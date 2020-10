گلکسی اس ۲۱ هم مانند تمام پرچم‌داران سامسونگ، با پردازنده‌های اگزینوس ۲۱۰۰ و اسنپدراگون ۸۷۵ راهی بازار می‌شود. اما با توجه به گزارش‌های متعددی که تاکنون پیرامون این سری منتشر شده، به نظر می‌رسد این بار نسخه‌های مجهز به اگزینوس عملکرد بهتری از برادران مجهز به اسنپدراگون خواهند داشت.

طی چند سال اخیر، سامسونگ پرچم‌داران خود را در دو مدل با پردازنده‌های اگزینوس و اسنپدراگون راهی بازارهای مختلف می‌کرد. در واقع مدل مجهز به اسنپدراگون در آمریکا و مدل مجهز به اگزینوس هم در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسیدند. اما کاربران بازارهای بین المللی همیشه از این بابت که سامسونگ مدل‌های اسنپدراگون را به یک بازار خاص محدود می‌کرد شکایت داشتند.

البته تا حدودی هم حق با کاربران بود. اگزینوس‌ها اگرچه پردازنده‌های قدرتمندی بودند اما در مجموع به نسبت همتای خود از کوالکام، عملکرد ضعیف‌تری داشتند. البته این موضوع آنقدرها اهمیت نداشت تا اینکه سامسونگ گلکسی اس ۲۰ را با اگزینوس ۹۹۰ و اسنپدراگون ۸۶۵ عرضه کرد.

میزان رضایت کاربران از نسخه‌ی اسنپدراگون خوب بود. یعنی هیچ مشکلی از این بابت گریبان‌گیر سامسونگ نشد. اما در رابطه با اگزینوس‌ها تا حدی به این شرکت فشار وارد شد که غول کره‌ای تصمیم گرفت برای از دست ندادن بازار در کشور کره، سری اس ۲۰ را با پردازنده‌ی کوالکام عرضه کند. در حال حاضر تفاوت بین پردازنده‌های گوشی‌های اندرویدی به شرح زیر است:

اگزینوس ۱۰۰۰ در بنچمارک گیک‌بنچ اسنپدراگون ۸۷۵ را پشت سر گذاشت

به نظر می‌رسد دلیل اعتراضات هم واقعا موجه بوده. اما برای سال ۲۰۲۱ همه چیز تغییر خواهد کرد. گفته می‌شود این شرکت در نظر دارد به‌زودی از پرازنده‌ی میان‌رده‌ی اگزینوس ۱۰۸۰ با لیتوگرافی ۵ نانومتری رونمایی کند که توان گرافیکی آن حتی از اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس نیز بیشتر است. این در حالی است که باید آن را جانشین اگزینوس ۹۸۰، پردازنده‌ی بکار رفته در گلکسی A71 5G و A51 5G بدانیم.

اگر این ادعا درست باشد، بنابراین اگزینوس ۲۱۰۰ که قرار است به عنوان پرچم‌دار سامسونگ در گوشی‌های سری اس ۲۱ مورد استفاده قرار بگیرد به میزان زیادی توان پردازشی و گرافیکی بالاتری از اسنپدراگون ۸۶۵ خواهد داشت. این پردازنده نیز از لیتوگرافی مشابه ۵ نانومتری بهره می‌برد منتها به جای هسته‌های Cortex-A78 در اگزینوس ۱۰۸۰، از هسته‌ی قدرتمند Cortex-X1 شرکت ARM استفاده خواهد کرد که ۳۰ درصد از Cortex-A78 توان پردازشی بیشتری دارد.

البته با توجه به گزارشات اخیر شنیده بودیم از لحاظ ترکیب هسته‌ و لیتوگرافی، اگزینوس ۲۱۰۰ و اسنپدراگون ۸۷۵ مشابه هم هستند. (یک هسته‌ی بزرگ X1، سه هسته‌ی Cortex-A78 و چهار هسته‌ی Cortex-A55). اتفاقا باید به این موضوع هم اشاره کنیم که تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۷۵ هم با لیتوگرافی ۵ نانومتری سامسونگ تولید خواهد شد چون اگر فرایند ساخت به TSMC واگذار می‌شد، قیمت تمام شده بسیار افزایش می‌یافت. از آن جایی هم که اسنپدراگون ۸۶۵ از قیمت بالایی برخوردار بود، کوالکام تصمیم گرفت فرایند ساخت مدل جدید را به سامسونگ واگذار کند تا بدین ترتیب از قیمت تمام شده کاسته شود.

بنابراین انتظار داریم به طور کلی، عملکرد پردازشی اگزینوس ۲۱۰۰ و اسنپدراگون ۸۷۵ در یک سطح قرار داشته باشد. این موضوع می‌تواند به سامسونگ که تولید کننده‌ی چیپ اگزینوس است کمک زیادی کند. اما اخیرا بنچمارکی از سوی یک وب‌سایت کره‌ای منتشر شد که در آن، شاهد عملکرد بهتر اس ۲۱ مجهز به اگزینوس ۲۱۰۰ به نسبت مدل مجهز به اسنپدراگون ۸۷۵ بودیم.

از اسنپدراگون ۸۷۵ چه انتظاراتی باید داشته باشیم؟

طبق این بنچمارک، امتیاز نماینده‌ی کوالکام در بخش تک و چند هسته‌ای به عدد ۱۲۰۴ و ۴۱۲۱ رسید. این در حالی بود که برای مدل اگزینوس این اعداد به ۱۳۲۳ و ۴۲۱۵ افزایش پیدا کرد. البته تفاوت بین این دو آنقدرها زیاد نیست که کاربران در استفاده‌ی روزمره متوجه آن شوند اما اینکه بدانیم پردازنده‌ی اگزینوس بالاخره توانست همتای خود از کوالکام را شکست دهد بسیار خبر خوبی است. چون این گوشی‌ها قرار است در بازارهای بین‌المللی عرضه شوند.

تنها مسأله‌ای که می‌تواند همچنان نگران کننده باشد، پردازشگر گرافیکی است. جایی که سامسونگ در مدل‌های اگزینوس همیشه از سری Mali-G استفاده می‌کرده و گفته می‌شود در اگزینوس ۲۱۰۰، وظیفه‌ی فعالیت‌های گرافیکی به Mali-G78 سپرده می‌شود. به ادعای Ice Universe که سابقه‌ی درخشانی هم در افشای اطلاعات مربوط به سامسونگ دارد، این گرافیک به خوبی آدرنو ۶۶۰ بکار رفته در اسنپدراگون ۸۷۵ خواهد بود. با این حال گفته می‌شود توان آدرنو ۶۶۰ حدودا ۱۰ درصد بیشتر از Mali-G78 است که می‌توان از آن چشم پوشید.

مثل همیشه، سامسونگ به عملکرد پردازنده‌های خود امیدوار است تا بتواند دوباره مردم کشور خود را با اگزینوس‌ها آشتی دهد. اگر این ادعاها صحت داشته باشد و تفاوت پردازشی و گرافیکی بین دو پردازنده نامحسوس باشد، قطعا کاربران خوشحال خواهند شد چون تعداد بسیار زیادی از آن‌ها هر سال باید مدل‌های مجهز به اگزینوس را خریداری کنند.

در حال حاضر بازار پردازنده‌های موبایل در اختیار کوالکام است چون بسیاری از شرکت‌های سازنده‌ی گوشی هوشمند از پردازنده‌های این شرکت استفاده می‌کنند. اما افزایش قیمت مدل‌های جدید باعث شده برخی از شرکت‌ها نظیر گوگل، پرچم‌داران خود را با اسنپدراگون ۷۶۵G عرضه کنند. اگر سامسونگ واقعا در تولید چیپ‌ها به اندازه‌ای که گفته می‌شود پیشرفت کرده باشد، قطعا این برتری کوالکام دوام نخواهد داشت. خصوصا اینکه غول کره‌ای تصمیم گرفته پردازنده‌های خود را به شرکت‌های سازنده‌ی گوشی نیز بفروشد.

سال آینده تعداد بیشتری از گوشی‌های گلکسی اس ۲۱ به اگزینوس ۱۰۰۰ مجهز می‌شوند

