Core i7-10700KF. همه‌ی این پردازنده‌ها از ۸ هسته و ۱۶ رشته بهره می‌برند و کش سطح سوم آن‌ها نیز ۱۶ مگابایت است. شما عزیزان می‌توانید مشخصات کامل این پردازنده‌ها را در زیر مشاهده کنید.

نام پردازنده Core i7-10700 Core i7-10700F Core i7-10700K Core i7-10700KF قیمت ۳۲۳ دلار ۲۹۸ دلار ۳۷۴ دلار ۳۵۰ دلار هسته / رشته ۸/۱۶ ۸/۱۶ ۸/۱۶ ۸/۱۶ فرکانس پایه ۲.۹ گیگاهرتز ۲.۹ گیگاهرتز ۳.۸ گیگاهرتز ۳.۸ گیگاهرتز فرکانس در حالت توربو ۴.۸ گیگاهرتز ۴.۸ گیگاهرتز ۵.۱ گیگاهرتز ۵.۱ گیگاهرتز کش سطح سوم ۱۶ مگابایت ۱۶ مگابایت ۱۶ مگابایت ۱۶ مگابایت گرافیک داخلی UHD Graphics 630 ندارد UHD Graphics 630 ندارد توان مصرفی ۶۵ وات ۶۵ وات ۱۲۵ وات ۱۲۵ وات

در نهایت هم می‌رسیم به سری i9 که قدرتمندترین پردازنده‌های اینتل را تشکیل می‌دهند. این سری به ۴ پردازنده با نام‌های Core i9-10900 ،Core i9-10900F ،Core i9-10900K و Core i9-10900KF تقسیم می‌شوند که همه‌ی آن‌ها از ۱۰ هسته و ۲۰ رشته بهره می‌برند. شما عزیزان می‌توانید مشخصات کامل این سری را در زیر مشاهده کنید.

نام پردازنده Core i9-10900 Core i9-10900F Core i9-10900K Core i9-10900KF قیمت ۴۴۰ دلار ۴۲۵ دلار ۴۹۰ دلار ۴۷۰ دلار هسته / رشته ۱۰/۲۰ ۱۰/۲۰ ۱۰/۲۰ ۱۰/۲۰ فرکانس پایه ۲.۸ گیگاهرتز ۲.۸ گیگاهرتز ۳.۷ گیگاهرتز ۳.۷ گیگاهرتز فرکانس در حالت توربو ۵.۱ گیگاهرتز ۵.۱ گیگاهرتز ۵.۲ گیگاهرتز ۵.۲ گیگاهرتز کش سطح سوم ۲۰ مگابایت ۲۰ مگابایت ۲۰ مگابایت ۲۰ مگابایت گرافیک داخلی UHD Graphics 630 ندارد UHD Graphics 630 ندارد توان مصرفی ۶۵ وات ۶۵ وات ۱۲۵ وات ۱۲۵ وات

به خاطر داشته باشید قیمت یاد شده ممکن است در وب‌سایت‌ها و فروشگاه‌های مختلف متفاوت باشد.

در این بررسی اما نسخه‌های ۱۲۵ وات از هر سری را به علاوه‌ی Core i5-10400 و Core i3-10100 را انتخاب کرده‌ایم. به عبارتی قدرتمندترین پردازنده‌های هر سری را به علاوه‌ی ضعیف‌ترین پردازنده‌ی سری i5 و i3 در اختیار داریم. دیگر قطعات سیستم هم شامل مادربرد ایسوس راگ ماکسیموس XII اکستریم، ۳۲ گیگابایت حافظه‌ی رم جی‌اسکیل فلیر CL14 و یک گرافیک RTX 2080 Ti می‌شوند. دلیل انتخاب چنین گرافیک قدرتمندی، استفاده از تمام توان پردازنده است. بدین ترتیب به طور کامل می‌توانیم قدرت پردازنده‌ها را در تست‌های مختلف محک بزنیم.

مقایسه اینتل Core i5-10600K با Ryzen 5 3600 | کدام پردازنده برای بازی مناسب‌تر است؟

مقایسه‌ی پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل در بنچمارک

بنچمارک Cinebench R20

اولین تست را با بنچمارک Cinebench R20 در حالت چند هسته‌ای آغاز می‌کنیم. این برنامه صرفا برای تست عملکرد پردازنده طراحی شده و توان پردازشی آن نیز بیشتر از نسخه‌های پیشین است. در این تست، i5-10400 توانست ۵۰ درصد عملکرد بهتری از i3-10100 داشته باشد که خب طبیعی است چون پردازنده‌ی i5 دقیقا ۵۰ درصد هسته‌های بیشتری دارد و فرکانس آن‌ها نیز تقریبا یکسان است.

