کمتر از چند ساعت تا شروع مراسم اپل و معرفی جدیدترین گوشی‌های این شرکت باقی مانده و حالا Evan Blass یا همان حساب کاربری @evleaks در توییتر، تصاویر رندر خبری از چهار مدل آیفون ۱۲ را منتشر کرده است.

شاید اگر هر فرد دیگری این تصاویر را منتشر می‌کرد، خیلی نمی‌شد به صحت آن‌ها اطمینان داشت ولی با توجه به سابقه درخشان @evleaks، می‌توانیم بگوییم که این اولین نگاه ما به خانواده گوشی‌های iPhone 12 در رنگ‌های مختلف آن‌ها است.

آیفون ۱۲ مینی و iPhone 12

iPhone 12 Mini به عنوان کوچک‌ترین عضو از خانواده آیفون ۱۲ معرفی می‌شود که نمایشگر ۵.۴ اینچی دارد و از نظر ابعاد کلی، از نسل دوم آیفون SE گوشی کوچک‌تری است. آیفون ۱۲ نیز نمایشگر ۶.۱ اینچی دارد و در اصل جایگزین نسخه معمولی آیفون ۱۱ خواهد شد. هر دوی این گوشی‌ها شیشه‌هایی براق در بخش پشتی خود دارند. دوربین آن‌ها هم دوگانه است و شامل دو دوربین الترا واید و واید می‌شود. البته احتمالا سنسور این دوربین‌ها نسبت به آیفون ۱۱ بهتر خواهد شد ولی برای اطلاعات بیشتر در این مورد، باید تا برگزاری مراسم امشب صبر کنیم.

از نظر رنگ‌بندی، این دو نسخه از آیفون ۱۲ قرار است در رنگ‌های سفید، مشکی، آبی، سبز و قرمز عرضه شوند. رنگ‌های بنفش و زرد نسبت به سال گذشته حذف شده‌اند و رنگ آبی هم تیره‌تر از رنگ‌های آبی است که اپل تا امروز استفاده کرده است. همچنین فریم دو گوشی هم به نظر تخت شده اما اندازه ناچ گویا تغییر خاصی نسبت به قبل نداشته. با این تفاسیر اگر اندازه ناچ را فاکتور بگیریم، گویا تمام شایعاتی که از طراحی این گوشی‌ها داشته‌ایم، درست بوده‌اند.











iPhone 12 Pro و آیفون ۱۲ پرو مکس

دو پرچمدار رده‌بالای اپل برای امسال نیز مثل پارسال پسوند Pro را یدک می‌کشند. این گوشی‌ها مثل نسل قبلی شیشه‌های مات دارند و دوربین‌های سه گانه هم در بخش پشتی آن‌ها استفاده شده است. با این تفاوت که حالا سنسورهای LiDAR هم در زیر دوربین التراواید قرار گرفته‌اند.

فریم دور این مدل هم نسبت به قبل طراحی تخت و صاف دارد و جنس آن هم بر خلاف دو مدل دیگر آیفون ۱۲ که آلومینیومی هستند، از جنس استیل ضد زنگ خواهد بود. همچنین نکته قابل توجه این است که با توجه به اینکه همه مدل‌های امسال از نمایشگر OLED استفاده می‌کنند، اندازه حاشیه نمایشگر در چهار مدل یکسان به نظر می‌رسد که خبر خوبی است. گویا اندازه ناچ در نسخه‌های پرو هم تفاوتی با قبل ندارد اما از ابعاد نمایشگر با دو نسخه پرو از آیفون ۱۱ متفاوت است.

آیفون ۱۲ پرو با نمایشگر ۶.۱ اینچی همراه است و مدل پرو مکس از این گوشی هم نمایشگر ۶.۷ اینچی خواهد داشت. این گوشی‌ها در چهار رنگ خاکستری فضایی، نقره‌ای، طلایی و آبی عرضه می‌شوند که رنگ آبی جدید است که با رنگ Midnight Green که در آیفون ۱۱ پرو دیده بودیم، جایگزین خواهد شد.









مراسم اپل برای معرفی این چهار گوشی، امشب ساعت ۸:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد که مثل همیشه می‌توانید این مراسم را هم به صورت وبلاگ‌نویسی زنده، با ما در دیجی‌کالا مگ دنبال کنید.

