«کارل پی» (Carl Pei)، هم‌بنیان‌گذار وان‌پلاس، این شرکت را ترک کرده است. طبق گزارش سایت Android Central، دو منبع آگاه به این سایت گفته‌اند که آقای «پی» چند هفته قبل از وان‌پلاس جدا شده و دیگر در نمودار سازمانی این کمپانی دیده نمی‌شود. آقای «پی» به همراه «پیت لاو» (Pete Lau) در سال ۲۰۱۳ وان‌پلاس را تاسیس کردند و وان‌پلاس که یکی از زیرمجموعه‌های شرکت اوپو محسوب می‌شود، در عرض چند سال به یکی از مهم‌ترین برندهای حوزه‌ی موبایل تبدیل شده است.

در همین زمینه، یک یادداشت داخلی برای کارکنان وان‌پلاس ارسال شده و این شرکت هنوز به طور رسمی این موضوع را تایید نکرده است. سایت TechCrunch گزارش داده که آقای «پی» می‌خواهد شرکت خود را تاسیس کند ولی معلوم نیست این شرکت در چه حوزه‌ای فعالیت خواهد کرد.

این در حالی است که فردا شرکت وان‌پلاس از گوشی پرچم‌دار وان‌پلاس ۸T رونمایی می‌کند. ترک هم‌بنیان‌گذار وان‌پلاس پیش از معرفی یک محصول مهم، سوالاتی را در مورد چگونگی خروج او از شرکت مطرح کرده است.

اگرچه بیش از ۲۷۰۰ نفر برای وان‌پلاس‌ کار می‌کنند، ولی از دست دادن چنین مدیر رده‌بالایی احتمالا منجر به اعمال برخی تغییرات بر روی محصولات آینده‌ی این شرکت خواهد شد. طی ماه‌های گذشته، شایعات مختلفی در رابطه با تقابل این دو بنیان‌گذار منتشر شده که طبق آن‌ها ظاهرا آقای «پی» زیر سایه‌ی همکار قدیمی خود یعنی «پیت لاو» قرار گرفته که در حال حاضر مدیرعامل وان‌پلاس‌ است.

کارل پی در ماه‌های اخیر مدیریت برند Nord را بر عهده داشته و قرار است وان‌پلاس‌ Nord در قالب دو گوشی به نام‌های Nord N10 و Nord N100 راهی بازار آمریکا شود. طبق یادداشت ارسال برای کارکنان وان‌پلاس، مدیر این شرکت در هند از این به بعد مدیریت سری Nord را بر عهده می‌گیرد. در هر صورت باید ببینیم این مدیر مشهور حوزه‌ی موبایل قرار است چه شرکتی را راه‌اندازی کند.