از ۱۰۴۰۰ به ۱۰۶۰۰K اما ۱۳ درصد افزایش توان پردازشی را شاهد هستیم. در واقع اگر بخواهید یک انتخاب منطقی از سری i5 داشته باشید، باید بدانید تفاوت زیادی بین قوی‌ترین و ضعیف‌ترین مدل وجود ندارد. البته این در صورتی است که اهل اورکلاک نباشید. اگر بخواهید پردازنده را اورکلاک کنید، قطعا ۱۰۶۰۰K انتخاب بهتری خواهد بود. در غیر این صورت اندک فرکانس بیشتر تاثیر زیادی روی کارایی سیستم نخواهد داشت.

از قوی‌ترین پردازنده‌ی i5 یعنی ۱۰۶۰۰K تا قوی‌ترین پردازنده‌ی i7 یعنی ۱۰۷۰۰K، تفاوتی ۴۰ درصدی را شاهد هستیم. از آن جایی هم که تعداد هسته‌های سری i7 چیزی در حدود ۳۳ درصد بیشتر از i5 است، بنابراین این اختلاف در عملکرد طبیعی است. از i7-10700K به i9-10900K هم ۳۰ درصد تفاوت وجود دارد.

در بخش تک هسته‌ای اما تفاوت کمتری را بین پردازنده‌ها شاهد هستیم. در این حالت، i3-10100 توانست حتی از i5-10400 نیز امتیاز بیشتری کسب کند که خب طبیعی است چون فرکانس یک هسته‌ی آن ۳.۶ گیگاهرتز است در حالی که برای i5 این مقدار به ۲.۹ گیگاهرتز کاهش پیدا می‌کند. به طور کلی، i9 با ۷ درصد امتیاز بهتر به نسبت i7 و ۱۴ درصد به نسبت i5-10600K، در رتبه‌ی اول قرار گرفت.

فشرده‌سازی فایل ۳۲ مگابایتی

در فشرده سازی یک فایل ۳۲ مگابایتی وقتی از یک پردازنده مثل i3-10100 با ۴ هسته به پردازنده‌ای مثل i5-10400 با ۶ هسته می‌رویم، تفاوت فاحشی را شاهد هستیم. پردازنده‌ی i5-10400 حدودا ۵۵ درصد سریع‌تر از مدل i3 بود در حالیکه با همان تعداد هسته و رشته، i5-10600K تنها ۸ درصد عملکرد بهتری نشان داد. چرا که در این بخش، تعداد هسته‌ها اهمیت بیشتری از فرکانس هسته دارد.

از پردازنده‌ی ۶ هسته‌ای به ۸ هسته‌ای i7-10700K، پیشرفتی ۳۰ درصدی را شاهد هستیم که خب رقم قابل توجهی است اما وقتی به تفاوت بین i7 و i9-10900K می‌رسیم، اختلاف به ۱۶ درصد می‌رسد و این نمی‌تواند در استفاده‌ی عادی و روزمره، آنقدرها محسوس باشد. این در حالی است که بین دو پردازنده، اختلاف قیمتی حدودا ۳۰ درصدی وجود دارد و به نظر می‌رسد با این تفاوت عملکرد، چنین اختلاف قیمتی قابل توجیه نیست.

خارج کردن فایل ۳۲ مگابایتی از حالت فشرده

در این تست، فایل فشرده شده‌ در تست قبلی از حالت فشرده خارج می‌شود که عملکرد به نسبت بهتری را از پردازنده‌ها شاهد بودیم چرا که قابلیت هایپرتردینگ در اینجا استفاده‌ی بیشتری دارد. به زبان ساده، قابلیت هایپرتردینگ باعث می‌شود هر هسته‌ی واقعی، به دو هسته‌ی مجازی تبدیل شده و کارها بین این دو هسته تقسیم می‌شوند. نتیجه‌ی این بنچمارک هم اختلاف ۳۶ درصدی i9-10900K با i7-10700K را نشان داد. اینجاست که می‌توان گفت چرا یک پردازنده‌ی ۱۰ هسته‌ای با ۳۰ درصد قیمت بیشتر، ارزش خرید بیشتری به نسبت مدل ۸ هسته‌ای دارد. (البته در صورتی که در اکثر تست‌ها شاهد چنین عملکردی باشیم.)

بین i5-10600K و i7-10700K هم تفاوتی ۳۸ درصدی وجود دارد که درصد قابل توجه و محسوسی است. بین دو پردازنده‌ی i5 هم حدودا ۱۲ درصد تفاوت وجود دارد که کاملا نامحسوس است. به عبارتی می‌توان گفت تا به اینجای کار، شاهد تفاوت زیادی بین دو i5 نبودیم که این موضوع به دلیل بهره‌مندی از تعداد هسته‌های یکسان طبیعی است. مگر اینکه بخواهیم مدل K را اورکلاک کنیم. در نهایت هم می‌رسیم به i3-10100 که با ضعیف‌ترین i5 موجود در این لیست، حدودا ۴۹ درصد تفاوت دارد.

بنچمارک بلندر (سرعت رندر شدن فایل)

وقتی عملکرد پردازنده‌ها را در مدت زمان رندر شدن یک فایل بسنجیم، تفاوت در تعداد هسته کاملا اهمیت خود را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد اگر زیاد با کارهای رندرینگ سروکار دارید، فکر خرید یک پردازنده‌ی i3 را باید از ذهن خود خارج کنید. در بدترین حالت، قدرتمندترین i5 موجود می‌تواند به صرفه‌ترین انتخاب شما برای چنین فعالیت‌هایی باشد.

در نتیجه‌ی این تست، حدودا ۵۰ درصد تفاوت را بین i3-10100 و i5-10400 شاهد بودیم. تفاوت قیمت این دو نیز حدودا ۵۰ درصد است. البته اگر بخواهیم این درصد را به دلار تبدیل کنیم باید بگوییم در نهایت شاید ۵۰ دلار بیشتر بپردازید اما قطعا نتیجه‌ی بهتری در رندرینگ خواهید گرفت.

بین دو مدل i5 هم طبق معمول تفاوت خاصی را شاهد نیستیم. در واقع باید این موضوع را یک بار دیگر تکرار کنیم که i5-10600K را زمانی تهیه کنید که بخواهید آن را اورکلاک کنید. در غیر این صورت پیشنهاد می‌شود i5-10400 را خریداری کرده و ۷۰-۸۰ دلار مبلغ اضافه را برای خرید قطعه‌ی دیگری هزینه کنید.

اما وقتی به i7-10700K می‌رسیم، مدت زمان صرف شده برای رندر فایل کمی قابل تحمل می‌شود. به صورت کلی، برای تهیه‌ی یک سیستم ایده‌آل برای رندرینگ، خرید i7-10700K می‌تواند در کنار به صرفه‌ بودن، عملکرد خوبی هم را هم برایتان به ارمغان بیاورد. این پردازنده به نسبت قوی‌ترین i5 موجود در این لیست ۳۷ درصد عملکرد بهتری داشت اما به نسبت i9-10900K، حدودا ۳۳ درصد ضعیف‌تر بود.

داوینچی ریزالو (نرم‌افزار ویرایش و تدوین فیلم)

داوینچی ریزالو یکی از بهترین نرم‌افزارهای ویرایش و تدوین فیلم است که از آن برای ویرایش فیلم‌های هالیوودی نیز استفاده می‌شود. برای چنین فعالیت‌هایی در اختیار داشتن یک سیستم قدرتمند قطعا نتیجه‌ی بهتری را در پی خواهد داشت منتها به نظر می‌رسد پردازنده نقش خیلی زیادی در این بخش ایفا نمی‌کند. این چیزی است که نماینده‌های جدید اینتل ثابت کرده‌اند.

در این تست، ضعیف‌ترین پردازنده‌ی موجود یعنی i3-10100 با ۴ هسته و ۸ رشته، ۴۴ درصد به نسبت پردازنده‌ی i9-10900K با ۱۰ هسته و ۲۰ رشته عملکرد ضعیف‌تری داشت. بعد از آن، بیشترین اختلاف را بین i5-10400 و i3-10100 و همچنین i7-10700K و i5-10600K شاهد بودیم که به ترتیب به ۱۵ و ۱۷ درصد رسید. اما بین دو مدل i5 و همچنین بین i7 و i9، کمتر از ۵ درصد اختلاف وجود دارد.

