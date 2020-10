اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد ندارد سرعت شارژ سری گلکسی اس ۲۱ را افزایش دهد. بدین ترتیب به احتمال زیاد باز هم شاهد شارژر ۲۵ واتی درون جعبه‌ی این گوشی‌ها خواهیم بود.

در حال حاضر شاید کمی زود باشد اگر بخواهیم در رابطه با محصولی نظر قطعی بدهیم که در بهترین حالت، حدودا ۴ ماه دیگر رونمایی می‌شود. اما در این چند سال اخیر بارها شاهد افشای اطلاعات محصولات مختلف بودیم در حالی که چندین ماه به رونمایی آن‌ها زمان باقی مانده بود. گلکسی اس ۲۱ نیز یکی از همین محصولات است.

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، سامسونگ گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۱ را در ماه فوریه‌ی سال آینده (بهمن ماه امسال) رونمایی می‌کند. تاکنون در رابطه با برخی از مشخصات فنی این گوشی‌ها اطلاعاتی منتشر شده بود، برخی دیگر هم نظیر بهبود پردازنده، نمایشگر و اینترنت ۵G قابل پیش‌بینی بودند. اما یکی از قابلیت‌هایی که قرار بود به همراه این گوشی‌ها رونمایی شود، شارژر سریع ۶۵ واتی بود که بسیاری از کاربران را خوشحال کرد.

در حال حاضر گوشی‌های سامسونگ در بیشترین حالت، از شارژر سریع ۴۵ واتی پشتیبانی می‌کنند که طی بررسی‌های مختلف، مشخص شد تفاوت آن‌ در رساندن شارژ گوشی از ۰ به ۱۰۰ با شارژر ۲۵ واتی اصلا زیاد نیست. بنابراین با در نظر گرفتن پیشرفت شرکت‌های مختلف در این زمینه، نیاز به یک شارژر سریع‌تر حس می‌شود. خصوصا برای پرچم‌دارانی که از باتری‌های ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت به بالا استفاده می‌کنند.

اما روز گذشته، یکی از معتبرترین افشاگران حوزه‌ی فناوری که در توییتر فعالیت می‌کند و با نام Ice Universe هم شناخته می‌شود، مدعی شد سامسونگ برنامه‌ای برای افزایش سرعت شارژ گلکسی اس ۲۱ و نسخه‌های مختلف آن ندارد. یعنی در بدترین حالت، باز هم شاهد حضور شارژرهای ۲۵ واتی یا در نهایت ۴۵ واتی درون جعبه هستیم که تفاوت خاصی هم با یکدیگر ندارند. اما به نظر می‌رسد پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۴۵ وات در آن‌ها وجود داشته باشد.

از متن توییت این افشاگر هم کاملا می‌توان فهمید هیچ امیدی به پشتیبانی از شارژر سریع ۶۵ واتی در سری گلکسی اس ۲۱ وجود ندارد. او در ادامه‌ی توییت خود افزود: «بارها تاکید کردم گلکسی اس ۲۱ یک محصول کاملا معمولی است و باید توجه خود را روی سری گلکسی زد (گوشی‌های تاشو) منعطف کنیم».

گوشی‌های کنونی از اینترنت پرسرعت ۵G هم پشتیبانی می‌کنند. در واقع این موضوع برای پرچم‌دارها بدون استثنا صدق می‌کند و نمایندگان سامسونگ هم قطعا از این فناوری بهره می‌برند. بنابراین وجود یک باتری قوی برای استفاده‌ی لذت‌بخش از گوشی کاملا حس می‌شود. اما شرکت‌ها طی این چند سال نشان داده‌اند که نمی‌توانند ظرفیت باتری پرچم‌دارها را تا آن اندازه که مد نظر است افزایش دهند. بنابراین حداقل انتظار کاربران، افزایش سرعت شارژ گوشی‌ها بود تا بتوانند در صورت خالی شدن باتری، با سرعت بیشتری مجددا به آن دسترسی داشته باشند.

در حال حاضر شرکت‌هایی نظیر اوپو و شیائومی از شارژرهای سریع ۱۲۵ و ۱۲۰ واتی خود رونمایی کرده‌اند. شارژرهایی که می‌توانند گوشی را در مدت زمان ۱۵ دقیقه تا حدی شارژ کنند که کاربر بتواند باقی روز را از آن استفاده کند و این فوق‌العاده است. هر دو شرکت هم تضمین کرده‌اند با ۸۰۰ بار چرخه‌ی شارژ کردن گوشی از ۰ تا ۱۰۰ با این سرعت، احتمالا به یک باتری جدید نیاز خواهید داشت که رسیدن به این مقدار هم بسیار طول می‌کشد.

شرکت‌هایی نظیر سامسونگ، اپل، ال جی، موتورولا و گوگل معمولا از چنین شارژرهایی برای محصولات خود استفاده نمی‌کنند و می‌خواهند همه چیز در تعادل باشد. یعنی در عین حال که شارژ گوشی به سرعت پر می‌شود، هیچ نگرانی هم از بابت کاهش طول عمر باتری، کاربران را تهدید نکند. به همین خاطر است که این شرکت‌ها اکثرا شارژرهایی با سرعت کمتر به نسبت رقبای چینی رونمایی می‌کنند.

برای مثال گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا با شارژر ۲۵ واتی راهی بازار شدند. در حالی که چندین ماه قبل هواوی از فناوری شارژ سریع ۴۰ واتی برای گوشی‌های سری P40 پرده‌برداری کرد. سامسونگ در حالی برای این دو گوشی پشتیبانی از شارژر ۲۵ واتی را در نظر گرفت که پرچم‌دار سال ۲۰۱۹ از این سری یعنی نوت ۱۰ پلاس و اس ۲۰ اولترا که ماه‌ها قبل‌تر رونمایی شده بود، از شارژر ۴۵ واتی پشتیبانی می‌کردند. در واقع به نظر می‌رسد خود سامسونگ هم متوجه عدم تفاوت بین این دو شارژر شد و تصمیم گرفت کمتر با اعداد بازی کند.

با این حال انتظار داشتیم در پرچم‌داران جدید شاهد حضور شارژر ۶۵ واتی باشیم که ظاهرا این اتفاق رخ نمی‌دهد. بنابراین باید با همان شارژرهای ۲۵ یا ۴۵ واتی، آن‌ها را شارژ کنیم. البته حتی در این حالت هم سامسونگ می‌تواند رقبای سرسخت خود یعنی اپل را که احتمالا آیفون‌های ۱۲ را با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۲۰ واتی رونمایی می‌کند شکست دهد. هرچند این چیزی است که مشخصات روی کاغذ نشان می‌دهند و در عمل ممکن است تفاوت آنقدرها زیاد نباشد.

همانطور که در دوربین‌ها افزایش تعداد مگاپیکسل، در پردازنده‌ها افزایش فرکانس و در یک نمایشگر وضوح تصویر، لزوما نشان‌دهنده‌ی کیفیت بالا نیست، در سرعت شارژ هم همینطور است. برای مثال، شارژر ۲۵ و ۴۵ واتی سامسونگ هر دو توانستند باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی گلکسی اس ۲۰ اولترا را در مدت زمان حدودا ۱ ساعت شارژ کنند. بنابراین چه نیازی به مدل سریع‌تر خواهیم داشت اگر قرار باشد تفاوت تنها چند دقیقه‌ی کوتاه باشد؟

دلیل اینکه به خاطر شارژر ۶۵ واتی به افزایش سرعت شارژ گلکسی اس ۲۱ امیدوار بودیم، تبلیغات‌های وان پلاس بود که اعلام کرده بود شارژ یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با این شارژر در مدت زمان ۳۹ دقیقه از ۰ به ۱۰۰ درصد می‌رسد. همچنین گفته شد تنها ۱۵ دقیقه زمان لازم است تا گوشی به قدری شارژ شود که بتواند یک روز کاربر را همراهی کند. بسیاری از کاربران چنین انتظاری را از شارژر ۶۵ واتی سامسونگ داشتند و حالا که به نظر می‌رسد چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، طبیعی است علاقه‌مندان به گوشی‌های این شرکت کمی دلسرد شوند.

البته این روزها قابلیت‌های زیادی وجود دارند که یک پرچم‌دار می‌تواند با تجهیز به آن‌ها، تجربه‌ی لذت‌بخشی را برای کاربران به ارمغان بیاورد. البته به شرطی که سامسونگ تصمیم بگیرد با حذف شارژر سریع ۶۵ واتی، قابلیت جذاب دیگری را به پرچم‌داران خود اضافه کند که ارزش این فقدان را داشته باشد. هرچند Ice Universe به این تغییر هم امیدوار نیست و سری اس ۲۱ را «پرچم‌داران معمولی» خواند و این اصلا چیزی نیست که از شرکتی مثل سامسونگ انتظار داشته باشیم.

