ایرپادز استودیو و ایرتگز در رویداد Hi, Speed اپل معرفی نخواهند شد

با وجود اینکه شایعه‌های مختلفی در رابطه با معرفی ایرپادز استودیو و ایرتگز در مراسم Hi, Speed اپل که در روز سه شنبه برگزار خواهد شد، مطرح شده بود، اما یکی از افشاکنندگان به نام Jon Prosser مدعی شده است که اپل قصد دارد از «ایرتگز» (AirTags) در ماه مارچ ۲۰۲۱ (اسفند ۱۳۹۹) رونمایی کند.

این افشاکننده همچنین گفته است که در مراسم چند روز آینده اپل شاهد رونمایی از ایرپادز استودیو اپل نخواهیم بود. او در ادامه می‌گوید که نسخه‌ی استاندارد این ایرپادز با قیمت ۳۵۰ دلار و نسخه‌ی پرمیوم آن با قیمت ۵۹۹ دلار به زودی عرضه خواهند شد.

تا قبل از مراسم Hi, Speed اپل این افشاکننده همواره ادعا کرده است که اپل قصد ندارد از ایرتگز‌ به‌زودی رونمایی کند و او زمان رونمایی از این وسیله‌ی جدید را مارچ ۲۰۲۱ اعلام می‌کند.

او در رابطه با ایرتگز اپل می‌گوید که قسمت جلویی این وسیله سفید رنگ است و اپل از لگوی خود تنها در قسمت پشتی ایرتگز که جنسی فلزی دارد استفاده کرده است.

او در رابطه با برخی جزییات مربوط به ایرپادز استودیو اپل تأکید می‌کند که این هدفون جدید اپل در مراسم ۱۳ اکتبر (۲۲ مهر) رونمایی نخواهد شد.

او در رابطه با این هدفون ادامه می‌دهد که به احتمال زیاد شاهد رونمایی از دو نسخه از این هدفون خواهیم بود. یک نسخه‌ی پرمیوم و با برچسب قیمت ۵۹۹ دلاری که در ساخت آن از مواد باکیفیتی مانند فلز و چرم استفاده شده است و نسخه‌ای استاندارد.

او در رابطه با نسخه‌ی استاندارد این ایرپادز می‌گوید که این نسخه ظاهری اسپورت خواهد داشت و با توجه به استفاده از مواد ارزان‌تر در ساخت این نسخه، با قیمت ۳۵۰ دلار عرضه خواهد شد. قیمت ۳۵۰ دلاری ایرپادز استودیو ۱۰۰ دلار از ایرپادز پرو گران‌تر است.

او در نهایت در رابطه با ایرپادز استودیو می‌گوید که هر دو نسخه آخر ماه اکتبر (اواسط آبان ماه) رونمایی خواهند شد و اپل قصد دارد این هدفون‌های جدید را در ماه نوامبر (آبان ماه) به بازار عرضه کند.

منبع: Appleinsider

منبع متن: digikala