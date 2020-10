طول عمر باتری آیفون ۱۲ پیشرفتی به نسبت قبل نداشته است

اپل بالاخره از گوشی‌های آیفون ۱۲ رونمایی کرد. گوشی‌های این سری شامل آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس می‌شوند که در یک سری بخش‌ها نظیر طراحی، عملکرد سخت‌افزاری، نمایشگر، دوربین و اینترنت داده، به نسبت قبل تغییراتی اساسی داشتند. اما یک موضوع مهم در رابطه با ظرفیت و طول عمر باتری آیفون ۱۲ است که خوشبختانه بالاخره از آن مطلع شدیم.

اپل معمولا در مراسم معارفه از آیفون‌ها، ظرفیت و طول عمر باتری آن‌ها را اعلام نمی‌کند. امسال هم همین موضوع را شاهد بودیم. عدم اعلام ظرفیت باتری هم باعث شده از عملکرد این گوشی‌ها در نگه‌داری شارژ بی‌خبر باشیم. در وب‌سایت اپل هم خبری از بهبود عملکرد باتری نشد و اینطور که به نظر می‌رسد، دلیل اشاره نشدن به این موضوع، عدم پیشرفت آیفون‌ها در این بخش است.

ظاهرا طول عمر باتری آیفون ۱۲ و برادران بزرگ‌ترش، مشابه سری قبل است. البته به جز آیفون ۱۲ مینی که عضو جدید خانواده به حساب می‌آید و نمی‌توان آن را جانشین محصولی از گذشته دانست. سال گذشته آیفون ۱۱ پرو مکس نه تنها در بین باقی آیفون‌ها بلکه بین بسیاری از پرچم‌دارهای دیگر، از لحاظ نگه‌داری شارژ بهترین بود. یکی از دلایل مهم این موضوع، استفاده از چیپ کم مصرف A13 بود. دلیل دیگر را می‌توان به باتری ۳۹۶۹ میلی‌آمپر ساعتی آن نسبت داد که با توجه به اندازه‌ی نمایشگر و رفرش ریت ۶۰ هرتزی، توانست عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد.

اکنون اما گوشی‌های سری آیفون ۱۲ از پردازنده‌ی بسیار کم مصرف A14 بهره می‌برند که ۵ نانومتری بوده و ۱۱.۸ میلیارد ترانزیستور در آن بکار رفته. در نتیجه‌ از لحاظ مصرف انرژی با یکی از بهینه‌ترین پردازنده‌ها روبرو هستیم. نمایشگر نیز همچنان ۶۰ هرتزی باقی ماند تا همه چیز برای افزایش طول عمر باتری مهیا شود. اما عملکرد باتری این گوشی‌ها پیشرفتی را به نسبت قبل نشان نمی‌دهد. دلیل اصلی هم می‌تواند به کاهش ظرفیت آن‌ها و اضافه شدن قابلیتی نظیر ۵G برگردد.

با این حال این شرایط برای اپل و طرفداران این شرکت چیز بدی به حساب نمی‌آید. شاید منتظر بودیم عملکرد آیفون‌های جدید از سری قبل بهتر باشد. اما اگر از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگاه کنیم می‌بینیم این اتفاق رخ داده. اینکه گوشی با نمایشگری بزرگ‌تر و باکیفیت‌تر و بسیاری از قابلیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جدیدتر، عملکرد مشابهی با سری قبل داشته باشد، خبر بدی نیست.

شما عزیزان می‌توانید مقایسه‌ی اولیه‌ بین طول عمر باتری نماینده‌های جدید را با گوشی‌های سری آیفون ۱۱ و X در زیر مشاهده کنید.

نام محصول ظرفیت باتری مکالمه استفاده از اینترنت پخش ویدیو پخش موسیقی آیفون ۱۲ پرو مکس ۳۶۸۷ میلی‌آمپر ساعت X X ۲۰ ۸۰ آیفون ۱۲ پرو ۲۷۷۵ میلی‌آمپر ساعت X X ۱۷ ۶۵ آیفون ۱۲ ۲۷۷۵ میلی‌آمپر ساعت X X ۱۷ ۶۵ آیفون ۱۲ مینی ۲۲۲۷ میلی‌آمپر ساعت X X ۱۵ ۵۰ آیفون SE 20200 ۱۸۲۱ میلی‌آمپر ساعت X X ۱۳ ۴۰ آیفون ۱۱ پرو مکس ۳۹۶۹ میلی‌آمپر ساعت X X ۲۰ ۸۰ آیفون ۱۱ پرو ۳۰۴۶ میلی‌آمپر ساعت X X ۱۸ ۶۵ آیفون ۱۱ ۳۱۱۰ میلی‌آمپر ساعت X X ۱۷ ۶۵ آیفون XS مکس ۳۱۷۹ میلی‌آمپر ساعت ۲۵ ساعت ۱۳ ساعت ۱۵ ۶۵ آیفون XS ۲۶۵۹ میلی‌آمپر ساعت ۲۰ ساعت ۱۲ ساعت ۱۴ ۶۰ آیفون XR ۲۹۴۲ میلی‌آمپر ساعت ۲۵ ساعت ۱۵ ساعت ۱۶ ۶۵ آیفون X ۲۷۱۶ میلی‌آمپر ساعت ۲۱ ساعت ۱۲ ساعت ۱۳ ۶۰

نکته‌ی جالب در این رابطه، عملکرد بهتر آیفون ۱۲ مینی به نسبت آیفون SE است. طبق ادعای اپل، در استفاده‌ی ترکیبی، آیفون ۱۲ مینی حدودا ۵۰ ساعت دوام خواهد داشت که این میزان برای آیفون SE 2020 به ۴۰ ساعت می‌رسد. بنابراین اختلاف بین این دو حدودا ۲۰ درصد است. در حالی که آیفون SE نمایشگر کوچک‌تری هم دارد.

نکته‌ی دیگری هم که باید به خاطر بسپاریم، عدم بهره‌مندی محصولات جدید از شارژر درون جعبه است. اپل این تصمیم را در راستای کاهش تاثیر مخرب زیست‌محیطی گرفته و معتقد است به اندازه‌ی کافی شارژر در حال استفاده وجود دارد که کاربران بتوانند از آن برای شارژ گوشی خود استفاده کنند.

درون جعبه فقط یک کابل لایتنینگ به USB-C وجود دارد که از فناوری شارژ سریع‌ هم پشتیبانی می‌کند. بنابراین یا باید شارژر مگ‌سیف را به قیمت ۳۹ دلار خریداری کنید، یا از شارژرهای موجود برای رفع نیاز خود استفاده کنید. اگر هم شارژر اپل را در اختیار ندارید، توصیه می‌شود حتما قبل از خرید گوشی، شارژری سازگار به آن تهیه کنید تا با مشکل مواجه نشوید.

متاسفانه از آن جایی که آیفون ۱۲ به‌تازگی رونمایی شده، فرصتی برای تست کامل باتری آن فراهم نشده. در صورت انجام این تست، این مطلب بروزرسانی خواهد شد.

منبع: PhoneArena

The post طول عمر باتری آیفون ۱۲ پیشرفتی به نسبت قبل نداشته است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala