همان‌گونه که در خبر‌ها خوانده‌اید اپل قصد دارد فردا از آیفون‌های ۱۲ رونمایی کند. با وجود اینکه زمان چندانی تا مراسم رونمایی باقی نمانده است، اما افشاکنندگان مختلف در همین مدت زمان اندک هم اطلاعات مختلفی را در رابطه با این رویداد و محصولات در نظر گرفته شده برای آن، منتشر کرده‌اند.

یکی از افشاکنندگان به‌تازگی اطلاعات جذابی را در رابطه با نحوه‌ی شارژ شدن آیفون‌های جدید منتشر کرده است. برخلاف شایعه‌های قبلی که احتمال می‌دادند در رویداد Hi, Speed اپل شاهد بازگشت AirPower خواهیم بود، این افشاکننده ادعا کرده است که اپل قصد دارد در رویداد سه شنبه شب از دو نوع شارژر بدون سیم رونمایی کند.

او در ادامه گفته است که یکی از این شارژر‌های بدون سیم به احتمال زیاد با نام MagSafe رونمایی خواهد شد. همان‌گونه که می‌دانید MagSafe نامی بود که اپل در گذشته از آن برای نام گذاری شارژر ارائه شده با مک بوک استفاده می‌کرد. این اطلاعات جدید به این موضوع اشاره می‌کنند که در رویداد فردا شب اپل قصد دارد از یک شارژر MagSafe یا یک قاب برای آیفون با قابلیت MagSafe رونمایی کند. تا قبل از این اطلاعات جدید تصاویری هم از شارژر بدون سیم اپل برای آیفون ۱۲ منتشر شده بود.

به نظر می‌رسد که استفاده از نام MagSafe به این موضوع اشاره داشته باشد که اپل در این شارژر از نوعی ارتباط آهن ربایی برای اتصال شارژر به آیفون استفاده کرده باشد که در نهایت باعث خواهد شد فرایند شارژر شدن به شکل مناسب‌تری انجام شود.

در ساختار شارژر‌های بدون سیم به طور معمول تنها از یک سیم پیچ استفاده می‌شود که وظیفه‌ی شارژ کردن تلفن همراه به صورت بدون سیم را بر عهده دارد. استفاده از اتصال آهن ربایی باعث خواهد شد که نیروی آهن ربایی برقرار شده بین تلفن همراه و شارژر، تلفن همراه را به محل مناسب شارژر بدون سیم برای شارژ شدن منتقل کند که در نهایت باعث افزایش بازدهی شارژ شدن خواهد شد.

البته احتمال رونمایی تنها از یک قاب جدید با قابلیت MagSafe هم وجود دارد. با توجه به این موضوع هنوز نمی‌دانیم که این قاب همانند Smart Battery Case اپل دارای باتری است یا نه.

برای یادآوری باید بگوییم که اپل برای نخستین بار از شارژر Magsafe در مک بوک پرو‌های سال ۲۰۰۶ که برای اولین‌بار در آن‌ها از پردازنده‌های ساخت اینتل استفاده شده بود، استفاده کرد. هدف اپل از توسعه‌ی این نوع شارژر این بود که در صورتی که سیم شارژر متصل شده به مک بوک پرو در هنگام شارژ شدن به صورت ناگهانی کشیده شود، این قابلیت آهن ربایی باعث می‌شد که ارتباط شارژر با مک بوک قطع شود تا در اثر این کشیده شدن ناگهانی سیم، مک بوک از روی میز به زمین نیوفتد.

اپل در سال ۲۰۱۲ از نسخه‌ی جدیدتری از این شارژر به نام MagSafe 2 در مک بوک‌هایش استفاده کرد و در نهایت در سال ۲۰۱۶ این نوع شارژر‌ها را به طور کامل با شارژر‌های USB-C جایگزین نمود.

آیفون ۱۲ تنها نخواهد بود؛ در رویداد Hi, Speed اپل منتظر چه محصولات دیگری باشیم؟

با وجود منتشر شدن این اطلاعات جدید هنوز نمی‌دانیم که قیمت این نوع شارژر‌ها چقدرخواهد بود یا اینکه این شارژر‌ها تنها مخصوص آیفون‌های ۱۲ هستند یا نه. باوجود اینکه اپل از زمان رونمایی از آیفون X در سال ۲۰۱۷ قابلیت شارژ شدن به صورت بدون سیم را به آیفون‌های خودش اضافه کرده است، اما این شرکت تاکنون شارژر بدون سیمی را برای آیفون‌های خودش عرضه نکرده است.

در مراسم مربوط به رونمایی از آیفون‌های ۲۰۱۷ اپل دیدیم که این شرکت در کنار رونمایی از آیفون‌های جدید، از شارژر بدون سیمی به نام AirPower رونمایی کرد که می‌توانست به صورت هم زمان به شارژ کردن سه دستگاه مختلف مانند آیفون، اپل واچ و ایرپادز بپردازد.

با وجود این، اپل در ماه مارچ ۲۰۱۹ (اسفند ۱۳۹۷) اعلام کرد که به‌دلیل پیچیدگی‌های فنی و عدم رسیدن این شارژر بدون سیم به استاندارد‌های این شرکت، اپل به طور کامل توسعه‌ی AirPower را متوقف کرده است.

گوشی‌های آیفون ۱۲ با فیس آی‌دی سریع‌تر و زوم اپتیکال بهتر عرضه می‌شوند

منبع: Macworld

The post اپل در رویداد Hi, Speed از شارژر بدون سیم MagSafe رونمایی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala