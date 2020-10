فردا شب بالاخره خانواده‌ی آیفون ۱۲ رسما معرفی می‌شوند و حالا یکی از افشاگران بخش دیگری از مشخصات آن‌ها را لو داده است. طبق این اطلاعات فاش شده، گوشی‌های آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس نسبت به نسل قبلی با حداقل ۱ ساعت افزایش عمر باتری، در این زمینه حرف بیشتری برای گفتن دارند. از طرف دیگر، آیفون ۱۲ مینی عمر باتری ضعیف‌تری نسبت به آیفون ۱۱ دارد که این موضوع به بدنه‌ی کوچک‌تر این گوشی برمی‌گردد.

در رابطه با فیس آی‌دی هم ظاهرا اپل قرار است از یک ویژگی جدید به نام «الگوریتم منطقه‌بندی پویا» رونمایی کند که می‌تواند عملکرد این مشخصه را بهبود ببخشد. در رابطه با آیفون ۱۲ مینی همانطور که انتظار داشتیم، بریدگی نمایشگر آن از نظر افقی کوچک‌تر خواهد بود ولی از نظر عمودی اندازه‌ی آن کمی افزایش پیدا کرده تا سنسورهای فیس آی‌دی بتوانند درون آن تعبیه شوند.

همانطور که احتمالا می‌دانید، دو مدل پرو آیفون ۱۲ از دوربین تله‌فوتو بهره می‌برند که به نظر می‌رسد آیفون ۱۲ پرو و ۱۲ پرو مکس به ترتیب از دوربین تله‌فوتو با زوم اپتیکال ۴ و ۵ برابری بهره می‌برند. همچنین به لطف ترکیب چندین فریم ثبت شده در سطوح مختلف زوم، این گوشی‌ها می‌توانند زوم دیجیتال بهتری را ارائه کنند.

دوربین اولترا واید این گوشی‌ها نسبت به نسل قبلی گشودگی دیافراگم بیشتری دارد و به همین خاطر به لطف دریافت نور بیشتر، در محیط‌های کم‌نور عکس‌های جذاب‌تری را ثبت خواهد کرد. در ضمن به نظر می‌رسد قابلیت‌های عکاسی ماکرو دوربین اولترا واید هم بهتر شده است.

این افشاگر اعلام کرده اگرچه حالت پرتره برای فیلمبرداری مدتی است در دست توسعه قرار دارد، ولی هنوز مشخص نیست که آیا این مشخصه به آیفون‌های امسال راه پیدا می‌کند یا نه. در ضمن این گوشی‌ها از فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم در ثانیه پشتیبانی می‌کنند.

همانطور که گفتیم، فردا شب ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار این گوشی‌ها رسما معرفی می‌شوند و احتمالا تا آن زمان افشاگری‌های مربوط به مشخصات آن‌ها ادامه پیدا می‌کند.

آیفون ۱۲ تنها نخواهد بود؛ در رویداد Hi, Speed اپل منتظر چه محصولات دیگری باشیم؟

