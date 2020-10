طی دو سال گذشته رقابت تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند بر سر افزایش سرعت شارژ با سیم و بی‌سیم بیشتر شده است. همچنین در ماه‌های اخیر، گوشی‌های مبتنی بر شارژ سریع حدودا ۱۲۰ وات سروصدای زیادی ایجاد کرده‌اند. اما حالا طبق اعلام یکی از افشاگران، در سال ۲۰۲۱ احتمالا شاهد عرضه‌ی چندین گوشی با قابلیت شارژ بی‌سیم ۱۰۰ وات خواهیم بود.

این یعنی می‌توانیم انتظار پیشرفت شگفت‌انگیز در زمینه‌ی شارژ بی‌سیم را داشته باشیم. در همین زمینه می‌توانیم به گوشی‌های اوپو Ace 2 و هواوی P40 پرو پلاس اشاره کنیم که از شارژ بی‌سیم ۴۰ وات پشتیبانی می‌کنند. همچنین با وجود اینکه اوپو چند ماه قبل از پد شارژ بی‌سیم ۶۵ وات رونمایی کرده، اما هنوز گوشی مبتنی بر این قابلیت راهی بازار نشده است.

در این میان، پنل‌های مختص شارژ بی‌سیم معمولا گرمای قابل توجهی را ایجاد می‌کنند و باید ببینیم شرکت‌ها برای بهره‌گیری از شارژ بی‌سیم ۱۰۰ وات چگونه می‌توانند این مشکل را پشت سر بگذارند. به‌عنوان مثال اوپو درباره‌ی شارژ سیمی ۱۲۵ وات اعلام کرده که بعد از ۸۰۰ بار شارژ کامل باتری، ظرفیت آن به ۸۰ درصد روز اول می‌رسد و این رقم برای شارژ ۶۵ وات حدود ۹۰ درصد محسوب می‌شود. این یعنی شرکت‌ها برای شارژ بی‌سیم ۱۰۰ وات باید بتوانند جلوی فرسایش بیش از حد باتری‌ها را بگیرند.

همچنین یکی از سوال‌های مربوط به این شارژرها این است که آیا قادر به شارژ دیگر گجت‌های دارای قابلیت شارژ بی‌سیم خواهند بود یا نه. در همین زمینه می‌توانیم به شارژ بی‌سیم ۶۵ وات اوپو اشاره کنیم که برای شارژ دیگر گجت‌ها به صورت پیش‌فرض سرعت ۱۰ یا ۵ وات را ارائه می‌دهد.

مروری بر تاریخچه‌ی تکنولوژی شارژ بی‌سیم

