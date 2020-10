اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد به‌زودی از گوشی‌های جدید خود با نام‌های گلکسی A02 و M02 رونمایی کند. چرا که اخیرا هم بنچمارک آن‌ها منتشر شده و هم اینکه شاهد حضور آن‌ها در وب‌سایت‌های صدور گواهی هستیم.

سامسونگ در حال حاضر در بخش گوشی‌های میان‌رده‌ی سری M و A محصولات زیادی دارد. اخیرا نیز شاهد اضافه شدن سری F به این بخش بودیم که اولین گوشی آن نیز با نام گلکسی اف ۴۱ به‌تازگی معرفی شد. در نام‌گذاری محصولات میان‌رده، غول کره‌ای از نام‌های A10 شروع کرد و تا A90 پیش رفت. سری M نیز با تعداد کمتر اما به همین شکل نام‌گذاری شدند. اما در این بین شاهد گوشی‌هایی با نام A11 یا حتی A01 بودیم.

برخی از گوشی‌های سامسونگ هم در بخش میان‌رده با پسوند «اس» راهی بازار می‌شوند. البته همه‌ی این گوشی‌ها تفاوت زیادی باهم ندارند و صرفا در دو بازار متفاوت با نام‌های متفاوت عرضه می‌شوند. بنابراین تغییر نام لزوما نشان دهنده‌ی تغییرات سخت‌افزاری زیاد نیست. اینطور که به نظر می‌رسد، گلکسی A02 و M02 هم همین روال را پیش می‌گیرند.

اخیرا در رابطه با گلکسی A02 خبرهای زیادی شنیده بودیم. حتی بنچمارک آن نیز منتشر شده بود که با توجه به آن، فهمیدیم این محصول به ۲ گیگابایت رم، ۳۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی و پردازنده‌ای نامشخص از کوالکام مجهز خواهد شد. اما طبق شایعات اخیر پیرامون این محصول، به نظر می‌رسد پردازنده‌ی بکار رفته در گلکسی A02، اسنپدراگون ۴۶۰ است. همچنین گفته می‌شود سامسونگ این گوشی را به نمایشگری ۵.۷ اینجی از نوع LCD با وضوح +HD، باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، دوربین اصلی ۱۳ و سنجش عمق ۲ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی مجهز خواهد کرد.

این ترکیب سخت‌افزاری به احتمال زیاد در گلکسی M02 هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. چرا که شماره مدل هر دو گوشی در وب‌سایت صدور گواهی یک شرکت نروژی دیده شد. اما بازار عرضه‌ی آن‌ها ظاهرا با هم متفاوت خواهد بود. این موضوع را اکنون هم بین نسخه‌های M و A سامسونگ شاهد هستیم.

با توجه به سخت‌افزار این دو گوشی، ظاهرا باید انتظار محصولات پایین‌رده را داشته باشیم. پیش‌بینی می‌شود سامسونگ آن‌ها را حدودا ۱۳۰ دلار قیمت‌گذاری کند. اما باز هم باید برای مشخص شدن خبرهای دقیق‌تر در این رابطه، تا روزها و شاید هفته‌های آینده منتظر بمانیم.

منبع: GSMArena

