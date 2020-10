همانطور که می‌دانید، اپل امشب رویدادی را تحت عنوان Hi Speed برگزار کرده که طی آن قرار شد از گوشی‌های جدید و یک سری گجت دیگر رونمایی کند. اولین گجتی هم که در این رویداد معرفی شد، هوم‌پاد مینی نام دارد. بلندگوی هوشمندی که به قابلیت‌های شگفت‌انگیزی مجهز شده و ۹۹ دلار هم قیمت دارد.

اپل هوم‌پاد جدید خود را برای رقابت با Nest Audio گوگل طراحی و در همین راستا آن را به یک سری قابلیت‌های بسیار خوب مجهز کرد. از جمله این قابلیت‌ها می‌توان به پشتیبانی از دستیار صوتی هوشمند سیری، قابلیت کنترل لوازم خانه‌ی هوشمند و مواردی از این دست اشاره کرد.

سیری که به عنوان دستیار صوتی محصولات اپل شناخته می‌شود، اینبار با امکانات فوق‌العاده‌ای در هوم‌پاد حضور یافته. او اکنون می‌تواند صدای تک‌تک افراد خانه را تشخیص دهد، به اپلیکیشن‌های روی گوشی دسترسی داشته باشد تا از این طریق پیام‌های ارسالی را خوانده و یا حتی پیام ارسال کند، تقویم را چک کند و بسیاری از امکانات دیگر که هوم‌پاد مینی را به یک گجت تقریبا همه‌کاره و البته بسیار کاربردی تبدیل می‌کند.

قابلیت جدیدی هم که به هوم‌پاد مینی اپل اضافه شده، اینترکام (Intercom) نام دارد تا بدین ترتیب اگر از دو اسپیکر هوم‌پاد استفاده می‌کنید، از یکی به دیگری پیام ارسال کنید. این قابلیت حتی روی دیگر دستگاه‌های اپل هم در دسترس قرار دارد، بدین ترتیب که می‌توانید به افراد درون خانه پیام صوتی ارسال کنید تا روی ایرپادز و هوم‌پاد پخش شود. دیگر دستگاه‌ها نظیر آیفون و CarPlay هم اعلانی در رابطه با این پیام دریافت می‌کنند.

همچنین مثل همیشه اپل روی امنیت بالا و حریم خصوصی این محصول هم تاکید داشت و اعلام کرد در صورت عدم تمایل کاربر، هیچ یک از فرامین صوتی که ارسال می‌شود در هیچ محلی ذخیره نخواهد شد و همه چیز مطابق انتظار، رمزنگاری شده است.

هوم‌پاد مینی روی قسمت بالایی خود، یک بخش کنترلی درخشان دارد که از فرامین لمسی نیز پشتیبانی می‌کند و کاربر می‌تواند از طریق آن موسیقی را پخش یا متوقف کند و یا صدا را کنترل کند. هنگامی هم که سیری فعال باشد، این قسمت می‌درخشد.

درایورهای هوم‌پاد مینی اپل در دو طرف و همچنین زیر آن تعبیه شده تا بدین ترتیب صدا به صورت فراگیر (۳۶۰ درجه) پخش شود. همچنین وقتی دو یا چند هوم‌پاد درون خانه داشته باشید، محتوا از طریق همه‌ی آن‌ها به صورت همزمان و با کیفیت فوق‌العاده‌ای پخش خواهد شد.

اپل برای این بلندگو از چیپ S5 استفاده کرده که در ساعت هوشمند اپل واچ ۵ نیز مورد استفاده قرار گرفته بود. با کمک این چیپ، هوم‌پاد می‌تواند در لحظه، بلندی صدا و محدوده‌ی دینامیکی را با توجه به محتوایی که در حال پخش شدن است تنظیم کند. همچنین این محصول از چیپ U1 UWB نیز بهره می‌برد تا محل دقیق آیفون را در نزدیکی خود تشخیص دهد.

این بلندگوی هوشمند و جذاب در تاریخ ۶ نوامبر (۱۶ آبان) در رنگ خاکستری و با قیمت ۹۹ دلار در دسترس قرار می‌گیرد.

