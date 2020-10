اپل از آیفون ۱۲ با فناوری ۵G و نمایشگر ۶٫۱ اینچی اولد رونمایی کرد

بعد از گذشت مدت‌ها بالاخره اپل دقایقی قبل در رویداد آنلاین Hi, Speed از تلفن‌ همراه جدید آیفون ۱۲ رونمایی کرد.

همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد اپل در طراحی این تلفن‌های همراه جدید از آیفون‌های ۴ و ۵ خودش الهام گرفته است. با توجه به این موضوع لبه‌های گرد آیفون ۱۱ جای خود را به لبه‌‌های صاف در آیفون ۱۲ داده‌اند. همانند نسل قبلی تغییری در جنس لبه‌ی کناری دستگاه رخ نداده است و شاهد استفاده از آلومینیوم در لبه‌‌ی کناری این تلفن همراه جدید هستیم.

همانند نسل‌های قبل اپل به استفاده از فلز و شیشه در تلفن‌های همراه آیفون پایبند بوده است و آیفون ۱۲ هم از این قائده مستثنی نیست. همانند آیفون ۱۱، اپل در این آیفون تازه معرفی شده هم از شیشه‌ای با ظاهری براق برای قسمت پشتی آن استفاده کرده است. تنها برای قسمت قرار گرفته در اطراف دوربین دوگانه‌ی آیفون ۱۲ جدید شاهد استفاده از شیشه‌ای با ظاهری مات هستیم.

با توجه به استفاده‌ی اپل از دوربین دوگانه در آیفون ۱۲، ظاهر قسمت پشتی آیفون ۱۲ تفاوت چندانی را با نسل قبلی یعنی آیفون ۱۱ ندارد.

همانند نسخه‌ی استاندارد آیفون ۱۱، اپل در آیفون ۱۲ هم از نمایشگری ۶٫۱ اینچی استفاده کرده است. برخلاف آیفون ۱۱ اپل تصمیم گرفته است که در تمامی آیفون‌های جدید معرفی شده از نمایشگر اولد استفاده کند که به طور حتم خبر خوشحال کننده‌ای برای کسانی خواهد بود که قصد دارند این تلفن همراه را در آینده تهیه کنند.

همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، اپل در آیفون ۱۲ از پردازنده‌ی A14 Bionic جهت انجام کارهای پردازشی استفاده کرده است. قلب تپنده‌ی این تلفن همراه که در آیپد ایر جدید هم شاهد استفاده از آن بودیم، با لیتوگرافی ۵ نانومتری تولید شده و از ۱۱٫۸ میلیارد ترانزیستور بهره می‌برد.

اپل در زمان توسعه‌ی این پردازنده سعی کرده است که علاوه‌بر افزایش قدرت پردازشی، مصرف انرژی این پردازنده را هم کاهش دهد. با توجه به استفاده از این پردازنده‌ی قوی، آیفون ۱۲ جدید در زمینه‌ی انجام امور پردازشی هیچ کم و کاستی نخواهد داشت.

