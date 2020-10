فقط چند ساعت دیگر مراسم Hi, Speed اپل برگزار می‌شود و یکی از افشاگران مشهور به نام Evan Blass به غیر از تصاویر رندر هر ۴ مدل آیفون ۱۲، رندر اسپیکر هوشمند هوم‌پاد مینی را هم منتشر کرده است.

گفته می‌شود این اسپیکر هوشمند با قیمت ۹۹ دلار راهی بازار می‌شود.

شرکت اپل در سال ۲۰۱۷ از نخستین هوم‌پاد رونمایی کرد و در اوایل ۲۰۱۸ به دست کاربران رسید. این محصول به دلیل قیمت بالایی که دارد، نتوانسته توجه خیلی زیادی را جلب کند اما حالا اپل با عرضه‌ی هوم‌پاد مینی می‌خواهد بار دیگر شانس خود را در این زمینه امتحان کند. طبق گزارش‌های منتشر شده، این اسپیکر هوشمند با قیمت ۹۹ دلار راهی بازار خواهد شد و می‌تواند به یک رقیب قدرتمند برای اسپیکرهای هوشمند ارزان‌قیمت آمازون و گوگل تبدیل شود.

در ابتدا گفته می‌شد این اسپیکر از همان طراحی هوم‌پاد ولی با ابعاد کوچک‌تر بهره می‌برد ولی طبق این تصاویر رندر منتشر شده، اپل تصمیم گرفته برای طراحی آن رویکرد دیگری را اتخاذ کند و کاربران برای خرید آن می‌توانند از بین دو رنگ سیاه و مشکی دست به انتخاب بزنند. از دیگر ویژگی‌های احتمالی آن می‌توانیم به بهره‌گیری از تراشه‌ی S5 اشاره کنیم که درون اپل واچ ۵ و اپل واچ SE قرار دارد.

منبع: The Verge

The post تصاویر رندر اسپیکر هوشمند هوم‌پاد مینی فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala