بعد از یک ماه تاخیر به خاطر ویروس کرونا، اپل بالاخره طی رویدادی آنلاین، از گوشی‌های سری آیفون ۱۲ رونمایی کرد. گوشی‌های این سری شامل آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس می‌شوند که همه‌ی آن‌ها به اینترنت ۵G، محافظ صفحه‌ی سرامیکی، شارژر مغناطیسی مگ‌سیف (MagSafe) و پردازنده‌ی A14 مجهز شده‌اند. در این مطلب به مقایسه‌ی گوشی‌های آیفون ۱۲ می‌پردازیم تا ببینیم چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی بینشان وجود دارد.

از آن جایی که اپل امسال ۴ گوشی رونمایی کرده، شاید برای برخی از کاربران این سوال پیش بیاید که چه چیزی آن‌ها را از هم متمایز می‌کند. به طور کلی باید بگوییم آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مینی، همانطور که از اسمشان پیداست، پرچم‌داران مقرون به صرفه به حساب می‌آیند که از دو دوربین بهره می‌برند. مدل‌های پرو و پرو مکس را هم باید پرچم‌داران اصلی و گران‌قیمت اپل دانست که علاوه بر یک دوربین اضافه‌تر، به سنسور LiDAR نیز مجهز شده‌اند. این تفاوتی بود که در کنار اندازه، با نگاهی به ظاهر گوشی متوجه آن می‌شویم.

طراحی و نمایشگر

اما اگر بخواهیم دقیق‌تر به مقایسه‌ی گوشی‌های آیفون ۱۲ و تفاوت و شباهت‌های بین آن‌ها بپردازیم باید بگوییم آیفون‌های جدید به ترتیب از نمایشگرهایی با اندازه‌ی ۵.۴، ۶.۱، ۶.۱ و ۶.۷ اینچ بهره می‌برند. هر ۴ نمایشگر پنلی از جنس OLED دارند منتها تراکم پیکسلی و وضوح تصویر در آن‌ها متفاوت است.

بدنه‌ی دو مدل پرو از جنس شیشه و فریم دور آن‌ها نیز از جنس فولاد ضد زنگ است. اما اپل ترجیح داد برای مدل‌های ارزان قیمت، از ترکیب شیشه و آلومینیوم استفاده کنید. به همین خاطر جهش وزن محسوسی را از مدل‌های استاندارد و مینی به مدل‌های پرو شاهد هستیم.

از لحاظ طراحی فرق خاصی بین ۴ مدل دیده نمی‌شود. جز اینکه روی پنل پشتی دو مدل پرو سه دوربین به علاوه‌ی یک سنسور LiDAR دیده می‌شود اما مدل‌های استاندارد و مینی از دو دوربین بهره می‌برند. شما عزیزان می‌توانید مواردی نظیر ابعاد، وزن، وضوح و تراکم پیکسلی نمایشگر را در جدول زیر مشاهده کنید.

نام گوشی آیفون ۱۲ مینی آیفون ۱۲ آیفون ۱۲ پرو آیفون ۱۲ پرو مکس اندازه‌ی نمایشگر ۵.۴ اینچ ۶.۱ اینچ ۶.۱ اینچ ۶.۷ اینچ وضوح نمایشگر ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ ۱۱۷۰ × ۲۵۳۲ ۱۱۷۰ × ۲۵۳۲ ۱۲۸۴ × ۲۷۷۸ تراکم پیکسلی ۴۷۶ پیکسل بر هر اینچ ۴۶۰ پیکسل بر هر اینچ ۴۶۰ پیکسل بر هر اینچ ۴۵۸ پیکسل بر هر اینچ ابعاد و وزن (میلی‌متر و گرم) ۷.۴ × ۶۴.۲ × ۱۳۱.۵ میلی‌متر – ۱۳۵ گرم ۷.۴ × ۷۱.۵ × ۱۴۶.۷ میلی‌متر – ۱۶۴ گرم ۷.۴ × ۷۱.۵ × ۱۴۶.۷ میلی‌متر – ۱۸۹ گرم ۷.۴ × ۷۸.۱ × ۱۶۰.۸ میلی‌متر – ۲۲۸ گرم جنس بدنه شیشه در پشت و فریم آلومینیومی شیشه در پشت و فریم آلومینیومی شیشه در پشت و فریم از جنس فولاد ضد زنگ شیشه در پشت و فریم از جنس فولاد ضد زنگ محافظ صفحه Ceramic Shield Ceramic Shield Ceramic Shield Ceramic Shield

سیستم عامل

به عنوان سیستم عامل پیش‌فرض، همانطور که انتظار داشتیم iOS 14 ایفای نقش می‌کند که قابلیت‌های بسیار زیادی را با خود به همراه داشت. از جمله مهم‌ترین این قابلیت‌ها می‌توان به امکان افزودن ویجت به هوم اسکرین، اضافه شدن App Library، قرار دادن برنامه‌ی شخص ثالث به عنوان برنامه‌ی پیش‌فرض و بسیاری از موارد خوب دیگر اشاره کرد. هر ۴ مدل این گوشی نیز تقریبا تا ۵ سال تمام بروزرسانی‌ها را دریافت خواهند کرد.