بنابراین به نظر می‌رسد برای چنین فعالیت‌هایی، قوی‌ترین i5 موجود از سری ۱۰ اینتل یا ضعیف‌ترین i7 می‌توانند انتخاب خوبی باشند و نیازی نیست لزوما برای یک پردازنده از سری i9 هزینه کنید. البته در صورتی که با این اپلیکیشن سروکار داشته باشید.

ادوبی پریمیر پرو (ویرایش ویدیو)

اما در بنچمارک ادوبی پریمیر پرو، نتایج بدست آمده ثبات خوبی را نشان می‌دهد. مثلا بین i3 ،i5 ،i7 و i9، تفاوت مشابهی را شاهد هستیم. البته به جز دو مدل i5 که عملکردشان تقریبا یکسان است. در این تست، بین i3-10100 و i5-10400 اختلاف ۲۵ درصدی را شاهد هستیم. همچنین این تفاوت بین i5-10400 و i7-10700K به ۳۰ و بین i7-10700K و i9-10900K به ۱۶ درصد می‌رسد.

فتوشاپ

اپلیکیشن ادوبی فتوشاپ بیشتر به عملکرد تک هسته‌ای پردازنده بستگی دارد. به همین خاطر انتظار نداشتیم بین i3-10100 و i9-10900K، حدودا ۴۷ درصد اختلاف را شاهد باشیم. ظاهرا در این تست، اندک فرکانس بیشتر و حافظه‌ی کش سطح سوم بیشتر به نسبت i3، باعث بدست آمدن چنین اختلافی شد.

به صورت کلی، به نظر می‌رسد برای فعالیت‌های این چنینی، یک i5-10600K و در بهترین حالت i7-10700 می‌توانند به راحتی پاسخگوی نیازتان باشند و نیازی به خرید مدل‌های i9 نیست. البته عملکرد i3-10100 هم به نسبت قوی‌ترین i5 موجود در این بررسی تنها ۲۴ درصد ضعیف‌تر بود. یعنی برای این اپلیکیشن، حتی ضعیف‌ترین i3 موجود هم پاسخگو است.

ادوبی افتر افکت (ایجاد جلوه‌های بصری دیجیتال)

در این بررسی هم تقریبا همان نتیجه‌ی قبل را شاهد هستیم. اما تفاوت‌ها کمتر است. مثلا بین i3-10100 و i9-10900K حدودا ۳۵ درصد اختلاف وجود دارد، منتها تفاوت i3 با مدل‌های i5-10600K و i7-10700K تنها به ۲۰ درصد می‌رسد. جالب اینجاست که عملکرد قوی‌ترین i5 و i7 موجود در این مقایسه، کاملا مشابه بوده و تفاوتشان با قوی‌ترین پردازنده‌ی این لیست تنها ۱۳ درصد است. همانطور که اشاره شد، نرم‌افزارهای این چنینی بیشتر به عملکرد تک هسته‌ای بستگی دارند و این تفاوت هم صرفا به خاطر فرکانس بیشتر مدل‌های مختلف بدست آمده.

برای داشتن تجربه‌ای لذت بخش از کار با این برنامه، قوی‌ترین i5 موجود در این لیست یا i7-10700 می‌توانند بهترین انتخاب باشند. اما اگر در محدودیت بودجه قرار دارید و در سطح خیلی حرفه‌ای هم با این اپلیکیشن کار نمی‌کنید، i3-10320 هم می‌تواند انتخاب بسیار خوبی به حساب بیاید. تفاوت این پردازنده با i3-10100 موجود در این لیست هم به فرکانس پایه و بوست بر می‌گردد که از ۳.۶ و ۴.۳ به ۳.۸ و ۴.۶ افزایش پیدا می‌کند.

توان مصرفی

i9-10900K یک پردازنده‌ی بسیار قدرتمند است و همین موضوع نیز باعث می‌شود توان مصرفی سیستم به ۳۰۰ وات برسد که حدودا ۷۰ وات از i7-10700K به عنوان قوی‌ترین i7 موجود بیشتر است. مدل i7 هم تنها ۳۰ وات بیشتر از i5-10600K مصرف بیشتری داشت. جالب اینجاست که بین دو مدل i5 در توان مصرفی تفاوت قابل توجهی وجود دارد. به همین خاطر است که اشاره شد اگر قصد اورکلاک ندارید، بهتر است همان مدل ضعیف‌تر را خریداری کنید که هم کم مصرف‌تر است و هم عملکرد مشابهی با ۱۰۶۰۰K دارد.

