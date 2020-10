هواوی چند روز قبل اعلام کرد گوشی‌های میت ۴۰ در تاریخ ۲۲ اکتبر (۱ آبان) رسما معرفی می‌شوند. طبق گزارش‌های منتشر شده، این گوشی‌ها یا حداقل هواوی میت ۴۰ پرو با تراشه‌ی ۵ نانومتری کایرین ۹۰۰۰ به دست کاربران می‌رسند. حالا نتایج بنچمارک این تراشه فاش شده و می‌توانیم عملکرد آن را با دیگر رقبا مقایسه کنیم.

طبق بررسی بنچمارک گیک‌بنچ، این تراشه در بخش تک هسته‌ای و چند هسته‌ای موفق به اخذ امتیاز ۱۰۲۰ و ۳۷۱۰ شده که این یعنی نسبت به اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس حرف بیشتری برای گفتن دارد. البته باید خاطرنشان کنیم هواوی ید طولایی در دستکاری نتایج بنچمارک دارد و به همین خاطر به طور کامل نمی‌توان به این نتایج اعتماد کرد.

این تراشه از پردازنده‌ی مبتنی بر حداقل سرعت ۲٫۰۴ گیگاهرتز بهره می‌برد و یکی از هسته‌های A77 اورکلاک شده و می‌تواند حداکثر سرعت ۳٫۱ گیگاهرتز را ارائه کند. طبق اعلام هواوی، کایرین ۹۰۰۰ تا اطلاع ثانوی آخرین تراشه‌ی اختصاصی این شرکت خواهد بود زیرا به دلیل تحریم‌های آمریکا، دیگر هیچ شرکتی حاضر نیست این تراشه‌ها را تولید کند. همچنین گفته می‌شود هواوی خواستار تولید ۱۵ میلیون تراشه‌ی کایرین ۹۰۰۰ بوده ولی TSMC قبل از آغاز تحریم‌ها فقط موفق به تولید ۸٫۸ میلیون تراشه شده است.

بر اساس نتایج این بنچمارک انجام شده، این گوشی خانواده‌ی هواوی میت ۴۰ همراه با اندروید ۱۰ راهی بازار می‌شود. طی ماه‌های اخیر چند رندر از این گوشی‌ها منتشر شده و به نظر می‌رسد این خانواده از ۴ گوشی تشکیل شده است. روی هم رفته فقط ۹ روز دیگر این خانواده رسما معرفی می‌شوند و تا آن زمان احتمالا جزییات بیشتری از آن‌ها فاش خواهد شد.

منبع: GSM Arena

The post نتایج بنچمارک کایرین ۹۰۰۰ خبر از عملکرد بهتر نسبت به اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala