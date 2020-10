طرح مفهومی گوشی تاشو هواوی میت ایکس ۲ ۵G منتشر شد

اینطور که به نظر می‌رسد، هواوی در تلاش است در آینده‌ای نزدیک از یک گوشی تاشو رونمایی کند که گفته می‌شود هواوی میت ایکس ۲ ۵G نام داشته و با توجه به شایعات و خبرهای اخیر، ظاهرا شباهت زیادی هم با گلکسی زد فولد ۲ دارد.

هواوی سال ۲۰۲۰ را با قدرت آغاز کرد و توانست بین فصل‌های اول و دوم، سامسونگ را در فروش گوشی‌های هوشمند پشت سر گذاشته و به رتبه‌ی نخست برترین فروشنده‌ی گوشی صعود کند. اما همانطور که احتمالا در جریان هستید، به خاطر تحریم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شدید، اوضاع این شرکت فعلا خوب نیست و پیش‌بینی می‌شود سال آینده شرکت‌هایی نظیر اوپو، ویوو و شیائومی، بتوانند جایگاه غول چینی را تصاحب کنند.

هواوی فعلا قصد دارد تمام تمرکز خود را روی گوشی‌های سری میت ۴۰ منعطف کند که در تاریخ ۲۲ اکتبر (۱ آبان) رونمایی می‌شوند. اما به نظر می‌رسد این تنها محصولی نباشد که شرکت چینی در حال کار روی آن است. ظاهرا در آینده‌ای نزدیک، شاهد رونمایی از گوشی تاشوی این شرکت هم خواهیم بود که میت ایکس ۲ ۵G نام داشته و شباهت بسیار زیادی به گلکسی زد فولد ۲ دارد.

تا به این لحظه هنوز تصاویر رسمی از این گوشی منتشر نشده که بخواهیم در رابطه با طراحی ظاهری آن نظری قطعی داشته باشیم، اما مثل همیشه وب‌سایت Letsgo Digital با همکاری کانال یوتیوبی Concept Creator، با توجه به خبرها و شایعات پیرامون این محصول، اقدام به طراحی آن کردند.

نسل بعدی گوشی تاشو هواوی احتمالا شباهت زیادی به گلکسی زد فولد ۲ دارد

البته اخیرا هم شنیده بودیم که گوشی تاشوی هواوی شباهت زیادی با سامسونگ خواهد داشت بنابراین تا حد زیادی می‌توان به این ادعا اطمینان داشت. در رابطه با مشخصات فنی میت ایکس ۲ هم باید بگوییم که احتمالا غول چینی از قدرتمندترین ترکیب سخت‌افزاری موجود استفاده خواهد کرد. فعلا گزارشات از این موضوع حکایت دارند که نمایشگر این گوشی در حالت باز شدن کامل، ۸.۰۳ اینجی و ساخت سامسونگ خواهد بود که از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز هم پشتیبانی می‌کند. نمایشگر ثانویه هم ۴.۵ اینچی است که فعلا از مشخصات فنی آن بی‌خبریم.

قلب تپنده‌ی این محصول را پردازنده‌ای پرچم‌دار جدید کرین تشکیل می‌دهد. فعلا به طور دقیق مشخص نیست نام این پردازنده چه خواهد بود اما فعلا با توجه به خبرهای مختلف، آن را کرین ۱۰۰۰ در نظر می‌‌گیریم که احتمالا ۵ نانومتری است و قدرت پردازشی بالایی هم خواهد داشت. در کنار این پردازنده ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی هم در نظر گرفته می‌شود که ترکیب سخت‌افزاری پایه را تشکیل می‌دهند. حال اینکه این محصول در مدل‌های دیگر هم در دسترس قرار می‌گیرد یا خیر مشخص نیست.

گوشی تاشو هواوی میت ایکس ۲ با قابلیت تاشوندگی به داخل راهی بازار می‌شود

در بخش دوربین، حداقل از لحاظ تعداد و نوع سنسور، میت ایکس ۲ ۵G احتمالا تفاوت زیادی با گلکسی زد فولد ۲ نخواهد داشت. گفته می‌شود یک سنسور ۴۰ مگاپیکسلی اصلی، ۴۰ مگاپیکسلی فوق عریض و ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳ برابری، به همراه دوربین‌ سلفی ۳۲ یا ۱۶ مگاپیکسلی، وظیفه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری را در این گوشی برعهده خواهند داشت.

هنوز خبری از زمان رونمایی یا عرضه‌ی این گوشی منتشر نشده. هواوی اولین گوشی تاشوی خود را در ماه فوریه‌ی ۲۰۱۹ معرفی و به خاطر یک سری مشکلات فنی، در ماه نوامبر یعنی حدودا ۹ ماه بعد به‌فروش رساند. با فرض اینکه اینبار چنین مشکلی پیش نخواهد آمد، می‌توان انتظار داشت فوریه‌ی سال ۲۰۲۱، یعنی زمانی که سری اس ۲۱ رونمایی می‌شوند، شاهد رونمایی از این گوشی باشیم. با این حال چیزی در این رابطه مشخص نیست.

مشکل بزرگ‌تری که هواوی باید با آن دست و پنجه نرم کند، عرضه‌ی میت ایکس ۲ ۵G در بازارهای جهانی است. جایی که هیچ گوشی هوشمند یا گجتی بدون پشتیبانی از نرم‌افزارها و سرویس‌های گوگل، شانسی برای موفقیت ندارد. هواوی تلاش کرده این مشکلات را با اپ گالری و معرفی برنامه‌های متنوع حل کند، اما فعلا خود این شرکت هم می‌داند که این تلاش‌ها بی‌نتیجه است.

