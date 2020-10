پس از چند ماه خبر و شایعه، بالاخره چهار گوشی خانواده آیفون ۱۲ معرفی شدند. یکی از شایعاتی که مدام می‌شنیدیم، حذف شارژر و هدفون از بسته‌بندی این گوشی‌ها بود که امشب اپل آن را رسما تایید کرد. به خاطر کاهش تاثیر مخرب زیست‌محیطی این گوشی‌ها، شارژر و هدفون از بسته‌بندی آن‌ها حذف شده و تنها یک کابل لایتنینگ به USB-C در بسته‌بندی این گوشی‌ها حاضر خواهد بود.

ماه گذشته و با معرفی اپل واچ سری ۶ نیز دوباره شاهد این موضوع بودیم زیرا اپل شارژر را از بسته‌بندی ساعت‌های جدید خود هم حذف کرد. اپل می‌گوید با حذف این موارد، در مجموع مواد کمتری هم برای ساخت و عرضه این گوشی‌ها ستفاده می‌شود. حتی حذف این موارد باعث شده تا جعبه این گوشی‌ها کوچک‌تر شود و در ارسال گوشی به مناطق مختلف دنیا، به میزان هفتاد درصد،‌ گوشی‌های بیشتری در هر محموله به مقصد ارسال شود که همین مورد هم در کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی آیفون ۱۲ موثر است.

به طور کل اپل تخمین زده که با تنها با این اقدام در چهار مدل آیفون ۱۲، بیش از دو میلیون تن انتشار کربن را کاهش می‌دهد که مساوی است با حذف ۴۵۰ هزار خودرو از سطح جاده‌های دنیا.

فقط یک کابل لایتنینگ به USB-C در بسته‌بندی آیفون‌ها قرار دارد

گزارش‌ها حاکی از آن هستند که عموم مردم در فضای مجازی، از این اقدام اپل خشمگین هستند و حذف این موارد از بسته‌بندی آیفون‌ها را، بیش از آنکه به اقدامات محیط زیستی مرتبط بدانند، به افزایش حاشیه سود اپل از فروش این گوشی‌ها مرتبط می‌بینند. فارق از اینکه اپل به خاطر سود این کار را کرده یا محیط زیست، در مجموع این اقدام واقع قدم مثبتی برای حفظ محیط زیست به حساب می‌آید. حتی تعجب نمی‌کنیم در آینده شرکت‌های بیشتری را ببینیم که در این زمینه مشابه اپل عمل کنند.

هنگامی که اپل درباره حذف این موارد از بسته‌بندی آیفون صحبت می‌کرد، اعلام کرد که ۷۰۰ میلیون هدفون لایتنینگ همین حالا در دست کاربران در سراسر دنیا وجود دارد. همچنین حدود دو میلیارد شارژر اپل هم در بین کاربرن وجود دارد و اعلام این آمار، به این منظور بوده تا اپل بگوید بیشتر کاربران آیفون‌های جدید، یک شارژر و یک هدفون اضافی دارند. شما درباره این تصمیم اپل چه فکر می‌کنید؟

منبع: The Verge

The post هر چهار مدل آیفون ۱۲ بدون شارژر و هدفون عرضه می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala