اپل شب گذشته از گوشی‌های آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس رونمایی کرد که تمام این گوشی‌ها از ویژگی‌های جذابی بهره می‌برند. در این میان اگرچه دو مدل پرو از جهات مختلف شباهت زیادی به یکدیگر دارند، ولی اپل توجه بیشتری به قابلیت‌های دوربین آیفون ۱۲ پرو مکس نشان داده و در ادامه به ویژگی‌های این دوربین می‌پردازیم.

دوربین تله‌فوتو با زوم ۲.۵ برابری

دوربین تله‌فوتو در آیفون ۱۲ پرو مانند نسل قبلی از زوم اپتیکال ۲ برابری پشتیبانی می‌کند ولی در مدل مکس کاربران می‌توانند از زوم ۲.۵ برابری بهره ببرند. البته باید اذعان کنیم که تفاوت زیادی با زوم اپتیکال ۲ برابری نخواهد داشت و به همین خاطر احتمالا بخش زیادی از کاربران متوجه این تفاوت نخواهند شد.

سنسور دوربین بزرگ‌تر

اما یکی از مهم‌ترین تغییرات اعمال شده بر روی دوربین آیفون ۱۲ پرو مکس، بهره‌گیری دوربین اصلی آن از سنسور بزرگ‌تر است که نسبت به نسل قبلی و البته آیفون ۱۲ پرو ۴۷ درصد اندازه‌ی بزرگ‌تری دارد. همانطور که احتمالا می‌دانید، هرچقدر اندازه‌ی سنسور دوربین بزرگ‌تر باشد می‌تواند نور بیشتری دریافت کند و موفق به ثبت عکس‌های با نویز کمتر و گستره‌ی دینامیکی بهتری شود.

باید ببینیم عکس‌های گرفته شده با این گوشی در محیط‌های مختلف چه تفاوت‌هایی با دوربین برادر کوچک‌تر خود دارد. در هر صورت سنسور بزرگ‌تر به همراه نرم‌افزار پردازش تصاویر اپل مطمئنا منجر به بهبود قابل توجه کیفیت عکس‌ها خواهد شد.

لنز بهتر برای افزایش کیفیت تصاویر

به غیر از خود سنسور، نباید اهمیت زیاد لنز را از قلم بیندازیم. دوربین اصلی هر ۴ مدل آیفون ۱۲ از لنز مبتنی بر دیافراگم F/1.6 بهره می‌برند. این یعنی گشودگی دیافراگم نسبت به نسل قبلی بیشتر شده و می‌تواند نور بیشتری را روانه‌ی سنسور کند. اپل می‌گوید لنز بهتر به همراه سنسور بزرگ‌تر آیفون ۱۲ پرو مکس منجر به بهبود ۸۷ درصدی عملکرد دوربین این گوشی در محیط‌های کم‌نور می‌شود.

ویدیوی رسمی معرفی آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس

قابلیت Apple ProRaw

عکاس‌های حرفه‌ای معمولا تصاویر خام (RAW) ثبت می‌کنند. تصاویر خام همانطور که از نامش پیداست، برخلاف تصاویر JPEG چندان پردازش نمی‌شوند و همین موضوع به کاربران اجازه می‌دهند که برای ویرایش آن‌ها دست بازتری داشته باشند. اما کاربران برای بهره‌گیری از این قابلیت باید از اپلیکیشن‌های جداگانه استفاده کنند و با این کار، عکس‌های موردنظر از پردازش‌های پیشرفته‌ی اپل بهره‌مند نمی‌شوند.

اما حالا به لطف قابلیت Apple ProRaw کاربران با خود اپلیکیشن دوربین موجود در iOS می‌توانند عکس‌های RAW ثبت کنند و در عین حال از مزیت‌هایی مانند کاهش نویز و افزایش گستره‌ی دینامیکی هم استفاده کنند. باید خاطرنشان کنیم این قابلیت برای دوربین هر دو مدل آیفون ۱۲ پرو ارائه شده است. البته نباید نام گوگل را از قلم بیندازیم که در سال ۲۰۱۸ برای پیکسل ۳ از این ویژگی رونمایی کرد.

فیلمبرداری HDR و بهبود لرزشگیر اپتیکال

گوشی‌های آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس تا سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه می‌توانند از قابلیت Dolby Vision HDR برای فیلمبرداری استفاده کنند. این یعنی مانند حالت HDR عکاسی، شاهد فیلم‌هایی خواهیم بود که از گستره‌ی دینامیکی بسیار بهتری بهره می‌برند.

آیفون ۱۲ پرو مکس برخلاف دیگر مدل‌های این خانواده، برای کاهش تاثیر لرزش دست به جای حرکت لنز خود سنسور را حرکت می‌دهد که این رویکرد منجر به بهبود قابل توجه سیستم لرزشگیر می‌شود. از جمله مهم‌ترین مزایای این رویکرد جدید، می‌توانیم به بهبود کیفیت عکس‌های گرفته شده در محیط‌های کم‌نور و افزایش جذابیت فیلمبرداری اشاره کنیم.