مقایسه‌ی پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل در بازی

اما می‌پردازیم به مقایسه‌ی پردازنده‌های اینتل در بازی تا ببینیم تفاوت بین مدل‌های i3 تا i9 در چیست و آیا صرفا ارتقای یک پردازنده می‌تواند در کیفیت یک بازی تاثیرگذار باشد یا خیر. در ابتدا بازی‌ها را با کیفیت ۱۰۸۰p و اعمال آخرین تنظیمات اجرا کرده و سپس در تست بعدی همان بازی را در وضوح ۱۴۴۰p اجرا خواهیم کرد تا عملکرد پردازنده‌ها در کنار کارت گرافیک به خوبی بررسی شود.

بتلفیلد V در وضوح ۱۰۸۰P

در بازی بتلفیلد V، وضوح روی ۱۰۸۰p و تنظیمات هم روی بالاترین جزئیات قرار گرفته. همانطور که می‌دانید، در انجام بازی‌ها، گرافیک نقش اول را دارد اما یک پردازنده باید بتواند با همان کارت گرافیک هماهنگی لازم را داشته و نیاز آن را برآورده کند. در غیر این صورت دچار گلوگاه می‌شویم. اینطور که به نظر می‌رسد، در کنار یک کارت گرافیک RTX 2080 Ti، هر پردازنده‌ای که خریداری کنید، می‌توانید در بتلفیلد V با وضوح FHD و بالاترین کیفیت ممکن، بیشتر از ۶۰ فریم دریافت کنید.

از آن جایی که هر دو پردازنده‌ی i7 و i9 این لیست قدرت بالایی داشته و قدرت سیستم به خاطر گرافیک محدود می‌شود، بنابراین شاهد عملکرد مشابهی از آن‌ها هستیم. عملکرد i5-10600K نیز فوق‌العاده بود و توانست پا به پای مدل‌های قدرتمند پیش برود. اما در کمترین میزان فریم ریت، ۱۱ فریم افت داشت؛ یعنی چیزی حدود ۹ درصد ضعیف‌تر. i5-10400 هم در کمترین میزان فریم ریت، با اختلاف ۶ درصد پشت سر i5-10600K قرار می‌گیرد. این در حالی است که i3-10100 به نسبت i5-10400 حدودا ۲۸ درصد ضعیف‌تر بود.

با این حال به نظر می‌رسد حتی یک i3-10320 هم می‌تواند در کنار گرافیک‌هایی نظیر ۲۰۶۰، ۱۰۷۰، ۱۶۶۰ یا حتی ۱۰۸۰، به خوبی از پس اجرای بازی‌های روز بر بیاید. در واقع اگر بخواهیم شرایط ایده‌آلی را برای انجام بازی در نظر بگیریم، i5-10400 می‌تواند با توان پردازشی بالا و سازگاری خوب با گرافیک‌های قدرتمند بازار، پاسخ‌گوی نیاز کاربران در اجرای بازی‌ها باشد.

بتلفیلد V در وضوح ۱۴۴۰P

در وضوح ۱۴۴۰p اما تفاوت بین پردازنده‌ها به حداقل می‌رسد. مثلا در نتیجه‌ی همکاری RTX 2080 Ti با ضعیف‌ترین پردازنده‌ی موجود که i3-10100 است، ۸ فریم کمتر را به نسبت ترکیب i9 و این گرافیک قدرتمند شاهد هستیم که اصلا محسوس نیست. اما بین حداقل فریم ریت حدودا ۳۵ فریم فاصله است. در واقع وقتی بازی به صحنه‌های شلوغ برسد، توان بالای پردازنده‌های قدرتمند بیشتر به چشم می‌آید. با این اوصاف اگر بخواهیم پردازنده‌ای نظیر i5-10600K را در نظر بگیریم، ۹ فریم بیشتر در i9 اصلا اهمیت پیدا نمی‌کند.

فارکرای نیو دان (Far Cry New Dawn) در وضوح ۱۰۸۰P

در این بازی هم در وضوح FHD، تفاوت فاحشی را بین i3 و i9 شاهد هستیم. اما پردازنده‌ی ایده‌آل را می‌توان i5-10400 دانست که با قیمت خوبی که دارد، هم به میزان قابل توجهی از i3 قدرتمندتر است (۲۵ درصد در کمترین میزان فریم ریت) و هم فاصله‌ی زیادی با مدل i9 ندارد (۱۷ درصد) که بخواهد تفاوت قیمتی را توجیه کند.

فارکرای نیو دان (Far Cry New Dawn) در وضوح ۱۴۴۰P

در وضوح ۱۴۴۰p هم تفاوت زیادی بین i3 و i9 وجود دارد. اینطور که به نظر می‌رسد، فار کرای نیو دان وابستگی زیادی به فرکانس و حافظه‌ی کش دارد. به همین خاطر است که تفاوت عملکرد مدل i3 و i5-10400 تا این اندازه زیاد است. مثلا i5-10400 در بدترین حالت خود، تنها ۴ فریم از میزان متوسط i3-10100 ضعیف‌تر بود. تفاوت بین دو مدل i5 ناچیز بوده و حتی از i5-10600K به i7 و i9 هم تنها ۹ درصد پیشرفت را شاهد هستیم. به همین خاطر باز هم باید i5-10400 را انتخابی ایده‌آل در نظر بگیریم.

همانطور که مشاهده کردید، افزایش وضوح تصویر باعث افزایش فشار روی پردازنده می‌شود. به همین خاطر است که پردازنده‌ای نظیر i3-10100 که در وضوح ۱۰۸۰ هم به شدت تحت فشار بود، در وضوح ۱۴۴۰ تا این اندازه افت عملکرد پیدا می‌کند. بدین ترتیب i5-10400 که در وضوح ۱۰۸۰ در کمترین میزان فریم ۲۵ درصد از i3-10100 بهتر بود، در وضوح ۱۴۴۰ توانست این برتری را به ۳۰ درصد افزایش دهد.

گیرز تاکتیکس (Gears Tactics)

در بازی گیرز تاکتیک هم بین همه‌ی پردازنده‌ها عملکرد مشابهی را شاهد هستیم جز i3-10100 که به شدت تحت فشار قرار گرفته و حدودا ۲۴ درصد در کمترین میزان فریم از i5-10400 ضعیف‌تر ظاهر شده. البته این نتیجه طبیعی هم هست چون i3-10100 پردازنده‌ای نیست که بخواهد با RTX 2080 Ti هماهنگی لازم را داشته باشد و مشخصا گلوگاه بوجود می‌آید.

در وضوح ۱۴۴۰ هم گرافیک توان سیستم را محدود می‌کند. به همین خاطر است که اختلاف عملکرد زیادی را بین تمام پردازنده‌ها شاهد نیستیم. مثلا در اینجا i3-10100 تنها ۱۱ درصد در کمترین حالت و ۱۳ درصد در متوسط فریم ریت، از i9-10900K ضعیف‌تر ظاهر شده که قابل چشم‌پوشی است.

گوست ریکان بریک پوینت (Ghost Recon Breakpoint)

در بازی گوست ریکان بریک پوینت و در وضوح ۱۰۸۰، تفاوت بسیار کمی را بین i3 و i9 شاهد هستیم (۶ درصد در فریم ریت متوسط و ۷ درصد در حداقل میزان فریم ریت). از طرفی، دیگر پردازنده‌ها تقریبا مشابه هم بودند. اما وقتی وضوح تصویر به ۱۴۴۰ افزایش یافت، اختلاف‌ها به حداقل رسید. دلیل این عملکرد خوب و مشابه هم این است که این بازی آنقدرها پردازنده محور نیست و به همین خاطر تفاوتی بین پردازنده‌ها دیده نمی‌شود. به عبارتی در بازی‌هایی که پردازنده محور نیستند، همیشه باید همین عملکرد را انتظار داشته باشید. البته در صورتی که گرافیک، قدرت سیستم را محدود نکند.

رینبو سیکس سیج (Rainbow Six Siege)

در بازی رینبو سیکس سیج، در وضوح ۱۰۸۰، عملکرد i7 و i9 را می‌توان تقریبا مشابه هم دانست. i5-10600K هم با اختلاف تنها ۷ فریم در حالت متوسط، پشت سر این دو پردازنده قرار می‌گیرد. البته در حداقل میزان فریم ریت، این پردازنده به نسبت دو مدل قدرتمند، ۱۲ درصد اختلاف دارد. همانطور که انتظار می‌رفت، تفاوت زیادی را بین ۱۰۶۰۰K و ۱۰۴۰۰ شاهد نیستیم. اما بین i5-10400 و i3-10100، حدودا ۲۰ درصد اختلاف وجود دارد.

وقتی وضوح تصویر به ۱۴۴۰ افزایش پیدا می‌کند، فشار روی گرافیک به قدری زیاد می‌شود که عملکرد تمام پردازنده‌ها در یک سطح قرار می‌گیرد. البته این موضوع در میزان متوسط فریم ریت صدق می‌کند. چرا که در کمترین مقدار، i3 باز هم از دیگر پردازنده‌ها با اختلاف نسبتا قابل توجهی عملکرد ضعیف‌تری دارد (حدودا ۱۴ درصد با i9).

Shadow of the Tomb Raider

اگر سری بازی‌های Tomb Raider را تجربه کرده باشید، قطعا می‌دانید که تا چه اندازه حین اجرای این بازی پردازنده تحت فشار قرار می‌گیرد. به طور کلی وقتی بحث تست عملکرد پردازنده باشد، این بازی حتما پای ثابت بنچمارک‌ها است چون شدیدا پردازنده محور است.

همانطور که مشاهده می‌کنید، برای تجربه‌ی لذت بخش این بازی نیاز به یک پردازنده‌ی i5 با ۶ هسته و ۱۲ رشته دارید. البته i3 هم فریم ریت قابل قبولی داشت منتها تفاوت عملکرد آن با دیگر پردازنده‌ها بسیار زیاد است. از i5-10400 تا i9-10900K، تفاوت زیادی را شاهد نیستیم. جز اینکه در حداقل میزان فریم ریت، بین i5 با i9 حدودا ۱۷ فریم فاصله است. اما در متوسط میزان فریم این میزان (۴ فریم) کاملا قابل چشم پوشی است. i3-10100 اما به نسبت ضعیف‌ترین i5 موجود، در دو حالت متوسط و کمترین میزان فریم، به ترتیب ۴۴ و ۴۱ درصد ضعیف‌تر ظاهر شد.

اما وقتی وضوح به ۱۴۴۰ افزایش پیدا می‌کند، این اختلاف بسیار کمتر می‌شود. خصوصا بین مدل‌های i5 تا i9. اما مثل تست بالا، باز هم i9-10900K در حداقل فریم، i5-10400 را با اختلاف ۱۲ درصدی پشت سر می‌گذارد. این در حالی است که تفاوت این دو در متوسط میزان فریم تنها ۱ درصد است.

i3 توانسته در این بررسی فاصله‌ی خود را با سایرین کمتر کند منتها در متوسط و حداقل میزان فریم ریت، به ترتیب با فاصله‌ی ۱۴ و ۱۹ درصدی از i5-10400 عقب‌تر ایستاده. بنابراین به نظر می‌رسد برای انجام بازی‌های پردازنده محور، i3 اصلا گزینه‌ی مناسبی نیست. البته این در صورتی است که بخواهید بازی‌های روز را با بالاترین کیفیت ممکن اجرا کنید. در غیر این صورت می‌توان همچنان روی توانایی‌های این پردازنده حساب کرد.

Red Dead Redemption 2

در نهایت اما می‌رسیم به بازی بسیار پرطرفدار و یقینا پردازنده محور Red Dead 2 که با پردازنده‌های ۴ هسته‌ای میانه‌ی خوبی ندارد. Red Dead 2 با گرافیک RTX 2080 Ti و پردازنده‌های i5-10400 تا i9-10900K، تقریبا با کیفیت مشابهی اجرا شد. منتها ترکیب این گرافیک با i3-10100، افت فریم حدودا ۲۶ درصدی را در حالت متوسط و ۳۰ درصدی را در کمترین میزان فریم به همراه داشت.

اما وقتی وضوح به ۱۴۴۰ افزایش پیدا کرد، عملکرد پردازنده‌ها تقریبا در یک سطح قرار گرفت. البته باز هم i3 به نسبت دیگر پردازنده‌ها تفاوت قابل توجهی داشت منتها به نسبت وضوح ۱۰۸۰ بسیار ناچیز است. عملکرد این پردازنده به نسبت i5-10400 در حالت متوسط و حداقل میزان فریم به ترتیب ۸ و ۱۰ درصد ضعیف‌تر بود که می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. این در حالی است که فاصله‌ی آن با i9-10900K، تنها ۱۴ درصد است. البته اگر از گرافیک RTX 2080 Ti استفاده کنید.

