اپل از آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس رونمایی کرد

اپل هر ساله در ماه سپتامبر از نسل جدید گوشی‌های آیفون رونمایی می‌کند ولی امسال به دلیل مشکلات ناشی از بحران کرونا، در ماه اکتبر این مراسم برگزار شده است. در هر صورت بعد از مدت‌ها انتظار این شرکت از خانواده‌ی آیفون ۱۲ رونمایی کرد و در این مطلب قصد داریم به مشخصات و ویژگی‌های دو گوشی گران‌تر این خانواده یعنی آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس بپردازیم.

آیفون ۱۲ پرو از نمایشگر ۶.۱ اینچی اولد بهره می‌برد ولی برخلاف انتظارات، رفرش ریت این نمایشگر به ۶۰ هرتز محدود شده است. برادر بزرگ‌تر این گوشی آیفون ۱۲ پرو مکس نام دارد که از نمایشگر غول‌پیکر ۶.۷ اینچی بهره می‌برد. این دو گوشی در کل شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند و به‌عنوان مثال هر دو مبتنی بر دوربین سه‌گانه هستند. در ماژول دوربین این دو گوشی دوربین‌ اصلی، اولترا واید و تله‌فوتو تعبیه شده و در کنار آن‌ها شاهد قرارگیری سنسور LiDAR هم هستیم.

هر چهار مدل آیفون ۱۲ از لبه‌های تخت بهره می‌برند و آیفون ۱۲ پرو و آيفون ۱۲ پرو مکس هم از این قاعده مستثنا نیستند. قلب تپنده‌ی هر ۴ گوشی آیفون ۱۲ تراشه‌ی قدرتمند A14 است که با بهره‌گیری از فناوری ساخت ۵ نانومتری تولید شده و بدون شک نسبت به رقبا حرف زیادی برای گفتن دارد. از دیگر شباهت‌های هر ۴ مدل می‌توانیم به پشتیبانی آن‌ها از فناوری ۵G اشاره کنیم.

