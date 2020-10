لحظه‌ای که طرفداران اپل هر سال بیش از همه منتظر آن هستند بالاخره دارد از راه می‌رسد. آیفون‌های جدید اپل برای سال ۲۰۲۰ قرار است روز سه‌شنبه ۲۲ مهر (۱۳ اکتبر) ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران در مراسمی با نام Hi, Speed معرفی شوند. پخش زنده‌ی مراسم اپل برای معرفی آیفون ۱۲ را می‌توانید در همین صفحه از دیجی‌کالا مگ تماشا کنید.

با توجه به اینکه اپل حدود یک ماه پیش در رویداد دیگری آیپد ایر جدید و اپل واچ سری ۶ را معرفی کرد، انتظار می‌رود تمرکز در این مراسم بیشتر روی معرفی آیفون‌های ۲۰۲۰ باشد. بر اساس شایعه‌ها به نظر می‌رسد امسال با ۴ مدل آیفون جدید به نام‌های آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس روبرو خواهیم شد.

طبق اطلاعاتی که تحلیل‌گر مشهور محصولات اپل یعنی مینگ-چی کو ارائه داده است، صفحه‌نمایش کوچک‌ترین مدل آیفون ۱۲ تنها ۵٫۴ اینچ اندازه خواهد داشت و از ۳ مدل دیگر دو مدل با صفحه‌نمایش ۶.۱ و مدل پرو با صفحه‌نمایش ۶.۷ اینچی روانه‌ی بازار خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود آیفون‌های جدید اولین گوشی‌های ۵G اپل باشند؛ قابلیتی که می‌تواند انتخاب عنوان Hi, Speed برای این مراسم را هم به خوبی توجیه کند.

به احتمال زیاد هر ۴ مدل آیفون جدید نمایشگر OLED و از نظر طراحی لبه‌های تخت‌تری نسبت به نسل قبل خواهند داشت.

این را هم نباید فراموش کنیم که با توجه به اطلاعاتی که به بیرون درز کرده است، احتمالا اپل محصولات دیگری را هم در این مراسم معرفی خواهد کرد. برای مثال گفته شده است که شاید در این مراسم شاهد رونمایی از هدفون بی‌سیم ایرپادز استودیو هم باشیم. حتی ممکن است سرانجام پس از مدت‌ها انتظار بتوانیم پد شارژ وایرلس ایرپاور را هم ببینیم؛ محصولی که سال گذشته اپل تولید آن را به دلایل فنی رسما لغو کرد، ولی دیده شدن یک نمونه‌ی اولیه از آن در یک ویدیو دوباره باعث گمانه‌زنی‌هایی درباره‌ی امکان بازگشت آن شد.

در هر حال برای روشن شدن تمام ماجرا باید تا زمان پخش زنده‌ی مراسم اپل منتظر بمانیم. اما اگر دوست دارید پیش از شروع این رویداد اطلاعات بیشتری درباره‌ی آن به دست بیاورید می‌توانید از لینک زیر گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی اتفافات پیش رو در مراسم Hi, Speed اپل را بخوانید.

