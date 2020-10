به تازگی نتایج بنچمارک انجام شده بر روی تراشه‌ی اگزینوس ۱۰۸۰ در سایت AnTuTu منتشر شده که طبق آن، این تراشه‌ی ۵ نانومتری توانسته تراشه‌ی پرچم‌دار اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس را پشت سر بگذارد.

طبق این بنچمارک و البته اطلاعاتی که چند روز قبل توسط یکی از مدیران سامسونگ اعلام شد، پردازنده‌ی این تراشه از ۴ هسته‌ی Cortex-A78 و ۴ هسته‌ی A55 بهره می‌برد که در این میان هسته‌های A78 می‌توانند حداکثر سرعت ۳ گیگاهرتز را ارائه کنند. در بنچمارک انجام شده، پردازنده‌ی اگزینوس ۱۰۸۰ موفق به دریافت امتیاز ۱۸۱۰۹۹ شده که بالاتر از امتیاز بنچمارک گلکسی نوت ۲۰ اولترا مجهز به اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس است. البته در این میان مثلا می‌توانیم به گوشی ایسوس راگ فون ۳ اشاره کنیم که از همین تراشه بهره می‌برد و در بنچمارک AnTuTu امتیاز ۱۸۵۶۵۱ را ثبت کرده است.

اگزینوس ۱۰۸۰ مجهز به پردازنده‌ی گرافیکی Mali-G78 است که امتیاز بنچمارک این بخش از تراشه به حدود ۳۰۰ هزار می‌رسد. این در حالی است که در پایگاه داده AnTuTu، امتیاز بهترین بنچمارک پردازنده‌ی گرافیکی در بین گوشی‌های اندرویدی متعلق به شیائومی می ۱۰ اولترا است که از اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس بهره می‌برد و توانسته امتیاز ۲۵۸۱۷۱ را دریافت کند.

هنوز در مورد قابلیت‌های تراشه‌ی پرچم‌دار اسنپ‌دراگون ۸۷۵ گزارش‌ها و اطلاعات موثقی منتشر نشده ولی در هر صورت به احتمال زیاد مانند سال‌های گذشته تفاوت خیلی زیادی با نسل قبلی خود نخواهد داشت. این یعنی اگزینوس ۱۰۸۰ می‌تواند عملکرد مشابه پرچمداران ۲۰۲۱ به‌خصوص در حوزه‌ی گرافیک را برای کاربران به ارمغان بیاورد. در ضمن باید خاطرنشان کنیم این یک تراشه میان‌رده‌ی قدرتمند محسوب می‌شود و سامسونگ به زودی از تراشه‌ی پرچم‌دار اگزینوس ۲۱۰۰ رونمایی خواهد کرد.

گفته می‌شود ویوو X60 نخستین گوشی مجهز به این تراشه خواهد بود. در بنچمارک منتشر شده، فقط شاهد نام مستعار Orion هستیم که این گوشی از نمایشگر ۱۲۰ هرتز، ۸ گیگابایت رم LPDDR5 و ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی UFS 3.1 بهره می‌برد. مجموع امتیازهای بنچمارک این گوشی در سایت AnTuTu به ۶۹۳۶۰۰ می‌رسد و این در حالی است که راگ فون ۳ با داشتن امتیاز ۶۴۲۶۷۱ رکورددار فعلی بنچمارک AnTuTu محسوب می‌شود.

