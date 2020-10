اخیرا شنیده بودیم گلکسی A72 قرار است اولین گوشی سامسونگ با ۵ دوربین باشد. از آن جایی که A71 و A51 از لحاظ تعداد دوربین با هم برابر بودند (چهارگانه) انتظار داشتیم برای مدل گلکسی A52 هم ۵ دوربین در نظر گرفته شود که ظاهرا این اتفاق رخ نخواهد داد.

سامسونگ در بین میان‌رده‌های سری A، دو محصول بسیار خوب و پرطرفدار دارد؛ گلکسی A51 و A71. این دو گوشی از لحاظ ظاهری، بسیار شبیه به یکدیگر هستند و شاید در نگاه اول، جز تفاوت ۰.۲ اینچی در اندازه، چیز دیگری شما را متوجه‌ی تغییر بین این دو نکند. اما به نظر می‌رسد نسخه‌های سال ۲۰۲۱ این دو محصول با یکدیگر متفاوت خواهند بود. البته این فعلا در رابطه با تعداد دوربین است که در A72 از ۵ و در A52 هم از ۴ دوربین استفاده می‌شود.

به گزارش یک منبع کره‌ای، شرکت سامسونگ الکترو-مکانیکس که سازنده‌ی ماژول‌های دوربین غول کره‌ای به حساب می‌آید، نه تنها برای پرچم‌دارهای سری اس و نوت بلکه قرار است برای میان‌رده‌ها نیز ماژول دوربین طراحی کند. ظاهرا سامسونگ اخیرا سفارش سنسور اصلی گوشی‌های گلکسی A52 و A72 را هم به این بخش سپرده. گوشی‌هایی که احتمالا در ماه دسامبر (دو ماه دیگر) رونمایی خواهند شد.

اینطور که به نظر می‌رسد، دوربین اصلی این دو گوشی از سنسوری به بزرگی ۶۴ مگاپیکسل بهره می‌برد. احتمالا سامسونگ تصمیم گرفته به نوعی عدم افزایش تعداد دوربین در A52 را با افزایش مگاپیکسل جبران کند. چون A72 در کنار این دوربین، احتمالا از یک سنسور تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی ۳ برابری نیز بهره‌مند خواهد بود که به نظر می‌رسد در A52 شاهد آن نباشیم. با توجه به خبرهای اخیر، مشخصات دوربین A72 به شرح زیر است:

دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی

دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی

دوربین تله‌فوتو با ۸ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی ۳ برابری

دوربین ماکرو ۵ مگاپیکسلی

سنسور سنجش عمق ۵ مگاپیکسلی

ظاهرا به جز دوربین ۸ مگاپیکسلی، ۴ دوربین دیگر را با همین میزان مگاپیکسل در گلکسی A52 نیز شاهد خواهیم بود. سامسونگ اخیرا اعلام کرده بود قصد دارد قابلیت لرزشگیر اپتیکال را به میان‌رده‌های قدرتمند و گران‌قیمت خود اضافه کند. وجود سنسور تله‌فوتو هم تاکنون در اکثر مواقع در پرچم‌دارها و یا در پرچم‌دارهای مقرون به صرفه دیده می‌شد. حالا به نظر می‌رسد گلکسی A72 اولین گوشی میان‌رده‌ی این شرکت خواهد بود که به چنین قابلیت‌هایی مجهز می‌شود.

به طور کلی، به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۱، سامسونگ هیچ محصولی با دو دوربین راهی بازار نکند و تعداد آن‌ها در کمترین حالت به ۳ دوربین برسد و این می‌تواند خبر خوبی برای سامسونگ الکترو-مکانیکس باشد. اخیرا هم مدیر این شرکت در رابطه با حضور دوربین‌های چندگانه در گوشی‌های میان‌رده گفت:

استفاده از دوربین‌های چندگانه و باکیفیت در حال ورود به گوشی‌های میان‌رده (با قیمت متوسط) است. در نظر داریم گوشی‌های میان‌رده‌ی خود را نیز به دوربین‌ بسیار قدرتمند مجهز کنیم و با قیمت‌های رقابتی، کسب و کار خود را گسترش دهیم.

با توجه به صحبت‌های مدیرعامل الکترو-مکانیکس، به نظر می‌رسد میان‌رده‌های سری A قرار است به دوربین‌های با کیفیتی مجهز شوند. حتی می‌توانیم انتظار داشته باشیم میان‌رده‌های قدرتمندی نظیر A72، از لحاظ کیفیت دوربین، با پرچم‌دارهای اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس هم در یک سطح قرار داشته باشند. از طرفی چون این گوشی‌ها از نمایشگر +FHD و باتری بزرگ‌تر (یا مشابه) بهره می‌برند، برای بسیاری از کاربران، محصولات جذاب‌تری از پرچم‌دارهای سال گذشته خواهند بود. (البته با در نظر گرفتن قیمت).

تنها موضوعی که می‌تواند از این جذابیت بکاهد، پردازنده‌ای است که سامسونگ برای این گوشی‌های میان‌رده در نظر می‌گیرد. در حال حاضر گلکسی A71 با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۳۰ و A51 هم با پردازنده‌ی اگزینوس ۹۶۱۱ راهی بازار شدند. برای مدل ۵G این گوشی‌ها هم اگزینوس ۹۸۰ در نظر گرفته شده که پردازنده‌ی بسیار قدرتمندی است. بنابراین انتظار می‌رود آنچه که کوالکام به عنوان جانشین اسنپدراگون ۷۶۵G معرفی می‌کند، یا همین پردازنده، قلب تپنده‌ی یکی از این دو محصول را تشکیل دهد تا از لحاظ قیمت نیز با نمایندگان دیگر شرکت‌ها رقابت تنگاتنگی داشته باشند.

با این حال هنوز هم سامسونگ برای تولید محصولی با ارزش خرید مشابه نسبت به نمایندگان چینی نظیر وان پلاس و شیائومی مسیر سختی را در پیش دارد. این شرکت‌ها گوشی‌های بسیار قدرتمندی را در محدوده‌ی قیمتی باورنکردنی راهی بازار می‌کنند و همین موضوع هم باعث شده کاربران آن‌ها به شدت افزایش پیدا کند. سامسونگ نمی‌تواند صرفا با افزایش مگاپیکسل دوربین یا اضافه کردن قابلیت‌هایی نظیر لرزشگیر اپتیکال، کاربران را از خرید محصولاتی نظیر می نوت ۱۰ منصرف کند که نه تنها لرزشگیر اپتیکال و دوربین تله‌فوتو دارد بلکه سنسور اصلی آن نیز ۱۰۸ مگاپیکسلی است.

اما در رابطه با تاریخ عرضه‌ی گلکسی A52 و A72 هم باید بگوییم سامسونگ مدل ۲۰۲۰ این گوشی‌ها را در تاریخ ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر ۹۸) رونمایی و کمی بعد راهی بازار کرد. اگر همین سیاست برای گوشی‌های جدید هم در نظر گرفته شود، باید منتظر رونمایی آن‌ها در ماه دسامبر (حدودا دو ماه دیگر) باشیم.

