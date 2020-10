آیفون ۱۲ مینی با نمایشگر ۵.۴ اینچی OLED معرفی شد

بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار و تاخیرهای پیاپی، اپل از گوشی آیفون ۱۲ مینی رونمایی کرد. محصولی که کوچک‌ترین عضو از سری آیفون‌ ۱۲ بوده و از نمایشگری ۵.۴ اینچی بهره می‌برد.

طراحی و نمایشگر

طراحی آیفون ۱۲ مینی بسیار شبیه به آیفون ۱۱ است. در واقع جز یک سری تغییرات جزئی، جهش بزرگی را در طراحی سری آیفون ۱۲ به نسبت قبل شاهد نیستیم. اما همین تغییرات جزئی باعث شده آیفون ۱۲ مینی با نمایشگر ۵.۴ اینچی، کمی کوچک‌تر از آیفون SE 2020 باشد که از نمایشگری ۴.۷ اینچی با حواشی زیاد استفاده می‌کرد. (۷.۴ × ۶۳.۸ × ۱۳۰.۸ میلی‌متر آیفون ۱۲ مینی در مقایسه با ۷.۳ × ۶۷.۳ × ۱۳۸.۴ میلی‌متر آیفون SE)‌ نوع پنل بکار رفته در این نمایشگر نیز OLED است و از وضوح ۹۶۰ × ۲۰۷۹ بهره می‌برد.

گوشه‌های این نمایشگر کمی تخت بوده و در واقع تداعی‌گر طراحی آیفون ۴ است. همچنین حواشی‌ها به مقدار زیادی کاهش پیدا کردند و همین موضوع باعث شده آیفون ۱۲ مینی به معنای واقعی کلمه یک گوشی کوچک و جمع و جور به حساب بیاید که نه تنها در دست داشتن آن آسان است، بلکه کار کردن با یک دست هم مشکل خاصی را برای کاربر بوحود نمی‌آورد.

مشخصات فنی و باتری

قلب تپنده‌ی آیفون ۱۲ مینی را پردازنده‌ی بسیار قدرتمند A14 Bionic تشکیل می‌دهد که با لیتوگرافی ۵ نانومتری تولید شده و ۱۱.۸ میلیارد ترانزیستور را در خود جای داده. بدین ترتیب مصرف انرژی آن به مقدار قابل توجهی (۳۰ درصد) به نسبت A13 کاهش پیدا کرده در حالی که توان پردازشی نیز با افزایش محسوسی همراه است (۱۵ درصد).

پردازشگر این چیپست، ۶ هسته‌ای است و یک پردازشگر گرافیکی ۴ هسته‌ای هم در آن قرار گرفته شده که به ادعای اپل، سریع‌ترین پردازشگر گرافیکی است که تاکنون در گوشی‌های هوشمند استفاده شده. علاوه بر این، واحد پردازش عصبی چیپست A14 هم حالا ۱۶ هسته‌ای شده تا ۱۱ تریلیون محاسبه را در هر مدت تنها ۱ ثانیه انجام دهد.

با توجه به بنچمارکی هم که از آیپد ایر با همین پردازنده منتشر شده، به نظر می‌رسد مثل همیشه از لحاظ قدرت پردازشی خام، هیچ محصول اندرویدی کنونی نتواند این پردازنده را پشت سر بگذارد. A14 همچنین پشتیبانی از شبکه‌ی پرسرعت ۵G مبتنی بر موج میلی‌متری (در آمریکا) و فرکانس‌های‌ زیر ۶ گیگاهرتز را هم به قابلیت‌های آیفون ۱۲ مینی افزوده.

در کنار این پردازنده اما از ۴ گیگابایت رم و حافظه‌ی داخلی ۶۴ گیگابایت به عنوان ترکیب پایه استفاده شده. البته اپل برای مدل‌های دیگر این گوشی هم همین میزان حافظه‌ی رم را در نظر گرفته منتها حافظه‌ی داخلی به ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت افزایش پیدا می‌کند. با این ترکیب سخت‌افزاری، طبیعتا هیچ بازی یا نرم‌افزاری در سیستم عامل iOS وجود نخواهد داشت که حتی آیفون ۱۲ مینی را هم در اجرای بدون نقص آن به زحمت بیندازد.

به عنوان منبع تغذیه، یک باتری ۲۲۲۷ میلی‌آمپر ساعتی ایفای نقش می‌کند که با توجه با نوع و اندازه‌ی نمایشگر و همچنین پردازنده‌ای کم مصرف، می‌توان انتظار عملکرد خوبی را از آن داشت. با این حال به نسبت آیفون ۱۱، افت قابل توجهی را در ظرفیت این باتری شاهد هستیم. (از ۳۱۱۰ به ۲۲۲۷). لازم به ذکر است در جعبه‌ی این گوشی، هدفون و شارژر هم وجود ندارد. به جای آن یک کابل USB-C به لایتنینگ دریافت خواهید کرد که از فناوری شارژ سریع هم پشتیبانی می‌کند.

آیفون ۱۲ ۵G در مقابل گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن؛ نبرد پرچم‌داران مقرون‌به‌صرفه

دوربین

در بخش دوربین، از لحاظ تعداد و نوع لنز بکار رفته پیشرفتی را به نسبت آیفون ۱۱ شاهد نیستیم. همچنان همان ماژول دوربین دوگانه متشکل از سنسورهای اصلی و فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی. البته اپل در این گوشی قابلیت‌هایی نظیر دیپ فیوژن، حالت شب و Smart HDR را بهبود بخشیده. بنابراین باید انتظار عملکرد بهتری از آن در عکاسی در شب یا نور کم داشته باشیم.

به لطف پردازنده‌ی قدرتمند A14 هم پردازش تصویر با سرعت و کیفیت بیشتری انجام می شود. بنابراین بهبود کیفیت تصاویر به نسبت قبل قطعی است. دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی نیز در کنار سنسور مربوط به تشخیص چهره و سنسور مجاورت، در ناچ بالای نمایشگر تعبیه شده.

قیمت، رنگ بندی و تاریخ عرضه

اپل قصد دارد آیفون ۱۲ مینی را با قیمت ۶۹۹-۷۴۹ دلار و در رنگ‌های مشکی، سفید، قرمز، آبی و سبز به فروش برساند. پیش‌فروش این محصول از تاریخ ۱۶ اکتبر (۲۵ مهر) آغاز شده و عرضه‌ی رسمی آن هم یک هفته‌ی بعد و در تاریخ ۲۳ اکتبر (۲ آبان) خواهد بود.

این مطلب در حال بروزرسانی است …

