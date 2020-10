فقط دو روز دیگر اپل از جدیدترین آیفون‌ها موسوم به آیفون ۱۲ رونمایی می‌کند و در همین رابطه مینگ-چی کو، مشهورترین تحلیلگر محصولات اپل، با انتشار یک گزارش پیش‌بینی جدید خود را در مورد فروش این گوشی‌ها مطرح کرده است.

همین ابتدا باید یادآوری کنیم که خانواده‌ی آیفون ۱۲ از چهار مدل تشکیل شده است. مدل ۵.۴ اینچی (آیفون ۱۲ مینی)، دو مدل ۶.۱ اینچی (پرو و مدل استاندارد) و مدل ۶.۷ اینچی آیفون ۱۲ پرو مکس این خانواده را تشکیل می‌دهند. در این میان، مینگ-چی کو پیش‌بینی کرده که مدل استاندارد آیفون ۱۲ که از نمایشگر ۶.۱ اینچی بهره می‌برد، محبوب‌ترین مدل این خانواده خواهد بود.

طبق این پیش‌بینی، این مدل می‌تواند ۴۰ درصد از فروش کل این خانواده را از آن خود کند و برای سه مدل دیگر گفته می‌شود هرکدام از آن‌ها می‌توانند سهم فروش ۲۰ درصدی داشته باشند. این تحلیلگر مدعی شده اگرچه آیفون‌ ۱۲ مینی ارزان‌ترین عضو این خانواده محسوب می‌شود، اما به دلیل نمایشگر کوچک آن نمی‌تواند توجه خیلی زیادی را جلب کند. طبق شایعات مطرح شده، آیفون‌ ۱۲ مینی و آیفون‌ ۱۲ به ترتیب با قیمت پایه ۶۹۹ و ۷۹۹ دلار راهی بازار خواهند شد.

گفتنی است امسال هر چهار مدل آیفون‌ ۱۲ همراه با نمایشگر اولد به دست کاربران می‌رسند. طبق گزارش‌های منتشر شده، آیفون‌ ۱۲ مینی و آیفون‌ ۱۲ از دوربین دوگانه بهره می‌برند و آیفون‌ ۱۲ از تاریخ ۲۳ اکتبر در قفسه‌ی فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد.

مینگ-چی کو بر این باور است که در زمینه‌ی آمار فروش این گوشی‌ها، قیمت آن‌ها نقش مهم‌ترین نسبت به پشتیبانی از فناوری ۵G ایفا می‌کند. از دیگر پیش‌بینی‌های این تحلیلگر می‌توانیم به احتمال فروش پایین­تر آیفون‌ ۱۲ در سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۰ نسبت به فروش آیفون ۱۱ در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ اشاره کنیم که این اختلاف به تاخیر قابل توجه در عرضه‌ی گوشی‌های آیفون‌ ۱۲ برمی‌گردد.

مقایسه‌ی آیفون ۱۲ با آیفون ۱۲ پرو؛ شباهت‌ها و تفاوت‌های احتمالی

منبع: ۹To5Mac

The post مینگ-چی کو: مدل ۶.۱ اینچی آیفون ۱۲ پرفروش‌ترین گوشی این خانواده خواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala