شب گذشته اپل از خانواده‌ی آیفون ۱۲ رونمایی کرد که در ماژول دوربین دو مدل آیفون ۱۲ پرو وجود سنسور LiDAR توجه را جلب می‌کند. اما این سنسور دقیقا چه کاربردهایی دارد و چرا اپل برای مدل‌های پرو آیفون ۱۲ تصمیم گرفته از چنین سنسوری استفاده کند؟

همین ابتدا باید خاطرنشان کنیم که اپل ماه‌ها قبل نسل جدید آیپد پرو را با سنسور LiDAR راهی بازار کرده است. با این حال هدف اصلی این سنسور در آیپد پرو عمدتا معطوف به کاربردهای مربوط به اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده است. اما اپل می‌گوید در آیفون‌های جدید، این سنسور علاوه بر کاربردهای معمول مانند اسکن محیط و بهبود جایگذاری اشیاء مجازی، در زمینه‌ی عکاسی و فیلمبرداری هم تا حد زیادی مثمر ثمر واقع می‌شود. از آنجایی که هنوز اپلیکیشن‌های واقعیت مجازی همه‌گیر و محبوب نشده‌اند، احتمالا برای بیشتر کاربران کاربردهای مربوط به عکاسی و فیلمبرداری اهمیت بیشتری دارد.

روی هم رفته، سنسور LiDAR با تابش لیزر و محاسبه‌ی زمان رفت و برگشت می‌تواند فاصله‌ی اشیاء نسبت به سنسور را محاسبه کند و در کل قادر به نقشه‌برداری محیط به صورت سه‌بعدی است. اپل مدعی شده به لطف وجود این سنسور، دوربین دو مدل آیفون ۱۲ پرو در محیط‌های کم‌نور می‌توانند تا ۶ برابر فوکوس خودکار سریع‌تری داشته باشند. علاوه بر این، باید به بهبود کیفیت عکس‌های پرتره در محیط‌های کم‌نور هم اشاره کنیم.

استفاده از سنسور تشخیص عمق در گوشی‌های هوشمند موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود. بسیاری از گوشی‌های میان‌رده مانند وان‌پلاس Nord برای بهبود کیفیت عکس‌های پرتره از سنسور تشخیص عمق بهره می‌برند. اما این سنسورها در محیط‌های روشن عملکرد بهتری دارند. برخی گوشی‌های اندرویدی مانند هواوی P30 پرو و گلکسی اس ۲۰ اولترا هم از سنسور ToF برای انجام چنین کاری استفاده می‌کنند. این سنسورها با بهره‌گیری از پرتورهای مادون قرمز می‌توانند محیط اطراف را اسکن کنند.

اگرچه سنسورهای ToF و LiDAR تعبیه شده در گوشی‌ها فقط می‌توانند تا چند متر را اسکن کنند، ولی برخی از مدل‌های این سنسورها قادر به اسکن مساحت‌های بیش از ۱۰۰ متر هستند که عمدتا برای اتومبیل‌های خودران مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهم‌ترین تفاوت سنسور ToF با LiDAR در این است که سنسور ToF فقط یک پرتو لیزر ارسال می‌کند ولی LiDAR برای اسکن محیط از چندین پالس نوری بهره می‌برد.

روی هم رفته طی چند سال گذشته اپل توجه ویژه‌ای به واقعیت افزوده نشان داده و می‌خواهد این قابلیت را همه‌گیر کند. باید ببینیم این رویکرد اپل در نهایت موفقیت‌آمیز خواهد بود یا اینکه سرانجام با شکست مواجه می‌شود.

مهم‌ترین ویژگی‌های دوربین آیفون ۱۲ پرو مکس

منبع: The Next Web

منبع متن: digikala