نتیجه

برای آن دسته از کاربرانی که با بودجه‌ی محدود به دنبال یک سیستم مناسب برای رسیدگی به امور روزانه، انجام بازی‌ها با تنظیمات متوسط رو به پایین یا بعضا بالا هستند، از بین پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل i3-10100 یا نسخه‌های بهتر در این سری می‌توانند پاسخگو باشند. حتی برخی از کارهای رندرینگ معمولی را هم می‌توان با این پردازنده انجام داد. اما اگر امکان خرید i5-10400 وجود داشته باشد، در بسیاری از مواقع عملکرد سیستم شما کاملا ایده‌آل و مطابق خواسته‌تان خواهد بود. بنابراین اگر تصمیم دارید برای بهبود عملکرد، قوی‌ترین i3 موجود را خریداری کنید، با توجه به اختلاف قیمت بسیار کم، پیشنهاد ما خرید i5-10400 است.

حتی اگر از کارت گرافیک قدرتمند استفاده می‌کنید و نمی‌خواهید روی پردازنده‌ی گرافیکی پردازنده حساب کنید، می توانید با پرداخت مبلغی کمتر، مدل i5-10400F را خریداری کنید که قدرت مشابهی با مدل استاندارد دارد. به نظر می‌رسد در این محدوده‌ی قیمتی، ارزش این پردازنده حتی از رایزن ۵ ۳۶۰۰ که طرفداران بسیار زیادی هم دارد بیشتر باشد.

اگر قصد دارید سیستم مورد نظر شما در بسیاری از فعالیت‌ها، اعم از رندرینگ و ویرایش فیلم در سطح معمولی و انجام بازی در سطح بالا پاسخ‌گوی نیازتان باشد، خرید i5-10600K که قابلیت اورکلاک شدن هم دارد می‌تواند هوشمندانه باشد. همانطور که مشاهده کردید، در بسیاری از تست‌های مربوط به بازی، اختلاف زیادی را بین این پردازنده و i7-10700K شاهد نبودیم اما اگر با نیم‌نگاهی به آینده، قصد ارتقای سیستم خود را دارید و همچنین به صورت حرفه‌ای کارهای رندرینگ و گرافیکی انجام می‌دهید، می‌توانید روی i7-10700 یا مدل K حساب ویژه‌ای باز کنید.

i7-10700K در حال حاضر قیمت بالایی دارد و اگر بخواهید چنین مبلغی را برای آن هزینه کنید، مطمئن شوید که از تمام قدرت آن استفاده خواهید کرد. در غیر این صورت پرداخت چنین مبلغی برای آن غیر منطقی است. اختلاف عملکرد بین این پردازنده و پردازنده‌های سری i5 هم به خوبی ثابت کرد تفاوت قیمتی بین آن‌ها در برخی فعالیت‌ها کاملا توجیه نمی‌شود. بنابراین زمانی به سراغ چنین پردازنده‌ای بروید که مطمئن شوید تمام قدرت سخت‌افزاری آن را برای انجام کار استفاده می‌کنید. تنها در این زمان است که پردازنده‌هایی با چنین قیمت ارزش خرید پیدا می‌کنند.

اما در رنج قیمت ۵۰۰-۶۰۰ دلار که i9-10900K حضور دارد، باید کمی محتاط عمل کرد. چرا که رایزن ۹ ۳۹۰۰X با ۱۲ هسته و ۲۴ رشته، حدودا ۱۰۰ دلار قیمت کمتری دارد و این در حالی است که برای انجام فعالیت‌هایی نظیر رندرینگ و ویرایش فیلم، عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد. هرچند برای رسیدگی به هرگونه فعالیتی، چه i9-10900K و چه رایزن ۹ ۳۹۰۰X، با بیشترین سرعت و بهترین کیفیت، پاسخ‌گوی نیازتان خواهند بود.

در حال حاضر AMD از پردازنده‌های رایزن ۵۰۰۰ با معماری ذن ۳ هم رونمایی کرده که شامل پردازنده‌هایی قدرتمند و مقرون به صرفه می‌شود. شاید بتوان این پردازنده‌ها را پاسخ محکمی از تیم قرمز‌ها به پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل دانست. با این حال باید منتظر بمانیم تا نماینده‌های جدید AMD وارد بازار شده تا بتوانیم عملکرد آن‌ها را نیز در بازی‌ها و بنچمارک‌های مختلف بررسی کنیم.

Ryzen 3 3100 در مقابل Core i3-10100؛ شکست نماینده اینتل در بنچمارک ۳DMark

منبع: TechSpot

The post مقایسه‌ی پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل در بازی؛ از i3-10100 تا i9-10900K appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala