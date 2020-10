آیفون ۱۲ به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی مجهز نخواهد شد

چند ماه قبل، بسیاری از خبرگزاری‌ها و افشاگران معتقد بودند اپل قصد دارد در گوشی‌های سری آیفون ۱۲ از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی پروموشن استفاده کند. اما ظاهرا این اتفاق رخ نمی‌دهد و سری جدید از آیفون‌ها شانس طلایی خود را برای تبدیل شدن به یک محصول بی‌نقص از دست دادند.

تقریبا می‌توان گفت تمام پرچم‌دارهای اندرویدی، حتی برخی از میان‌رده‌ها نیز از نمایشگری حداقل ۹۰ هرتزی بهره می‌برند. در مدل‌های گران قیمت نیز این میزان به ۱۲۰ و یا حتی ۱۴۴ هرتز هم افزایش پیدا می‌کند. همین موضوع باعث شد بسیاری از افشاگران پیش‌بینی کنند اپل هم امسال چنین رویه‌ای را در پیش خواهد گرفت.

از آن جایی که در سال ۲۰۱۹، بزرگ‌ترین رقیب این شرکت یعنی سامسونگ نمایندگان خود را با نمایشگرهای ۶۰ هرتزی راهی بازار کرد، انتظار زیادی از اپل نداشتیم. اما در سال ۲۰۲۰ نه تنها سامسونگ بلکه تقریبا همه‌ی شرکت‌ها پرچم‌داران خود را به چنین نمایشگری مجهز کردند. اما هر بار که به تاریخ رونمایی از آیفون‌ها نزدیک می‌شدیم، شایعه‌ی پشتیبانی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز هم کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر می‌شد.

در ابتدا مشکل تولید این نمایشگرها و سپس مشکلات فنی باعث شد تقریبا از این بابت که آیفون‌های جدید با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی راهی بازار نمی‌شوند مطمئن شویم. حالا هم که خطوط تولید در حال تولید انبوه سری آیفون ۱۲ هستند، به نظر می‌رسد قطعا خبری از این نمایشگرها نخواهد بود و این می‌تواند ناامیدی بزرگی برای کاربران و علاقه‌مندان به محصولات اپل به همراه داشته باشد.

اولین تصاویر رندر خبری از چهار مدل آیفون ۱۲ و رنگ‌های آن‌ها لو رفت

سال ۲۰۲۰ پر از اتفاقات ناخوشایند بود. مهم‌تر از همه شیوع ویروس کرونا که حتی نحوه‌ی زندگی مردم را هم تحت تاثیر قرار داد. به همین خاطر هم هست که به جای سپتامبر، در ماه اکتبر شاهد رونمایی از آیفون‌های جدید هستیم. همچنین فروش گوشی‌های هوشمند هم به شدت افت کرد. البته بخشی از افت فروش را می‌توان به شیوع ویروس کرونا مرتبط دانست. دلیل عمده‌ی دیگر، افزایش قیمت پرچم‌دارها بود. در حالی که پیشرفت چشمگیری را در آن‌ها به نسبت سال گذشته شاهد نبودیم.

به همین خاطر اپل شانس این را داشت که با تجهیز گوشی‌های خود یا حداقل دو مدل پرو به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، کاربران بیشتری را به خود جذب کند که ظاهرا این اتفاق رخ نمی‌دهد. این گوشی‌ها به نسبت قبل پیشرفت خوبی داشته‌اند. از پشتیبانی از اینترنت ۵G گرفته تا ظاهری شبیه به آیفون ۴ و اضافه شدن سنسور LiDAR (به مدل‌هار پرو)، کاربران را به عملکرد خوب این سری امیدوار کرده بود.

وجود نمایشگر ۱۲۰ هرتزی می‌توانست به عنوان آخرین قطعه‌ی پازل، این محصولات شگفت‌انگیز را به مجموعه‌ای تقریبا بدون نقص تبدیل کند. آیفون‌ها از لحاظ اندازه، حالا تنوع بیشتری از قبل دارند و کاربران از قیمت ۷۰۰ دلار تا ۱۴۰۰ دلار، با گزینه‌های گوناگونی روبرو هستند. اولین بار است که در پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی این شرکت (آیفون ۱۲ مینی) شاهد استفاده از نمایشگر OLED هستیم، کیفیت دوربین‌ها و نمایشگر هم به نسبت گذشته افزایش پیدا کرده و حقیقتا، تنها جای خالی رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی است که به شدت حس می‌شود.

رویداد Hi Speed اپل از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امشب به وقت ایران برگزار خواهد شد. شما عزیزان می‌توانید پوشش زنده‌ی این رویداد را از طریق دیجی‌کالا مگ دنبال کنید.

منبع: PhoneArena

The post آیفون ۱۲ به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی مجهز نخواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala