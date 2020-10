با وجود اینکه دیگر شاهد استفاده از شارژر‌های Magsafe در مک بوک‌های ساخت اپل نیستیم، اما این شرکت از این نوع شارژر‌ها در آیفون‌های ۱۲ که ساعتی پیش از آن‌ها رونمایی شد، استفاده کرده است.

در رویداد آنلاین Hi, Speed که امروز برگزار شد اپل از شارژر MagSafe برای آیفون‌های جدید رونمایی کرد. تا قبل از این شایعه‌های مختلفی در رابطه با شارژ شدن آیفون‌های جدید با استفاده از شارژر MagSafe مطرح شده بود که امشب مشخص شد تمامی این اطلاعات منتشر شده حقیقت داشته‌اند.

بعد از خداحافظی با این شارژر در سال ۲۰۱۶ در مک بوک‌های اپل و جایگزینی آن با شارژر‌های USB-C به نظر می‌رسید که عمر استفاده از این شارژر‌ها در محصولات اپل تمام شده است. اما اپل امشب نشان داد که آن‌ها دوباره قصد دارند از این شارژر خاص استفاده کنند، البته با یک تفاوت، به جای مک بوک این دفعه در آیفون شاهد استفاده از این شارژر‌ها هستیم.

اپل در سال ۲۰۰۶ برای اولین‌بار از این نوع شارژر‌ها در مک بوک‌های تولیدی خودش استفاده کرد. این شارژر‌ها دارای قابلیت آهن‌ربایی بودند که با استفاده از نیروی مغناطیسی ایجاد شده میان پورت شارژر و مک بوک به مک بوک متصل می‌شدند. هدف اپل از توسعه‌ی این شارژر‌ها این بود که اگر در زمان شارژ شدن مک بوک، سیم شارژر به صورت ناگهانی کشیده می‌شد این شارژر با جدا شدن از مک بوک باعث می‌شد که مک بوک از روی میز به زمین نیوفتد.

اما این‌بار MagSafe آمده است تا دوباره خاطرات استفاده از این شارژر را برای ما در آیفون‌های اپل زنده کند. علاوه‌بر شارژر MagSafe که اکنون می‌توانید همانند شارژر اپل واچ آن را به قسمت پشتی آیفون خود برای شارژر شدن متصل کنید، اپل امشب از لوازم جانبی مختلفی رونمایی کرد که می‌توان با استفاده از این قابلیت جدید آهن‌ربایی آیفون، از آن‌ها استفاده کرد.

به عنوان نمونه شاهد رونمایی از کیف چرمی برای نگهداری کارت بودیم که می‌توانست با استفاده از این قابلیت آهن‌ربایی به‌راحتی به قسمت پشتی آیفون‌های ۱۲ متصل شود. همچنین اپل از قاب چرمی رونمایی کرد که دارای حفره‌ی کوچکی در قسمت جلویی برای نمایش ساعت است. زمانی که آیفون‌های ۱۲ را در این قاب قرار دهید آیفون با تشخیص قرارگیری در این قاب با استفاده از آهن‌ربا‌های قرار گرفته در قسمت پشتی آن ساعت را به شما نشان خواهد داد.

البته این MagSafe جدید یک تفاوت اصلی با MagSafe استفاده شده در مک بوک‌ها دارد و آن این است که به جای استفاده از نیروی آهن‌ربایی برای اتصال سیم شارژر به پورت مخصوص، تنها از شارژر‌های بدون سیم پشتیبانی می‌کند.

با توجه به این موضوع، اکنون می‌توانند که شارژر‌های بدون سیم را به شکل راحت‌تری به آیفون متصل کنید. با توجه به قابلیت‌های دیگر این قسمت آهن‌ربایی می‌توانیم انتظار داشته باشیم که شرکت‌های مختلف لوازم جانبی متنوعی را برای آیفون‌های ۱۲ توسعه دهند.

به عنوان نمونه کمپانی بلیکن با همکاری اپل شارژر‌های متنوعی را با توجه به این قابلیت جدید برای آیفون‌های ۱۲ توسعه داده است. اپل هم شارژر‌های بدون سیم MagSafe را برای آیفون‌های جدید توسعه داده است. یکی از شارژر‌های توسعه داده شده توسط اپل می‌تواند که به صورت هم زمان اپل واچ و آیفون ۱۲ شما را شارژر کند. هر دوی این شارژر‌های اپل از شارژر‌های ۱۵ واتی در زمان شارژ شدن پشتیبانی می‌کنند.

با وجود اینکه اپل با توجه به حفظ بیشتر محیط زیست تصمیم گرفته است که در جعبه‌ی تمامی آیفون‌های جدید از اداپتور شارژر و هدفون استفاده نکند، اما شما می‌توانید که با مراجعه به قسمت MagSafe سایت اپل از شارژر‌های جدید و برخی از لوازم جانبی ارائه شده برای آیفون‌های ۱۲ مطلع شوید. شما می‌توانید که با پرداخت ۳۹ دلار یکی از این شارژر‌های جدید MagSafe را در کنار آیفون ۱۲ خود از سایت اپل سفارش دهید.

اپل هنوز در رابطه با زمان عرضه‌ی شارژر دوگانه‌ی MagSafe با قابلیت شارژ هم زمان آیفون ۱۲ و اپل واچ و این قاب چرمی جدید اطلاعاتی را منتشر نکرده است.

ویدیوی رسمی معرفی آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس

