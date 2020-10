همه‌ی ما برند‌های بزرگ سازنده‌ی تلفن همراه در جهان را می‌شناسیم و روزانه اخبار منتشر شده در رابطه با محصولاتشان را در سایت‌های مختلف علم و تکنولوژی دنبال می‌کنیم. با این وجود گاهی اوقات برخی از برند‌هایی که به فعالیت در زمنیه‌های دیگری می‌پردازند سعی می‌کنند که تلفن همراهی را با برند خود عرضه کنند تا بتوانند دامنه‌ی تجارت خود را افزایش دهند.

در این مقاله قصد داریم که با هم نگاهی به ۵ تلفن همراه عجیب و غریبی داشته باشیم که توسط برند‌هایی تولید شده‌اند که هیچ تجربه‌ای را در زمینه‌ی تولید تلفن‌های همراه نداشته‌اند.

۱. مارشال لندن

شرکت مارشال یکی از شرکت‌هایی است که بیشتر طرفداران موسیقی آن را به خاطر تولید آمپلی‌فایر‌هایش برای گیتار می‌شناسند. این شرکت که در زمینه‌ی تولید محصولاتی مانند اسپیکر‌ها و هدفون‌ها هم فعالیت می‌کند در سال ۲۰۱۵ تصمیم گرفت که تلفن همراه اندرویدی خود را عرضه کند.

با توجه به سابقه‌ی مارشال در تولید محصولات مرتبط به موسیقی، تلفن همراه مارشال لندن دارای دو پورت هدفون ۳٫۵ میلیمتری بود که می‌توانست با استفاده از آن‌ها به صورت هم زمان به دو هدفون برای پخش موسیقی وصل شود تا با استفاده از یک تلفن همراه بتوانید با دوست خود به آهنگ مورد علاقه‌تان گوش دهید.

این دو خروجی صدا به‌گونه‌ای طراحی شده بودند که به جای نصف کردن سیگنال مربوط به پخش آهنگ و در نتیجه کاهش کیفیت آن، آهنگ را با بالاترین کیفیت ممکن پخش کنند. شما حتی می‌توانستید که میزان صدای خروجی هر یک از این پورت‌ها را به صورت جداگانه تنظیم کنید تا هر شخص میزان صدای مورد نظر خود را دریافت کند. البته به جای تغییر میزان صدا با استفاده از دکمه‌ی کناری، شما در این تلفن همراه می‌توانستید که کنترل کاملی را بر روی صدای خروجی این پورت‌ها داشته باشید.

نکته جالب توجه در رابطه با این تلفن‌ همراه این بود که شما می‌توانستید از پورت‌های ۳٫۵ میلیمتری به عنوان ورودی صدا هم استفاده کنید. در این حالت شما می‌توانستید که که گیتار خود را به یک پورت و هدفون خود را به پورت دیگر متصل کنید و همانند آمپلی‌فایر‌های این شرکت از این تلفن همراه به عنوان آمپلی‌فایر استفاده کنید. علاوه‌بر این شرکت مارشال اپ‌های مختلفی را برای ضبط صدا در این تلفن همراه قرار داده بود که با زدن دکمه‌ی M قرار گرفته در قسمت بالایی این تلفن همراه می‌توانستید به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

به عنوان نمونه اپی به اسم LoopStack در این تلفن همراه وجود داشت که به شما اجازه می‌داد با ضبط کردن صدای خود و پخش کردن آن به صورت پشت سر هم، قطعه‌ی صوتی خود را بسازید. شما می‌توانستید با استفاده از این اپ و ضبط کردن قطعات مختلف و قرار دادن آن‌ها در کنار یگدیگر یک قطعه‌ی موسیقی را تولید کنید.

شما حتی می‌توانستید که به یکی از این پورت‌های ۳٫۵ میلیتری قرار گرفته در قسمت بالایی این تلفن همراه میکروفن وصل کنید و به ضبط کردن صدای‌ خود بپردازید. از دیگر قابلیت‌های این تلفن همراه در زمینه‌ی موسیقی می‌توان به بهره‌مندی از میکروفون‌های استریو و بلندگو‌های استریو و باکیفیت قرار گرفته در بالا و پایین نمایشگر اشاره کرد.

به عنوان یک وسیله‌ی مربوط به موسیقی تلفن همراه مارشال لندن گوشی شگفت‌انگیزی محسوب می‌شد. اما زمانی که به مشخصات آن به عنوان یک تلفن همراه اندرویدی نگاه کنید، ناامید می‌شوید. این تلفن همراه نمایشگری ۴٫۷ اینچی و به‌صورت IPS و با رزولوشن ۷۲۰p داشت. از جمله ویژگی‌های سخت افزاری این تلفن همراه می‌توان به پردازنده‌ی نه چندان قوی اسنپدراگون ۴۱۰، ۲ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی اشاره کرد. این تلفن همراه با قیمت ۵۸۵ دلار عرضه شده بود.

از سال ۲۰۱۵ تاکنون هیچ کدام از تلفن‌های همراه تولید شده نتوانسته‌اند که ویژگی‌های این تلفن همراه را ارائه دهند.

۲. Ulysse Nardin Chairman

با وجود اینکه تلفن همراه مارشال لندن تلفن همراهی بود که شرکت سازنده قصد داشت از زمینه‌ی فعالیت خودش در ساخت یک تلفن همراه استفاده کند، اما تلفن‌ همراه بعدی دارای این ویژگی نیست. اگر که طرفدار ساعت‌های لوکس مکانیکی سویسی باشید به احتمال زیاد نام برند Ulysse Nardin را شنیده‌اید.

این شرکت دهه‌هاست که به ساخت ساعت‌‌های مکانیکی مشغول است. ساعت‌های مکانیکی ساخت این برند همه دارای یک ویژگی‌ مشترک هستند و آن ویژگی مشترک این است که تمامی آن‌ها بدون نیاز به باتری و تنها با حرکات مچ دست انرژی مود نیازشان برای کار کردن را بدست ‌می‌آورند.

با توجه به این موضوع، این شرکت سویسی تصمیم گرفت تا تلفن همراهی به نام Chairman را بسازد که بتواند با استفاده از حرکت‌های کاربر در زمان استفاده از آن شارژ شود. به همین دلیل این شرکت در قسمت پشتی این تلفن همراه وزنه‌ای قرار داده بود که با حرکت‌های تلفن همراه تکان می‌خورد.

استفاده از این ساختار باعث می‌شد که این تلفن همراه بتواند با استفاده از حرکت‌های این وزنه باتری خود را شارژ کند. با وجود اینکه استفاده از این ایده بسیار جالب بود ولی این کار باعث نمی‌شد که تفاوت چندانی در مدت زمان استفاده از تلفن همراه ایجاد شود.

با توجه به این موضوع به نظر می‌رسید که همانند ساعت‌های ساخته شده توسط این کمپانی سویسی این تلفن همراه تنها یک وسیله‌ی تجملاتی باشد. قرار بر این بود که از این تلفن همراه خاص تنها ۱۸۴۶ نسخه تولید شود که همه‌ی آن‌ها به صورت دست ساز و با توجه به استاندارد‌های بالایی این ساعت ساز سویسی تولید شوند.

قیمت درنظر گرفته شده برای این تلفن همراه ۱۴۰۰۰ دلار بود که در مقایسه با قیمت ساعت‌های لوکس سویسی قیمت معقولی به نظر می‌رسید. اگر شما می‌خواستید که این تلفن همراه را به صورت تزیین شده با ۳۰۰۰ الماس ۱۷ قیراطی سفارش دهید باید علاوه‌بر صبر کردن به‌ مدت ۷ ماه برای آماده شدن این تلفن‌ همراه خاص، مبلغی بالای ۱۰۰۰۰۰ دلار هم می‌پرداختید.

با توجه به اینکه این تلفن همراه در سال ۲۰۰۹ معرفی شده بود از ویژگی‌های آن می‌توانیم به نمایشگر ۲٫۸ اینچی لمسی، دوربین ۵ مگاپیکسلی، ارتباط اینترنتی Wi-Fi و بهره‌مندی از سنسور اثر انگشت اشاره کنیم. برای اطلاع باید بگوییم که اپل در سال ۲۰۱۳ برای اولین‌بار در آیفون ۵S از سنسور اثر انگشت استفاده کرد.

۳. پوما فون

تلفن همراه پوما «فون» (Phone) که توسط «ساژم» (Sagem) تولید شده بود، در مقایسه با تلفن همراه قبلی، روش مناسب‌تری را برای افزایش عمر باتری انتخاب کرده بود. در قسمت پشتی این تلفن همراه از پنل خورشیدی استفاده شده بود که کابران می‌توانستند با استفاده از نور آفتاب این تلفن همراه را شارژ کنند. به عنوان نمونه کاربران می‌توانستند با یک ساعت شارژ کردن تلفن همراه خود با نور آفتاب در حدود ۳۰ دقیقه به گوش دادن به آهنگ بپردازند یا که در حدود ۳۰ پیام کوتاه ارسال کنند. البته به نظر می‌رسد که پنل خورشیدی استفاده شده در این تلفن همراه یا بدرستی کار نمی‌کرد یا بهتر بگوییم اصلا کار نمی‌کرد!

این تلفن همراه که در سال ۲۰۱۰ عرضه شده بود دارای نمایشگری ۲٫۸ اینچی با لمس مقاومتی بود به همین دلیل از قابلیت لمس چند گانه پشتیبانی نمی‌کرد. رزولوشن این نمایشگر ۲۴۹ در ۳۲۰ پیکسل بود و در قسمت پشتی دارای دوربین ۳٫۱۵ مگاپیکسلی بود. این تلفن حتی از ارتباط اینترنتی Wi-Fi هم پشتیبانی نمی‌کرد.

از دیگر قابلیت‌های این تلفن همراه می‌توانیم به بهره‌مندی از GPS و برخی قابلیت‌های ورزشی مانند بررسی مدت زمان دوچرخه سواری، پیاده روی و حتی شمارش پله‌ها در زمان بالا رفتن از پله اشاره کنیم. همان‌گونه که از تلفن همراه با برند پوما انتظار داریم تمرکز اصلی این تلفن همراه بر روی فعالیت‌‌های ورزشی بود.

با وجود اینکه این تلفن همراه چندان هوشمند نبود اما دارای اپ پیش فرض فیسبوک، توییتر، فلیکر، یوتوب و اپی برای فرستان پیام‌ها بود. کاربران می‌توانستند با استفاده از قابلیت ۳G این تلفن همراه و دوربین جلویی با رزولوشن ۲۴۰ در ۱۸۰ پیکسل، به برقراری تماس‌های تصویری بپردازند. این تلفن همراه در زمان عرضه قیمت ۴۵۰ دلاری داشت که بد هم نبود.

۴. آدیداس miCoach

رقابت میان برادران داسلر تنها به تولید پوشاک ورزشی محدود نمی‌شود. در سال ۲۰۰۸ شرکت آدیداس با ایجاد برخی تغییرات ظاهری در تلفن همراه سامسونگ F110 این تلفن همراه را با نام آدیداس miCoach عرضه کرد. برای استفاده از تمامی قابلیت‌های این تلفن همراه باید از لوازم جانبی مختلفی استفاده می‌کردید. با وجود اینکه استفاده از قابلیت‌های ورزشی این تلفن همراه به راحتی پوما فون نبود ولی این تلفن همراه در زمان انجام حرکت‌های ورزشی به صورت دقیق‌تری عمل می‌کرد.

شما می‌توانستید که آدیداس miCoach را به صورت بدون سیم به وسایل جانبی مانند کمربند مخصوص آدیداس برای بررسی ضربان قلب و سنسور‌های متصل شده به کفش خودتان در هنگام انجام فعالیت‌های ورزشی متصل کنید. نرم افزار miCoach این تلفن همراه می‌توانست مانند یک مربی به شما در زمان انجام فعالیت‌های ورزشی کمک کند. به عنوان نمونه این نرم افزار به شما می‌گفت که با بالاترین سرعت ممکن مسافت ۱٫۶ کیلومتری را بدوید و سپس با استفاده از اطلاعات بدست آمده از انجام این کار وضعیت بدن شما را بررسی می‌کرد.

در زمان کار کردن با این نرم افزار شما می‌توانستید که هدف‌های ورزشی خود را از بین هدف‌هایی که از قبل در این نرم افزار قرار داده‌ شده‌ بودند، انتخاب کنید و سپس برنامه‌ی ورزشی متناسب با آن هدف را انتخاب کنید. همچنین شما می‌توانستید که اطلاعات موجود در این نرم افزار را به کامپیوتر خود بفرستید و از انجا در سایت micoach.com آپلود کنید.

امروزه بسیاری از پوشیدنی‌های هوشمند مانند ساعت‌های هوشمند بسیاری از کار‌های این تلفن همراه را انجام می‌دهند و بسیاری از تلفن‌های همراه امروزی را می‌توان به لوازم جانبی مختلفی برای انجام حرکات ورزشی متصل کرد.

۵. وودافون ۵۵۵ Blue

وودافون ۵۵۵ Blue که تلفن همراهی مخصوص فیسبوک بود. برخلاف HTC ChaCha و HTC First این تلفن همراه کاری بیشتر از برقراری تماس و اتصال به شبکه‌ی فیسبوک انجام نمی‌داد.

مانند تلفن‌های همراه HTC ChaCha این تلفن همراه هم نمایشگری افقی و با اندازه‌ی ۲٫۴ اینچ و رزولوشن ۳۲۰ در ۲۴۰ پیکسل داشت که در بالای کیبورد کامل QWERTY آن قرار گرفته بود. استفاده از این کیبورد باعث می‌شد که کاربران بتوانند به شکل ساده‌تری با این تلفن همراه تایپ کنند و دکمه‌ای با علامت فیسبوک هم در پایین این کیبورد قرار داشت که با فشردن آن اپ فیسبوک باز می‌شد.

شما می‌توانستید با استفاده از این تلفن همراه به‌راحتی فیسبوک خود را چک کنید، با استفاده از دوربین ۲ مگاپیکسلی آن برای پست‌های‌تان عکس بگیرید، اما نمی‌توانستید که فایل‌های ویدیوی خود را با استفاده از تلفن همراه به اشتراک بگذارید.

با وجود اینکه نمایشگر این تلفن همراه لمسی نبود ولی کاربران می‌توانستند با استفاده از ترکپد اپتیکالی در رابط کاربری این تلفن همراه کار‌های خود را انجام دهند. رابط کاربری این تلفن همراه با الهام از سیستم عامل تلفن‌های همراه بلک‌بری توسعه داده شده بود.

با وجود اینکه این تلفن همراه هوشمند نبود اما کاربران می‌توانستند برخی اپ‌های جاوا را با استفاده از وودافون Live بر روی این تلفن همراه نصب کنند. با وجود اینکه کاربران می‌توانستند چندین بازی را بر روی تلفن همراه خود نصب کنند اما جای اپ‌هایی مانند توییتر در این تلفن همراه خالی بود.

در این تلفن همراه می‌توانستید که با استفاده از فناوری ارتباطی ۲G به اینترنت متصل شوید. این تلفن همراه با قیمت ۶۰ پوند در سال ۲۰۱۱ عرضه شده بود که قیمتی بدی برای عاشقان شبکه‌های اجتماعی نبود.

