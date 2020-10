اپل قصد در سه شنبه‌ی آینده با برگزاری رویداد آنلاینی از خانواده‌ی آیفون‌های ۱۲ و به احتمال زیاد محصولات دیگری رونمایی کند. از زمان منتشر شدن دعوت‌نامه‌‌ی رسمی این مراسم و استفاده از دو رنگ آبی و نارنجی در طراحی این پوستر، حدس و گمان‌هایی در رابطه با ارائه‌ی آیفون‌های جدید با رنگ‌های آبی نیمه شب و نارنجی روشن مطرح شده است.

در ماه آپریل (فروردین) برای اولین بار یکی از افشاکنندگان در کانال یوتوب EverythingApplePro احتمال‌های را در رابطه عرضه‌ی آیفون‌های بعدی با رنگ‌های جدید را مطرح کرد. این اطلاعات منتشر شده در آن زمان نشان می‌دادند که به احتمال زیاد اپل قصد دارد از رنگ بنفش در مدل‌های ارزان‌تر آیفون ۱۲ استفاده کند.

به‌تازگی یکی از افشاکنندگان به نام Max Weinbach با منتشر کردن توییتی مدعی شده است که احتمال استفاده از رنگ‌های نارنجی و آبی در آیفون‌های بعدی بسیار زیاد است. تا قبل از منتشر شدن این توییت، گزارش‌های قبلی نشان می‌دادند که به احتمال زیاد کوچک‌ترین مدل آیفون ۱۲، که آیفون ۱۲ مینی نام خواهد داشت، دارای رنگ‌های مختلفی مانند مشکی، سفید، نارنجی، آبی، قرمز و زرد خواهد بود.

یکی از فروشندگان هم اطلاعات جدیدی را در رابطه با رنگ‌های دو مدل ارزان‌تر آیفون ۱۲ یعنی آیفون ۱۲ مینی و نسخه‌ی استاندارد آیفون ۱۲ افشا کرده است. بر اساس این اطلاعات اپل قصد دارد در این تلفن‌های همراه از رنگ‌های سبز، آبی، طلایی، نقره‌ای و خاکستری استفاده کند. اگر رویداد Time Flies اپل به خاطر داشته باشید این رنگ‌ها همان رنگ‌هایی هستند که اپل در آیپد ایر جدید استفاده کرده است.

این فروشنده همچنین می‌گوید که دو مدل گران‌تر یعنی آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس با رنگ‌های خاکستری، طلایی و نقره‌ای عرضه خواهند شد. البته در گذشته گزارش‌هایی هم وجود داشتند که ادعا می‌کردند اپل از رنگ طلایی در مدل‌های پرو و پرو مکس آیفون ۱۲ استفاده نخواهد کرد و این مدل‌ها تنها در سه رنگ مشکی، سفید و نقره‌ای عرضه خواهند شد.

در کنار منتشر شدن این اطلاعات جدید در رابطه با رنگ‌های آیفون ۱۲، این فروشنده اطلاعاتی را هم در رابطه با حافظه‌ی داخلی آیفون‌های جدید افشا کرده است. با توجه به این اطلاعات منتشر شده می‌توانیم بگوییم که آیفون ۱۲ مینی و آیفون ۱۲ با حافظه‌ی داخلی ۶۴، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت و مدل‌های پرو آیفون ۱۲ با حافظه‌‌ی داخلی ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت عرضه خواهند شد.

با وجود اینکه کنار هم گذاشتن این اطلاعات منتشر شده در رابطه با رنگ‌های آیفون‌های ۱۲ ما را به نتیجه‌ی دقیقی نمی‌رساند، اما می‌توانیم بگوییم که رنگ‌های انتخاب شده برای مدل‌های ارزان‌تر آیفون ۱۲ به‌طور حتم بیشتر از مدل‌های پرو خواهد بود.