دوربین

در بخش دوربین، تمام ۴ مدل از سنسورهایی به بزرگی ۱۲ مگاپیکسل بهره می‌برند. یعنی مشابه آنچه که در سری آیفون ۱۱ شاهد بودیم. اما اینبار بهبود قابلیت‌هایی نظیر Smart HDR، دیپ‌فیوژن، اضافه شدن حالت شب به همه‌ی دوربین‌ها، بهبود عکاسی در نور شب و مواردی از این دست را شاهد هستیم. بنابراین قطعا می‌توان گفت کیفیت عکاسی و فیلم‌برداری در آیفون‌ها پیشرفت محسوسی به نسبت قبل داشته.

بدیهی است انتظار داریم دوربین آیفون ۱۲ پرو مکس عملکرد بهتری از خود نشان دهد. چرا که بهره‌مندی از سنسور LiDAR باعث شده سرعت فوکوس خودکار در نور کم تا ۶ برابر افزایش پیدا کند. همچنین اپل مدعی شده سنسور دوربین اصلی آیفون ۱۲ پرو مکس نسبت به نسل قبلی و حتی آیفون ۱۲ پرو ۴۷ درصد بزرگ‌تر است و به لطف گشودگی بیشتر دیافراگم، می‌تواند ۸۷ درصد عملکرد بهتری در محیط‌های کم‌نور داشته باشد.

وجود لنز تله‌فوتو هم باعث شده آیفون ۱۲ پرو تا ۲ برابر و مدل پرو مکس تا ۲.۵ برابر بزرگ‌نمایی اپتیکال داشته باشند. اما خب همانطور که می‌دانید، سنسور حذف شده در مدل استاندارد و مینی همان تله‌فوتو است و به همین خاطر، این دو گوشی نمی‌توانند بزرگ‌نمایی اپتیکال داشته باشند. لازم به ذکر است هر ۴ گوشی می‌توانند در وضوح ۴K فیلم‌برداری کنند.

نام گوشی آیفون ۱۲ مینی آیفون ۱۲ آیفون ۱۲ پرو آیفون ۱۲ پرو مکس دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.6 ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.6 ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.6 ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.6 دوربین فوق عریض (با زاویه‌ی ۱۲۰ درجه) ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.4 ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.4 ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.4 ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.4 دوربین تله‌فوتو ندارد ندارد ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.0 – زوم ۲ برابری اپتیکال ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.2 – زوم ۲.۵ برابری اپتیکال دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.2 ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.2 ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.2 ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.2 کیفیت فیلم‌برداری (شامل دوربین سلفی) ۴K با سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – دالبی ویژن HDR با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ۴K با سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – دالبی ویژن HDR با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ۴K با سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – دالبی ویژن HDR با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه ۴K با سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – دالبی ویژن HDR با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه

سخت‌افزار و باتری

در بخش سخت‌افزار، تنها نکته‌ی مبهم، میزان حافظه‌ی رم است که اشاره‌ای به آن نشد. دلیل این موضوع هم مشخص نیست چون معمولا شرکت‌ها به میزان رم در مراسم معارفه‌ی محصولات خود اشاره می‌کنند. اگر بخواهیم به شایعات اخیر متوسل شویم، باید بگوییم به احتمال زیاد دو مدل استاندارد و مینی به رم‌های ۴ گیگابایتی و دو مدل پرو هم به رم‌های ۶ گیگابایتی مجهز می‌شوند که دلیل افزایش قیمت را هم به نوعی بیشتر توجیه می‌کند.

هر چهار گوشی به پردازنده‌ی A14 با قدرت مشابه مجهز شده‌اند که ۶ هسته‌ای بوده و به ادعای اپل، ۵۰ درصد سرعت بیشتری به نسبت پردازنده‌ی بکار رفته در پرچم‌داران اندرویدی دارد که در واقع منظور همان اسنپدراگون ۸۶۵ است. البته رقیب اصلی این A14 را باید اسنپدراگون ۸۷۵ و اگزینوس ۲۱۰۰ بدانیم که از لیتوگرافی مشابه ۵ نانومتری برخوردار بوده و افزایش قدرت خیره‌کننده‌ای به نسبت نسل کنونی دارند.

ظرفیت باتری این گوشی‌ها هم به نسبت قبل کمتر شده منتها به لطف پردازنده‌ی بسیار کم مصرف A14، از لحاظ عملکرد افت محسوسی را شاهد نیستیم. در واقع بهتر است بگوییم اصلا تغییری بوجود نیامده. هرچند این موضوع باید بعد از بررسی‌های دقیق ثابت شود.

نام گوشی آیفون ۱۲ مینی آیفون ۱۲ آیفون ۱۲ پرو آیفون ۱۲ پرو مکس پردازنده A14 با ۶ هسته‌ی پردازشی و گرافیک ۴ هسته‌ای A14 با ۶ هسته‌ی پردازشی و گرافیک ۴ هسته‌ای A14 با ۶ هسته‌ی پردازشی و گرافیک ۴ هسته‌ای A14 با ۶ هسته‌ی پردازشی و گرافیک ۴ هسته‌ای پردازشگر عصبی ۱۶ هسته‌ای با توان انجام ۱۱ میلیارد فعالیت در یک ثانیه ۱۶ هسته‌ای با توان انجام ۱۱ میلیارد فعالیت در یک ثانیه ۱۶ هسته‌ای با توان انجام ۱۱ میلیارد فعالیت در یک ثانیه ۱۶ هسته‌ای با توان انجام ۱۱ میلیارد فعالیت در یک ثانیه حافظه‌ی رم و حافظه‌ی داخلی ۴ گیگابایت (احتمالا)

۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت از نوع NVMe ۴ گیگابایت (احتمالا)

۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت از نوع NVMe ۶ گیگابایت (احتمالا)

۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت از نوع NVMe ۶ گیگابایت (احتمالا)

۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت از نوع NVMe قابلیت افزایش حافظه ندارد ندارد ندارد ندارد ظرفیت باتری ۲۲۲۷ میلی‌آمپر ساعت ۲۷۷۵ میلی‌آمپر ساعت ۲۷۷۵ میلی‌آمپر ساعت ۳۶۸۷ میلی‌آمپر ساعت طول عمر باتری ۱۵ ساعت پخش ویدیو ۱۷ ساعت پخش ویدیو ۱۷ ساعت پخش ویدیو ۲۰ ساعت پخش ویدیو شارژر پشتیبانی از شارژر سریع ۱۸ واتی – بی‌سیم ۱۵ واتی پشتیبانی از شارژر سریع ۱۸ واتی – بی‌سیم ۱۵ واتی پشتیبانی از شارژر سریع ۱۸ واتی – بی‌سیم ۱۵ واتی پشتیبانی از شارژر سریع ۱۸ واتی – بی‌سیم ۱۵ واتی

در هیچ یک از این ۴ گوشی خبری از تاچ‌آیدی یا حسگر اثرانگشت نیست و درست مانند قبل، قفل گوشی با تشخیص چهره باز می‌شود. حتی محل تعبیه‌ی این سنسور هم تغییری به نسبت قبل نداشته و در ناچی روی نمایشگر قرار گرفته. در بخش زیرین نمایندگان جدید اپل یک پورت لایتنینگ طراحی شده که کاربر می‌تواند گوشی را از این طریق شارژ کند. همچنین همه‌ی این گوشی‌ها قابلیت شارژ شدن با شارژر مغناطیسی مگ‌سیف را هم دارند.

نام گوشی آیفون ۱۲ مینی آیفون ۱۲ آیفون ۱۲ پرو آیفون ۱۲ پرو مکس تشخیص چهره دارد دارد دارد دارد رابط اتصال لایتنینگ لایتنینگ لایتنینگ لایتنینگ جک ۳.۵ میلی‌متری ندارد ندارد ندارد ندارد قابلیت‌های ویژه اینترنت ۵G، استاندارد ضد آب IP68، مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق ۶ متر به مدت ۳۰ دقیقه، دو سیم‌کارت اینترنت ۵G، استاندارد ضد آب IP68، مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق ۶ متر به مدت ۳۰ دقیقه، دو سیم‌کارت اینترنت ۵G، استاندارد ضد آب IP68، مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق ۶ متر به مدت ۳۰ دقیقه، دو سیم‌کارت، سنسور LiDAR اینترنت ۵G، استاندارد ضد آب IP68، مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق ۶ متر به مدت ۳۰ دقیقه، دو سیم‌کارت، سنسور LiDAR

قیمت و تاریخ عرضه

اپل آیفون ۱۲ و ۱۲ مینی را در رنگ‌های مشکی، سبز، آبی و قرمز و مدل‌های پرو را در رنگ‌های نقره‌ای، گرافیتی، طلایی و آبی به فروش می‌رساند. دو مدل مقرون به صرفه با قیمت پایه‌ی ۶۹۹ و ۷۹۹ دلار (برای حافظه‌ی ۶۴ گیگابایتی) و دو مدل پرو هم با قیمت پایه‌ی ۹۹۹ و ۱۰۹۹ دلار (برای مدل ۱۲۸ گیگابایتی) راهی بازار می‌شوند.





نام گوشی آیفون ۱۲ مینی آیفون ۱۲ آیفون ۱۲ پرو آیفون ۱۲ پرو مکس قیمت ۶۹۹-۷۴۹-۸۴۹ دلار (۶۴/۱۲۸/۲۵۶) ۷۹۹-۸۴۹-۹۴۹ دلار (۶۴/۱۲۸/۲۵۶) ۹۹۹-۱۱۴۹-۱۲۴۹ دلار (۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲) ۱۰۹۹-۱۳۴۹-۱۴۴۹ دلار (۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲) تاریخ عرضه ۱۳ نوامبر (۲۳ آبان) ۲۳ اکتبر (۲ آبان) ۲۳ اکتبر (۲ آبان) ۱۳ نوامبر (۲۳ آبان)

